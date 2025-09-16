Теренс Кроуфорд сверг Усика: как новый король ринга ошарашил мир

Боксёр из США Теренс Кроуфорд опередил Усика и возглавил рейтинг лучших боксеров The Ring.

Фото: Designed by Freepik by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бокс

Он встал на первое место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (p4p) по версии журнала The Ring.

13 сентября американец одолел единогласным решением судей мексиканца Сауля Альвареса. После этого он получил титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Также 37-летний спортсмен стал абсолютным чемпионом мира уже в третьей весовой категории. Боксер выиграл все 42 боя за всю карьеру.

Кроуфорд в рейтинге p4p стоит выше, чем украинец Александр Усик, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

Третье место досталось японскому боксеру Наоя Иноуэ, абсолютному чемпиону во втором легчайшем весе (до 55,22 кг).

На 4 и 5 местах в рейтинге The Ring стоят соответственно россияне Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев, экс-абсолютные чемпионы в полутяжелом весе (до 79,37 кг).