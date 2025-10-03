Мышцы расслабляются, мысли успокаиваются: метод, который обходит лекарства и медитацию

Можно ли научиться снижать уровень стресса без лекарств и долгих практик? Оказывается, да. Аутогенная тренировка - методика, проверенная наукой и временем, позволяет расслабить тело, упорядочить мысли и вернуть ощущение контроля над собой.
Эта техника подходит практически каждому: от студентов и офисных сотрудников до спортсменов и людей, восстанавливающихся после болезней.
Метод разработал немецкий психиатр Иоганн Шульц. Он заметил, что в состоянии гипноза пациенты испытывали глубокую релаксацию, и создал способ достигать похожего эффекта самостоятельно.
Суть практики — в сочетании:
Во время занятий человек может замедлить сердечный ритм, снизить уровень мышечного напряжения и стабилизировать дыхание.
"В отличие от медитации, которая связана с наблюдением за мыслями или имеет духовный контекст, аутогенная тренировка больше фокусируется на теле и физиологических изменениях. А в отличие от прогрессивной мышечной релаксации, где нужно напрягать и расслаблять мышцы, здесь расслабление происходит пассивно — через повтор формул и переключение внимания",- объясняет психолог и гипнотерапевт Елена Бертон.
Главное преимущество метода — способность самостоятельно управлять своим состоянием.
Эффекты:
"АТ активно применяется и в спорте: снижает нервное напряжение перед соревнованиями, помогает быстрее восстанавливаться после нагрузок и травм, усиливает мотивацию через визуализацию победы", — по словам Елены Бертон.
Метод безопасен для большинства, но иногда лучше проконсультироваться со специалистом.
Ограничения касаются случаев:
Полный цикл практики занимает 15-20 минут и включает шесть упражнений:
Выходить из состояния нужно постепенно:
"Я познакомилась с аутогенной тренировкой еще в студенчестве. Метод показался простым и эффективным способом вернуть внутренний баланс", — рассказывает Елена Бертон.
С тех пор она разработала собственный марафон, где участники отмечали:
"Аутогенная тренировка — это не про контроль, а про отпускание. Главное — регулярность. Даже пять коротких сессий по 15 минут в день могут изменить качество жизни", — подчеркивает Елена Бертон.
Аутогенная тренировка — доступный и научно обоснованный способ вернуть спокойствие, улучшить сон и укрепить психическую устойчивость. Она может стать мощным внутренним ресурсом, к которому легко обратиться в любой момент.
Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.