ФИФА выплатит клубам рекордные $355 млн компенсаций, и вот за что

Спорт

Больше клубов, чем когда-либо, получат выгоду от Чемпионата мира по футболу FIFA, поскольку ФИФА готовится к внедрению расширенной версии Программы клубных льгот ФИФА (CBP) для своего главного мужского турнира 2026 года.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

Согласно обновлённому меморандуму о взаимопонимании, подписанному ФИФА и Ассоциацией европейских клубов (ECA) в марте 2023 года, клубы, отпустившие игроков для Чемпионата мира по футболу FIFA 26™, получат в общей сложности 355 миллионов долларов США.

Впервые с момента своего создания принципы распределения CBP были скорректированы, и теперь каждый клуб, чьи игроки непосредственно участвуют либо в отборочных матчах Чемпионата мира по футболу FIFA 26™, либо в финальном турнире, может получить долю из фонда солидарности.

Суть нового подхода

Новый подход означает, что любой клуб, который отпустит игрока для участия в отборочном матче чемпионата мира FIFA-26, теперь получит прямую компенсацию за такое отстранение, независимо от того, сыграет ли игрок в финальном турнире, что является дополнительным шагом к усилению солидарности, направленным на обеспечение более справедливого и инклюзивного перераспределения в мировом клубном футболе.

"Расширенная версия Программы клубных льгот ФИФА для Чемпионата мира по футболу FIFA 2026 года — это ещё один шаг вперёд, поскольку она финансово подтверждает огромный вклад, который множество клубов и их игроков по всему миру вносят в организацию как отборочных, так и финального турниров", — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Куда пойдут деньги?

Рекордная сумма в 355 миллионов долларов США будет распределена между клубами в связи с освобождением их игроков, и это укрепляет наше прочное сотрудничество с Ассоциацией европейских клубов и клубами по всему миру в преддверии новаторского и инклюзивного Чемпионата мира по футболу FIFA в следующем году.

"В ECA мы рады сотрудничеству с ФИФА в рамках поддержки разработки этой инновационной программы клубных льгот ФИФА. Она позволит ещё большему числу клубов по всему миру получить поощрение за освобождение игроков и наглядно демонстрирует, как Меморандум о взаимопонимании между ECA и ФИФА способствует дальнейшему развитию мирового клубного футбола", — заявил председатель ECA Нассер Аль-Хелаифи.

По его словам, клубы играют ключевую роль в успехе национальных сборных, и эта инициатива учитывает все её составляющие, от раннего развития до выпуска игроков к самым важным матчам.

"Мы рассчитываем на продолжение тесного сотрудничества с ФИФА и мировым футбольным сообществом, чтобы обеспечить дальнейший рост и развитие международного футбола", — добавил он.

Кстати, в рамках четвёртого выпуска CBP, который был реализован к Чемпионату мира по футболу FIFA 2022™, 209 миллионов долларов США были распределены между 440 клубами из 51 ассоциации-члена ФИФА во всех шести конфедерациях.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
