Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайны французских регионов: где искать шедевры искусства этой осенью
Прощай, тяжёлый труд: пни исчезают сами — дешёвый раствор работает лучше, чем топор и бензопила
Смертельная экономия: детские автокресла-убийцы вернулись на рынок — как выбрать безопасное
Антироссийские речи аукнулись Монеточке*: три страны захлопнули двери перед певицей
Безумный разрыв: цены на новостройки взлетели до небес, а вторичка застыла
Больше, чем акции: как превратить 100 000 рублей в деньги за полтора года
Ретинол и кожа: этапы адаптации и признаки успешного привыкания
Темнота диктует аппетит: загадочный сбой делает еду главным соблазном после полуночи
Камень дороже жизни: талисман выдры, потеря которого обернётся трагедией — природа всё продумала

Теннис, лыжи и гольф вместо мультиков: чем удивляет семья легенды Федерера

3:45
Спорт

В мире профессионального спорта редко встретишь историю, где на первом месте оказывается не только карьера, но и семья. Роджер Федерер, один из самых титулованных теннисистов планеты, в недавнем интервью поделился воспоминаниями о собственном детстве и рассказал о том, как складывается жизнь его детей. Его откровения заставляют задуматься о том, насколько спорт может быть естественной частью повседневности и как родители способны повлиять на отношение детей к активному образу жизни.

Роджер Федерер
Фото: commons.wikimedia.org by Tatiana, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Роджер Федерер

"Я был дома, каждый день ходил в школу пешком, и для меня всё было совсем по-другому. Мои дети много времени проводили на домашнем обучении, и мы много переезжали. Их жизнь перевернулась с самого первого дня, так что, думаю, у них была очень интересная, но и не самая лёгкая жизнь. В целом, думаю, всё было замечательно. А что касается тенниса, то один из моих сыновей, Лео, участвует в теннисных турнирах, остальные интересуются им немного меньше, но всё равно играют, ведь все они катаются на лыжах и играют в гольф. Так что я рад, что у нас спортивная семья", — сказал Роджер Федерер.

Спорт в семье Федерера

Федерер вспоминает, что его собственное детство было спокойным и стабильным. В отличие от этого, его дети выросли в условиях постоянных переездов, поездок на турниры и учёбы в формате домашнего образования. Такая разница в опыте формирует особый взгляд на жизнь: родители понимают, что спорт способен стать не только профессией, но и способом объединить семью.

При этом в доме Федереров спорт всегда был в радость, а не обязанность. Дети катаются на лыжах, пробуют гольф и не воспринимают занятия как нагрузку. Только один из сыновей выбрал путь более серьёзных тренировок, а остальные относятся к теннису как к увлекательной игре. Такой баланс позволяет не перегружать ребёнка и оставлять пространство для выбора.

Советы шаг за шагом: как вовлечь ребёнка в спорт

Начинайте с простых форм активности — прогулки, велосипед, плавание.

Дайте возможность попробовать разные направления: футбол, теннис, гимнастика.

Следите за интересом ребёнка — не заставляйте, а мотивируйте через игру.

Поддерживайте стабильность: регулярные тренировки лучше редких всплесков.

Инвестируйте в правильный инвентарь: качественные кроссовки, удобная одежда, подходящая ракетка.

А что если ребёнок не захочет?

Часто родители переживают: "А вдруг он совсем не полюбит спорт?" Важно помнить, что активность может принимать разные формы. Если ребёнок не хочет ходить в секцию, но с удовольствием играет в настольный теннис, катается на роликах или любит плавание, это тоже ценно. Главное — сформировать привычку к движению и научить получать удовольствие от него.

FAQ

  1. Как выбрать секцию для ребёнка? Ориентируйтесь на интересы ребёнка и физические возможности. Попробуйте несколько направлений, прежде чем остановиться на одном.
  2. Сколько стоит спортивное воспитание? Всё зависит от вида спорта. Например, секции по футболу или плаванию доступны большинству семей, а теннис или горные лыжи требуют больших вложений в экипировку и поездки.
  3. Что лучше: командный спорт или индивидуальный? Командные виды (футбол, хоккей) развивают навыки взаимодействия и лидерства, индивидуальные (теннис, гимнастика) — ответственность и умение концентрироваться.
Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Домашние животные
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Домашние животные
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Домашние животные
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Последние материалы
Безумный разрыв: цены на новостройки взлетели до небес, а вторичка застыла
Больше, чем акции: как превратить 100 000 рублей в деньги за полтора года
Ретинол и кожа: этапы адаптации и признаки успешного привыкания
Темнота диктует аппетит: загадочный сбой делает еду главным соблазном после полуночи
Теннис, лыжи и гольф вместо мультиков: чем удивляет семья легенды Федерера
Камень дороже жизни: талисман выдры, потеря которого обернётся трагедией — природа всё продумала
Худеем со вкусом: едим этот йогуртовый торт и забываем о диетах — гениальный рецепт
119 млн и стеклоблоки: что на самом деле скрывает квартира певицы Славы в Москве
Домашний оазис или смертельная ловушка: цветы, которые опасно оставлять рядом с котом
Ипотека станет легче: правительство готовится поддержать многодетные семьи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.