Стань сильной и стройной после 40 лет: актриса Джессика Бил рассказала, как тренируется дома

Тренировка американской актрисы и модели Джессики Бил — это мастер-класс из 6 упражнений по развитию устойчивой силы. Вот как это сделать.
Когда Джессика Бил не тренируется для блокбастеров, её тренировки направлены на то, чтобы стать "старше и сильнее" с помощью домашних тренировок с отягощениями.
Актриса, которая недавно снялась в сериале Amazon Prime "Лучшая сестра", рассказала, что получила массу положительных отзывов о сериале и о своей фигуре в одной из сцен, где она носит белое платье с открытой спиной.
Недавно в соцсети звезда написала, что такой образ "невозможно поддерживать, если не соблюдать самый строгий, жёсткий образ жизни в плане питания и фитнеса". Она сказала, что "не может" делать это постоянно.
"Моему телу уже не 20 лет, понимаете, поэтому я подстраиваю тренировки под свои потребности", — говорит она. "Нужно наращивать мышцы, так что это ключевая часть моей программы и требует невероятной гибкости".
В видеоролике звезда демонстрирует некоторые упражнения из своей программы силовых тренировок для приведения себя в форму, разработанной ее "удивительной, потрясающей подругой по пилатесу и фитнесу, гуру и инструктором Эшли Браун".
"Давайте вместе станем старше и сильнее", — говорит она своим 13,9 миллионам подписчиков.
10 повторений, 4 подхода. 2 гантели по 10 кг.
По словам Джессики, во время съёмок видео у неё не было штанги, поэтому она использует две гантели по 10 кг. Вы можете использовать любую из них для выполнения этого упражнения.
"Я кладу их на бёдра, а затем опускаю вниз", — говорит она.
Подъём тазобедренного сустава — одно из лучших упражнений на ягодичные мышцы. Оно задействует самую крупную ягодичную мышцу — большую ягодичную.
10 повторений, 4 подхода
В этом упражнении звезда использует гантели — две гантели весом по 10 кг каждая.
Как и тяга к бедру, РСТ прорабатывает ягодичные мышцы, а также мышцы задней поверхности бедра и поясницы, развивая силу большинства ключевых мышц нижней части тела.
10-12 повторений, 3 подхода
Джессика доказывает, что гимнастический мяч — это надёжный фитнес-аксессуар, который никогда не выходит из моды.
Она использует мяч для проработки мышц задней поверхности бедра — мышц задней поверхности ног.
Лягте на пол и поставьте обе пятки на мяч. Напрягая мышцы кора, она медленно и контролируя движение отводит стопы от тела.
"Я медленно делаю три счёта, а затем возвращаюсь в исходное положение", — говорит она.
6-8 повторений, 3 подхода
Джессика называет это упражнение "кубком", поскольку держит гирю двумя руками у подбородка, как в приседаниях с "кубком".
Это одно из лучших упражнений на квадрицепсы, но оно также требует от вас равновесия, поскольку вы работаете с гирей, чтобы удержаться в вертикальном положении.
10-12 повторений, 2 подхода
Звезда использует две эспандерные ленты для этого упражнения, так как у неё нет тросового тренажёра во время съёмок. Во втором подходе она переходит к более тяжёлой ленте для большего сопротивления.
"У меня нет троса. Я в разъездах, стараюсь изо всех сил", — говорит она.
12 повторений, 2 подхода
Гиря — отличное упражнение на корпус само по себе. Добавление веса усложняет его. Вы также можете выполнять это упражнение с гантелями, если вам удобнее держать гантели в каждой руке.
Эта простая тренировка — отличный способ развить силу нижней части тела, улучшить равновесие и устойчивость, а также повысить частоту сердечных сокращений. Хотя Джессика справедливо отмечает, что её фигуру в фильме "Лучшая сестра" сложно поддерживать круглый год даже знаменитостям, не говоря уже о нас, обычных людях, эти упражнения вполне могли бы стать частью долгосрочной программы силовых тренировок.
Однако эта тренировка разработана специально для этой голливудской звезды сертифицированным персональным тренером с учётом её целей и образа жизни.
Другой тренер Джессики, Бен Бруно, подчеркнул, как усердно она готовилась к роли.
В мае в соцсетях он написал: "Некоторые из наших друзей написали мне, что Джесс отлично выглядит в сериале, и это не случайно, поэтому я вспомнил, что никогда не делился этими видео. Джесс постоянно тренируется на износ, так что для неё подобные вещи — обычное дело, но это совсем не нормально. В спортзале она настоящая крутая штучка, и все сложные упражнения кажутся лёгкими".
Если вы хотите начать силовые тренировки или изменить свою программу, обратитесь к сертифицированному персональному тренеру, который сможет разработать для вас программу.
