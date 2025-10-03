Мышцы расслабляются, мысли успокаиваются: метод, который обходит лекарства и медитацию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:17
Спорт

Можно ли научиться снижать уровень стресса без лекарств и долгих практик? Оказывается, да. Аутогенная тренировка - методика, проверенная наукой и временем, позволяет расслабить тело, упорядочить мысли и вернуть ощущение контроля над собой.

Спокойствие через аутогенную тренировку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спокойствие через аутогенную тренировку

Эта техника подходит практически каждому: от студентов и офисных сотрудников до спортсменов и людей, восстанавливающихся после болезней.

Что такое аутогенная тренировка

Метод разработал немецкий психиатр Иоганн Шульц. Он заметил, что в состоянии гипноза пациенты испытывали глубокую релаксацию, и создал способ достигать похожего эффекта самостоятельно.

Суть практики — в сочетании:

  • формул самовнушения,
  • концентрации внимания на ощущениях тела,
  • пассивного расслабления мышц.

Во время занятий человек может замедлить сердечный ритм, снизить уровень мышечного напряжения и стабилизировать дыхание.

"В отличие от медитации, которая связана с наблюдением за мыслями или имеет духовный контекст, аутогенная тренировка больше фокусируется на теле и физиологических изменениях. А в отличие от прогрессивной мышечной релаксации, где нужно напрягать и расслаблять мышцы, здесь расслабление происходит пассивно — через повтор формул и переключение внимания",- объясняет психолог и гипнотерапевт Елена Бертон.

Кому и чем полезна практика

Главное преимущество метода — способность самостоятельно управлять своим состоянием.

Эффекты:

  1. снижение уровня тревожности и стресса;
  2. глубокая релаксация и снятие мышечных зажимов;
  3. улучшение сна и восстановление энергии;
  4. повышение концентрации и работоспособности;
  5. профилактика психосоматических проявлений;
  6. помощь при депрессии (как часть комплексной терапии).

"АТ активно применяется и в спорте: снижает нервное напряжение перед соревнованиями, помогает быстрее восстанавливаться после нагрузок и травм, усиливает мотивацию через визуализацию победы", — по словам Елены Бертон.

Противопоказания

Метод безопасен для большинства, но иногда лучше проконсультироваться со специалистом.
Ограничения касаются случаев:

  • острых психических расстройств,
  • тяжелых заболеваний в стадии обострения,
  • выраженных болевых синдромов,
  • периода после операции или травмы.

Классический комплекс Шульца

Полный цикл практики занимает 15-20 минут и включает шесть упражнений:

  1. Тяжесть в конечностях - руки и ноги становятся "налитыми свинцом".
  2. Тепло - ощущение мягкого тепла в руках и ногах.
  3. Сердце - внимание на ровном и спокойном сердцебиении.
  4. Дыхание - наблюдение за естественным ритмом.
  5. Тепло в животе - расслабление через область солнечного сплетения.
  6. Прохлада в лбу - свежесть и ясность в мыслях.

Как правильно завершить тренировку

Выходить из состояния нужно постепенно:

  • сделать глубокий вдох и слегка напрячь мышцы;
  • перейти к более активному дыханию;
  • осторожно пошевелить руками и ногами;
  • сесть, а через минуту встать;
  • мысленно переключиться на планы дня.

Опыт эксперта

"Я познакомилась с аутогенной тренировкой еще в студенчестве. Метод показался простым и эффективным способом вернуть внутренний баланс", — рассказывает Елена Бертон.

С тех пор она разработала собственный марафон, где участники отмечали:

  • избавление от бессонницы и хронической усталости,
  • снижение тревожности,
  • улучшение эмоционального состояния,
  • особенно заметный эффект проявлялся при мигренях и хронических болях.

"Аутогенная тренировка — это не про контроль, а про отпускание. Главное — регулярность. Даже пять коротких сессий по 15 минут в день могут изменить качество жизни", — подчеркивает Елена Бертон.

Аутогенная тренировка — доступный и научно обоснованный способ вернуть спокойствие, улучшить сон и укрепить психическую устойчивость. Она может стать мощным внутренним ресурсом, к которому легко обратиться в любой момент.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
