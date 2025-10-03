От эйфории до ломоты: секрет превращения крепатуры в двигатель силы и прогресса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Каждый, кто хоть раз пытался "взять себя в руки" и пошёл в спортзал или на пробежку, сталкивался с этим: сначала эйфория от выполненной работы, а на следующий день — ощущение, что тело предало. Подняться по лестнице — подвиг, присесть — почти невозможно, а каждое движение напоминает о вчерашней активности.

Жим штанги узким хватом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жим штанги узким хватом

Знакомо? Это и есть мышечная боль после тренировки, или, как её привыкли называть, крепатура. Но откуда она берётся и как с ней справляться?

Откуда берётся мышечная боль

Главная ошибка новичков — считать, что боль означает эффективную тренировку. На самом деле всё не так однозначно.

Во время занятия

Если дискомфорт появляется прямо в процессе или вскоре после упражнения, причина чаще всего кроется в накоплении молочной кислоты. Когда мышцы работают интенсивно, им начинает не хватать кислорода. Организм переключается на "аварийный режим" — анаэробный гликолиз, при котором выделяется энергия, но побочным продуктом становится лактат. Именно он вызывает знакомое жжение.

Хорошая новость — такой тип боли проходит быстро, иногда уже через несколько часов.

На следующий день

Совсем другое дело — боль, появляющаяся спустя 12-24 часа. Это отложенная мышечная боль (DOMS). Она связана с микроповреждениями мышечных волокон. В результате нагрузок часть миофибрилл (сократительных элементов мышц) рвётся, запускается воспалительная реакция, и организм начинает процесс восстановления.

Такое состояние может длиться от пары дней до недели, в зависимости от интенсивности нагрузки и уровня подготовки.

Виды боли: от нормальной до тревожной

Боли после тренировки можно условно разделить на три категории:

  • Острая —возникает во время или сразу после занятия, вызвана лактатом. Обычно неопасна, проходит сама.
  • Запоздалая (отложенная) —крепатура, достигающая пика на 2-3 день. Может мешать двигаться, но тоже естественна.
  • Травматическая — сигнал опасности. Если боль резкая, нарастает, сопровождается отёком или покраснением, это может говорить о растяжении, надрыве или другой травме. В таком случае необходим врач.

Как помочь мышцам восстановиться

Полностью избавиться от боли за несколько минут не получится — телу нужно время. Но есть методы, которые помогут ускорить восстановление и снизить неприятные ощущения.

Лёгкая активность

Инстинкт подсказывает лечь и не двигаться. Но именно движение помогает быстрее убрать скованность. Подойдут:

  • неспешная прогулка,
  • йога или пилатес,
  • плавание,
  • велосипед.

Главное — не перегружать уставшие мышцы, а дать им мягкий разгон.

Питание

Еда играет огромную роль в восстановлении. Чтобы мышцы быстрее залечили микроповреждения, организму нужны:

  • Белки —строительный материал для тканей (постное мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые, тофу).
  • Омега-3 жирные кислоты —обладают противовоспалительным эффектом (лосось, скумбрия, орехи, семена, рыбий жир).
  • Вода —ускоряет выведение продуктов распада и предотвращает обезвоживание.

Сон

Во сне организм "чинит" мышцы и запускает процессы обновления. Без нормального сна (не менее 7-8 часов) восстановление замедляется.

Массаж

Ролик, игольчатый мячик или классический массаж помогают снять спазм, улучшить кровообращение и ускорить заживление тканей.

Тепло

Горячая ванна, душ или баня — отличный способ расслабить мышцы. Тепло расширяет сосуды и ускоряет выведение молочной кислоты. Можно добавить морскую соль или эфирные масла для усиления эффекта.

Нужно ли тренироваться при крепатуре

Ответ зависит от цели занятий:

  • Если цель — набор массы: лучше дождаться полного восстановления, чтобы не перегрузить повреждённые мышцы.
  • Если цель — похудение: можно тренироваться, но нагрузку снизить и выбрать более лёгкие упражнения.
  • Если цель — поддержка формы: допустимы низкоинтенсивные тренировки, акцент лучше сделать на другие группы мышц.

Профилактика: как избежать сильной боли

Лучше предупредить проблему, чем потом страдать от невозможности нагнуться за сумкой.

  1. Всегда делайте разминку перед тренировкой.
  2. Завершайте занятие заминкой и растяжкой.
  3. Постепенно увеличивайте вес и интенсивность.
  4. Следите за техникой упражнений.
  5. Не делайте больших перерывов в тренировках.

Когда стоит насторожиться

Обращение к врачу необходимо, если:

  • боль не проходит через 2-3 дня,
  • неприятные ощущения усиливаются,
  • появляется отёк или покраснение,
  • наблюдается пульсация или резкая ограниченность движений.

Это может быть сигналом о травме, и здесь уже не обойтись без помощи специалиста.

Мышечная боль после тренировки — это не наказание, а часть адаптационного процесса. Она говорит о том, что мышцы столкнулись с нагрузкой и теперь перестраиваются. Главное — отличать естественную крепатуру от травмы и уметь помогать организму восстанавливаться.

С правильным подходом миалгия перестанет быть врагом и станет вашим союзником на пути к прогрессу.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
