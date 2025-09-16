Тренируйтесь как жаворонок или сова: как биоритмы влияют на ваши спортивные достижения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:40
Спорт

Выбор оптимального времени для физических нагрузок является индивидуальным для каждого человека и зависит от циркадных ритмов, режима дня и личных предпочтений. Согласно рекомендациям фитнес-тренеров и спортивных физиологов, не существует универсального "идеального" времени для тренировок — каждый период суток имеет свои преимущества и особенности.

Беговая тренировка осенью
Беговая тренировка осенью

Влияние биоритмов на эффективность тренировок

Наши внутренние биологические часы определяют пики физической и умственной активности:

  • Жаворонки чувствуют максимальный прилив сил в утренние часы

  • Совы достигают пика продуктивности во второй половине дня

  • Голуби (промежуточный тип) наиболее активны в середине дня

Как отмечают спортивные физиологи — прислушивайтесь к своему организму — он лучший советчик в выборе времени для тренировок, подчеркивает wellandfit.hu.

Утренние тренировки: заряд бодрости на весь день

Преимущества:

  • Высокий уровень гормонов (тестостерон, кортизол)

  • Ускорение метаболизма на весь день

  • Дисциплинирует и формирует привычку

  • Меньше вероятности пропустить тренировку

Рекомендации по питанию:

  • Легкий завтрак за 30-60 минут до тренировки

  • Сочетание медленных углеводов и белка: овсянка с яйцами, тост с авокадо

  • Обязательная разминка для "пробуждения" мышц

Дневные тренировки: естественная активность

Особенности:

  • Температура тела достигает оптимальных значений

  • Улучшенная координация и реакция

  • Сниженный риск травм по сравнению с утром

Питание:

  • Основной прием пищи за 2-3 часа до тренировки

  • Легкий перекус за 30-60 минут при необходимости

  • Баланс углеводов и белка для поддержания энергии

Вечерние тренировки: пиковая производительность

Преимущества:

  • Максимальная мышечная сила и выносливость

  • Высокая гибкость и подвижность суставов

  • Эффективное снятие дневного стресса

Важные нюансы:

  • Завершать тренировку за 2-3 часа до сна

  • Избегать высокоинтенсивных нагрузок перед сном

  • Использовать расслабляющие техники заминки

Практические рекомендации для разных целей

Для снижения веса:

  • Утренние кардио-тренировки натощак

  • Интервальные треники во второй половине дня

  • Сочетание силовых и кардио-нагрузок

Для набора мышечной массы:

  • Силовые тренировки во второй половине дня

  • Акцент на вечерние занятия при высокой силовой выносливости

Для повышения выносливости:

  • Утренние продолжительные тренировки

  • Дневные интервальные занятия

Как определить оптимальное время?

  1. Экспериментируйте - попробуйте тренироваться в разное время в течение 2-3 недель.

  2. Отслеживайте показатели - фиксируйте интенсивность, самочувствие, результаты.

  3. Учитывайте расписание - подбирайте время под рабочий график.

  4. Консультируйтесь со специалистом - тренер поможет подобрать оптимальный режим.

Общие рекомендации:

  • Постепенное привыкание к новому режиму тренировок

  • Соблюдение постоянства времени занятий

  • Адаптация питания под выбранное время тренировок

  • Учет качества сна и восстановления

Помните, что лучшим временем для тренировки является то, которое вы можете соблюдать регулярно. Систематичность и постоянство занятий важнее, чем идеальное время суток. Главное — найти такой режим, который будет комфортен для вас в долгосрочной перспективе.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
