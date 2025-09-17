Звезда кино ошарашила секретом: всего 12 минут в день, и тело не стареет

Актриса Хелен Миррен каждый день выполняет тренировку Королевских ВВС Канады, включающую упражнения с собственным весом, чтобы поддерживать форму в свои 80 лет. Внимание к звезде оказалось приковано снова после недавнего выхода фильма "Клуб убийц по четвергам".
В интервью изданию Women's Weekly Хелен Миррен заявила, что тренировки не означают посещение дорогих спортзалов, и что она твёрдо верит в 12-минутную программу тренировок для женщин Королевских канадских военно-воздушных сил.
Программа XBX (десять базовых упражнений) была разработана доктором Биллом Орбаном, учёным и пионером в области здоровья и фитнеса, в 1950-х годах, чтобы мотивировать женщин-военнослужащих ВВС улучшать свою физическую форму. Согласно официальному буклету, в разработке программы приняли участие более 600 женщин и девушек, включая гражданских лиц.
12-минутная тренировка состоит из четырёх схем по десять упражнений, расположенных в порядке возрастания сложности. План направлен на развитие мышечной силы, выносливости, гибкости и эффективности работы сердца с помощью специального комплекса упражнений.
"Это режим тренировок, который начинается с очень лёгкого уровня, а затем, если вы будете его придерживаться, он может стать довольно сложным", — говорит Хелен Миррен.
Начиная с первого уровня, вы продвигаетесь по уровням, пока не сможете выполнить последний "без чрезмерного напряжения и усталости".
Время выполнения упражнения остаётся прежним, но количество повторений увеличивается с повышением уровня. Это усложняет упражнение.
Попробуйте сами:
Схема 2 аналогична схеме 1 с некоторыми заменами.
Все четыре схемы имеют одинаковый формат:
Доктор Билл Орбан разработал эту 12-минутную тренировку для укрепления сердечно-сосудистой системы женщин, служащих в канадских ВВС, поэтому вполне логично, что улучшение здоровья сердца является её ключевым преимуществом.
Эти упражнения повышают частоту сердечных сокращений, ускоряя кровообращение и повышая эффективность работы сердца, что, в свою очередь, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и со временем способствует снижению артериального давления.
Нельзя отрицать, что тренировка всего 12 минут делает эту тренировку значительно более доступной, чем другие, поскольку у большинства людей есть свободные четверть часа в день. Но это не значит, что она лёгкая.
Не следует выполнять быстрые, энергичные или высококонкурентные физические нагрузки без постепенного развития и постоянного поддержания адекватного уровня физической подготовки.
Такая нагрузка за столь короткий промежуток времени делает эту тренировку чрезвычайно эффективной по времени, и существует множество исследований, подтверждающих, что этот тип упражнений имеет столько же преимуществ, сколько и более длительные тренировки.
Исследование, проведенное Норвежским университетом естественных и технических наук, показывает, что эффективные по времени тренировки (до 60 минут в неделю) особенно полезны для снижения риска диабета и ранней смертности.
Упражнения в 12-минутной тренировке Хелен Миррен включают комплексные движения, которые задействуют сразу несколько мышц. Этот тип упражнений идеально подходит для развития силы и мышечной массы всего тела.
Для тех, кто переживает менопаузу или постменопаузу, это ключ к поддержанию здоровья. Снижение уровня эстрогена приводит к естественному снижению плотности костей, которое можно компенсировать только правильными физическими упражнениями и питанием.
Эта 12-минутная тренировка включает в себя многие из лучших упражнений для мышц кора, которые можно выполнять дома, например, скручивания и подъёмы ног. Крепкий корпус — ключ к функциональной физической форме, он повышает стабильность всего тела и облегчает поддержание равновесия с возрастом.
Это также помогает предотвратить травмы, поскольку другие мышцы работают интенсивнее и перенапрягаются, когда мышцы кора не справляются с выполнением определённых движений.
Даже если вы никогда не приседали, вы можете следовать этой 12-минутной тренировке, которую так любит Хелен Миррен. Возможно, вам понадобится пара минут, чтобы освоить программу, но как только вы это сделаете, всё будет легко и постепенно усложняться по мере того, как вы будете становиться сильнее.
