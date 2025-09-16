Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прохор Шаляпин опроверг дикие слухи о своём райдере: это бред сумасшедших
Цветущий рай в вашем саду: осенняя посадка миндаля, которая подарит роскошное цветение весной
Газовый кризис возвращается? Европа заполняет хранилища медленнее, чем раньше
Красная линия перейдена: НАТО готовит удар по России из Польши — вы не поверите, как близко
Позор американской журналистики: Трамп объявил войну The New York Times
От любви до презрения: как невинная поза собаки выдаёт её скрытую неприязнь
Нагар превращает глажку в пытку? Вот как вернуть утюгу блеск и лёгкое скольжение
Забудьте о ботоксе: эти масла эффективно разгладят морщины вокруг глаз
Гребем к здоровью: 3 совета для эффективных тренировок после 50 лет

Теренс Кроуфорд сверг Усика: как новый король ринга ошарашил мир

Спорт

Боксёр из США Теренс Кроуфорд опередил Усика и возглавил рейтинг лучших боксеров The Ring.

Бокс
Фото: Designed by Freepik by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бокс

Он встал на первое место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (p4p) по версии журнала The Ring.

13 сентября американец одолел единогласным решением судей мексиканца Сауля Альвареса. После этого он получил титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Также 37-летний спортсмен стал абсолютным чемпионом мира уже в третьей весовой категории. Боксер выиграл все 42 боя за всю карьеру.

Кроуфорд в рейтинге p4p стоит выше, чем украинец Александр Усик, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

Третье место досталось японскому боксеру Наоя Иноуэ, абсолютному чемпиону во втором легчайшем весе (до 55,22 кг).

На 4 и 5 местах в рейтинге The Ring стоят соответственно россияне Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев, экс-абсолютные чемпионы в полутяжелом весе (до 79,37 кг).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Домашние животные
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Авто
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Еда и рецепты
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Последние материалы
Прохор Шаляпин опроверг дикие слухи о своём райдере: это бред сумасшедших
Цветущий рай в вашем саду: осенняя посадка миндаля, которая подарит роскошное цветение весной
Газовый кризис возвращается? Европа заполняет хранилища медленнее, чем раньше
Красная линия перейдена: НАТО готовит удар по России из Польши — вы не поверите, как близко
Позор американской журналистики: Трамп объявил войну The New York Times
От любви до презрения: как невинная поза собаки выдаёт её скрытую неприязнь
Нагар превращает глажку в пытку? Вот как вернуть утюгу блеск и лёгкое скольжение
Забудьте о ботоксе: эти масла эффективно разгладят морщины вокруг глаз
Гребем к здоровью: 3 совета для эффективных тренировок после 50 лет
Мне лучше уйти: Алла Пугачёва высказалась после нападок жены Газманова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.