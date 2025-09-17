Бассейн сжёг больше нервов, чем жира: худеют только те, кто знает эту хитрость

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:40
Спорт

Плавание давно считается универсальным видом активности: оно развивает выносливость, укрепляет мышцы и помогает держать тело в тонусе. Но насколько эффективно оно работает именно для снижения веса? Почему некоторые люди, проводя часы в бассейне, почти не худеют, а другие быстро видят изменения в фигуре? Разобраться в этом помогает заслуженный мастер спорта России по плаванию Дарья Пикалова.

Плавание в бассейне
Фото: flickr.com by JD Lasica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Плавание в бассейне

Плавание и фигура: ожидания и реальность

На первый взгляд бассейн кажется идеальным инструментом для похудения. Работа идёт со всеми мышечными группами, суставы не страдают от ударной нагрузки, а вода создаёт приятные условия. Однако сама по себе вода не "сжигает" жир. Всё зависит от того, как именно вы плаваете.

"Плавание — отличный способ тратить калории, особенно если человек владеет техникой", — сказала Дарья Пикалова.

Чтобы тренировка действительно способствовала снижению веса, важно не просто находиться в воде, а плавать с правильной техникой и достаточной интенсивностью минимум 40-60 минут.

Какие стили работают лучше

Больше всего калорий сжигает баттерфляй — до 500 за полчаса. Но это один из самых сложных стилей, который редко осваивают новички.

"Самый затратный стиль — баттерфляй. За полчаса можно сжечь до 500 калорий", — отметила Дарья Пикалова.

Более доступный вариант — кроль. При правильном темпе и пульсе (100-130 ударов в минуту) можно потратить около 450 калорий за час. Хорошие результаты даёт комбинирование стилей — кроль, брасс, спина, дельфин.

Сравнение плавания и других нагрузок

Вид активности Калории за час Основные особенности
Плавание (кроль, средний темп) ~450 Вовлекаются все мышцы, низкая травмоопасность
Баттерфляй ~1000 Сложная техника, высокая нагрузка
Бег (средний темп) ~600 Простота, доступность, высокая нагрузка на суставы
Велотренажёр ~400 Удобно для дома, нагрузка на ноги
Зал (силовые) ~300-500 Рост мышечной массы, формирование рельефа

Почему после бассейна хочется есть

Организм расходует энергию не только на движения, но и на согревание тела в прохладной воде. Дополнительно сопротивление воды в 12 раз больше, чем воздуха, что усиливает затраты. Отсюда и резкий аппетит.

"Аппетит после бассейна — зверский. Это правда", — сказала Дарья Пикалова.

Поэтому важно уделять внимание питанию: без контроля калорий похудеть не получится, даже если плавать ежедневно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: стоять у бортика или плыть медленно брассом с головой над водой.

  • Последствие: низкий расход калорий.

  • Альтернатива: интервальные тренировки и чередование стилей.

  • Ошибка: игнорировать питание.

  • Последствие: компенсация сожжённых калорий за один перекус.

  • Альтернатива: сбалансированный рацион и лёгкий ужин после тренировки.

  • Ошибка: плавать нерегулярно.

  • Последствие: отсутствие прогресса.

  • Альтернатива: минимум 3 занятия в неделю по 45-60 минут.

А что если выбрать бег вместо бассейна

Бег быстрее даёт минус на весах, так как техника доступна каждому. Но плавание выигрывает по другим параметрам: оно бережёт суставы, формирует рельеф спины и плеч, а фигура становится стройнее и подтянутее. Для тех, кто не может бегать из-за лишнего веса или проблем с опорно-двигательным аппаратом, бассейн станет оптимальным решением.

Плюсы и минусы плавания для похудения

Плюсы Минусы
Вовлекает все группы мышц Сложная техника у большинства стилей
Низкая травмоопасность Сильный аппетит после занятий
Подходит людям с лишним весом Медленнее эффект, чем у бега
Улучшает осанку и дыхание Требует регулярности и самодисциплины

FAQ

Как часто плавать для снижения веса?
Оптимально — 3 раза в неделю по 45-60 минут.

Что лучше: бассейн или открытая вода?
Для новичков эффективнее бассейн — проще контролировать ритм и технику.

Можно ли накачать мышцы плаванием?
Фигура станет подтянутой, но для роста массы нужны силовые тренировки в зале.

Мифы и правда

  • Миф: любой заплыв помогает похудеть.
    Правда: результат возможен только при правильной технике и нужной интенсивности.

  • Миф: плавание заменяет зал.
    Правда: мышцы станут рельефными, но для набора массы нужны веса.

  • Миф: плавание быстрее стройнит, чем бег.
    Правда: при одинаковой интенсивности бег сжигает больше калорий.

Три интересных факта

  1. У профессиональных пловцов обычно очень низкий процент жира, но они тратят на тренировки по несколько часов в день.

  2. Баттерфляй признан самым энергозатратным стилем в спорте.

  3. Вода массирует тело во время плавания, улучшая кровообращение и ускоряя восстановление.

Исторический контекст

  • Древняя Греция: плавание было частью военной подготовки.

  • XIX век: плавание вошло в олимпийскую программу.

  • Сегодня: это один из самых популярных фитнес-направлений для укрепления здоровья и коррекции фигуры.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
