Французский футбольный мир отдаёт дань уважения своей легенде

6:38
Спорт

Началась новая глава во французском футболе. Всего через несколько месяцев после ухода Рафаэля Варана в 32 года, Самюэль Умтити также решил завершить карьеру в этот понедельник в возрасте 31 года.

Футбольный мяч
Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru
Футбольный мяч

С уходом последнего, центральный защитник, триумфатор чемпионата мира 2018 года, повесил бутсы на гвоздь в довольно молодом возрасте ради такого случая. Много лет страдая от травм левого колена, игрок академии "Олимпика Лионна" колебался, продолжать ли ему играть или завершить карьеру этим летом после окончания контракта с "Лионом". В конечном итоге, чувствуя, что ему уже никогда не вернуть былую славу и сенсации, Умтити выбрал последнее.

Дань уважения Самюэлю Умтити…

Это вполне объяснимое завершение карьеры, которое, безусловно, тронуло французский футбол в начале недели.

В социальных сетях сборная Франции опубликовала трогательное послание своему героическому бомбардиру, забившему гол в полуфинале чемпионата мира 2018 года против Бельгии.

"Наш чемпион мира 2018 года Самюэль Умтити решил повесить бутсы на гвоздь в возрасте 31 года. Поздравляем с великолепной карьерой, Сэм, и спасибо за всё, что ты дал сборной Франции", — сказано в послании.

Эта дань памяти перекликаются со словами Дидье Дешама, тренера, который вывел его в "трехцветные".

"После Блеза Матюиди, Адиля Рами, Рафаэля Варана и Стива Манданды Самюэль Умтити стал пятым чемпионом мира 2018 года, завершившим карьеру", — напомнил Дидье Дешам.

Сэм, вошедший в состав сборной Франции на Евро-2016, сыграл важную роль в нашем завоевании титула чемпиона мира в России. Все помнят его гол головой, который позволил команде обыграть Бельгию и выйти в финал.

"Что касается меня, я, конечно же, не хочу забывать обо всём остальном. Я также помню его взаимодополняемость с Рафаэлем, его надёжность в обороне, его боевой дух. Его колено уже причиняло ему боль, но он держался до самого конца с образцовым мужеством. Он заслуживал бы иного завершения карьеры, но может гордиться всем, чего достиг. Желаю ему счастья и самореализации в новой жизни, которая его ждёт", — добавил он.

Со своей стороны, "Лион" стремился к большей таинственности в своей дани памяти.

Тренерский клуб уроженца Яунде, выросшего, тем не менее, в пятом округе Лиона, присоединился к тренировочному центру "Гонес" в возрасте девяти лет. Теперь левша, возможно, решил сменить сферу деятельности, переехав из Роны в Сону, как следует из публикации "Лиона" в социальных сетях: "Спасибо за всё, Самюэль Умтити. От Толы Воложе до Москвы, ты сделал нас гордыми. Скоро увидимся…"

В этом посте микрофон следует за многоточием в конце сообщения.

Что будет дальше?

Смена карьеры на консультанта в клубном канале, должность в тренерском штабе молодёжной команды или предстоящее интервью? Все теории возможны, но, похоже, будущее Самюэля Умтити связано с возвращением домой.

Второй крупный клуб в карьере Самюэля Умтити, "Барселона", опубликовал заявление после завершения карьеры своего бывшего защитника: "Самуэль Умтити решил завершить свою футбольную карьеру в возрасте 31 года".

Французский центральный защитник, который не играл за клуб с момента окончания контракта с "Лиллем", принял это решение после того, как в последнее время боролся с серьёзными проблемами с коленом и не смог найти новый клуб.

За шесть сезонов в "Барселоне" под 23-м номером Умтити стал пятым по количеству игр французским игроком клуба, сыграв в общей сложности 134 матча. За этот период он забил два гола в Ла Лиге (2016/17 и 2017/18) и выиграл семь титулов: два титула Ла Лиги (2017/18 и 2018/19), три Кубка Испании (2016/17, 2017/18 и 2020/21) и дважды обладателем Суперкубка Испании (2016/17 и 2018/19).

Как и его самые выдающиеся товарищи по команде

Высоко ценимый на протяжении всей своей карьеры, Самюэль Умтити также получал трогательные сообщения от нескольких бывших товарищей по команде. Близкий друг своего бывшего товарища по "Лиону", Корентен Толиссо, обязательно поздравил друга в сторис в соцсетях: "Поздравляю с невероятной карьерой, брат". Другие чемпионы мира также отправили небольшое послание "Большому Сэму".

В комментариях к посту, объявляющему о завершении карьеры, Умтити, в частности, может подтвердить трогательные сообщения от Флориана Товена, Стивена Нзонзи и Лукаса Эрнандеса.

"Спасибо за все моменты, проведённые вместе, мой Сэм. Горжусь тем, что был твоим товарищем по команде, но прежде всего — другом. Поздравляю с твоей потрясающей карьерой", — написал нынешний нападающий "Ланса".

Рафаэль Варан, принявший такое же решение несколько месяцев назад, также выразил почтение своему бывшему партнёру по обороне: "Поздравляю с этой великолепной карьерой! И с твоим подходом, ха-ха".

Килиан Мбаппе, в свою очередь, разразился в истории в соцсетях, сделав репост видео с Умтити, в то время как Поль Погба опубликовал видео, где он вместе с ним празднует гол бывшего игрока в ворота сборной Бельгии.

Несколько его бывших партнёров по "Барселоне", "Лиону", "Лечче" или "Лиллю", такие как Набиль Бенталеб, Сержино Дест, Исмаили, Ансу Фати, Серхи Роберто и Деян Ловрен, также решили оставить небольшое послание в память о человеке, чья великолепная карьера, к сожалению, слишком рано оборвалась из-за досадных травм левого колена.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
