Хотите сгибаться как йог? Несколько минут растяжки в день — и мышцы перестанут ворчать

0:15
Спорт

Можно ли стать гибким и подвижным, занимаясь всего несколько раз в неделю у себя дома? Оказывается, да. Растяжка — это не просто элемент фитнеса или подготовка к шпагату. Это основа здорового движения, которая влияет на суставы, мышцы, нервную систему и даже психологическое состояние.

Девушка делает шпагат
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка делает шпагат

Регулярная практика растягивающих упражнений помогает снять мышечные зажимы, улучшить осанку, снизить уровень стресса и восстановить силы после физических нагрузок.

В этом материале мы собрали комплекс упражнений для всего тела, разобрали ошибки новичков, принципы безопасной тренировки и советы экспертов, которые помогут вам шаг за шагом развивать гибкость.

Почему растяжка так важна

Многие считают, что растяжка нужна только гимнастам или танцорам. Но на самом деле это базовый инструмент для всех, кто хочет чувствовать себя легко в движении и сохранять здоровье суставов.

Что дает регулярная практика:

  1. улучшает подвижность суставов - движения становятся более свободными;
  2. снимает напряжение в мышцах после тренировок или долгого сидения;
  3. повышает выносливость - мышцы лучше работают при нагрузках;
  4. снижает уровень стресса - растяжка работает почти как медитация;
  5. помогает восстановлению - активирует кровообращение и питание тканей.

Виды растяжки: какую выбрать

Существует несколько разновидностей растягивающих практик, и каждая решает свои задачи.

Статическая растяжка.
 Удержание позы в течение 20-60 секунд. Подходит для завершения тренировки или самостоятельных занятий.

Динамическая.
Выпады, махи, круги руками. Отличный вариант для разминки перед силовыми или бегом.

Активная.
Растяжка за счет собственных мышц. Развивает контроль тела и силу.

Пассивная.
Работа с тренером, партнером или опорой. Позволяет уйти глубже в позу, но требует осторожности.

Фасциальная (МФР).
Использование роллов и мячей для проработки зажимов и улучшения кровообращения.

Основные принципы безопасной практики

Чтобы растяжка приносила пользу, важно помнить о простых, но критичных правилах:

  • разминка обязательна - легкое кардио или суставная гимнастика 5-10 минут;
  • постепенность - задерживайтесь в каждой позе 20-60 секунд, делайте 2-3 подхода;
  • регулярность - оптимально 3-5 тренировок в неделю;
  • никакой боли - допустимо легкое натяжение, но не резкая боль;
  • контроль дыхания - медленный вдох и глубокий выдох помогают углубить растяжку;
  • баланс - растягивайте обе стороны тела одинаково.

Ошибки новичков

"Новички стремятся как можно скорее "сесть” в шпагат или дотянуться до пола, работая в максимальной амплитуде. Это приводит не к прогрессу, а к травмам. Также забывают про дыхание. Правильное дыхание — ключ. На выдохе мышцы становятся более податливыми, а растяжка комфортнее и безопаснее ", — отмечает тренер по стретчингу Алина Лейко.

Комплекс упражнений для всего тела

Заниматься можно дома, достаточно коврика и пары минут свободного времени.

Для ног и бедер

  1. Полушпагат с наклоном и скруткой. Передняя нога прямая, задняя согнута, корпус наклонен вперед. Для усложнения — добавьте скрутку с поднятой рукой.
  2. Динамическая растяжка бедер в наклоне. Поочередное сгибание и разгибание ног, удерживая руки на полу.
  3. Растяжка ягодиц и таза ("четверка"). Ногу кладем на бедро другой и подтягиваем к себе.
  4. Наклон вперед с захватом стоп. Спина прямая, ладони обхватывают стопы.

Для спины и поясницы

  1. Собака мордой вниз. Классическая поза йоги, которая тянет позвоночник и снимает зажимы.
  2. Скрутка лежа. Лежа на спине, перекрещенные ноги опускаем в стороны.

Для плеч и рук

  1. Ротация плеч с резинкой. Жгут или полотенце в руках, плавное движение за спину.
  2. Скрещивание рук за спиной. Замок из рук, мягкое раскрытие грудного отдела.
  3. Скрутка грудного отдела на четвереньках. Подъем руки вверх с последующим "нырком" под туловище.

Для шеи

  1. Полукруговые наклоны. Двигаем голову от плеча к плечу через грудь.
  2. Растяжка боковой поверхности. Наклон головы рукой с одновременным вытяжением противоположной руки.

Как сесть на шпагат: пошаговый путь

Многие приходят к растяжке именно ради этой цели. Чтобы прогресс был безопасным, придерживайтесь правил:

  1. Оцените стартовый уровень. Насколько легко удается выпад или наклон?
  2. Разогревайтесь. Перед шпагатом — 5-10 минут активных движений.
  3. Работайте с тремя зонами: задняя, передняя и внутренняя поверхность бедра.
  4. Задерживайтесь в позе 30-60 секунд. Этого времени достаточно, чтобы мышцы расслабились.
  5. Используйте опоры. Йога-блоки, пледы и подушки помогают фиксировать положение.
  6. Дышите. Выдох облегчает углубление в позу.
  7. Фиксируйте прогресс. Фото раз в неделю лучше всего показывают изменения.
  8. Не форсируйте процесс. Прогресс — это месяцы, иногда годы. Терпение важнее скорости.

Советы начинающим

  • проверьте противопоказания (грыжи, артрит, остеопороз, травмы);
  • не путайте легкое натяжение с болью;
  • начинайте с простых упражнений, а не с максимальных поз;
  • помните: дыхание — основа комфорта и безопасности.

Растяжка — это не просто дополнение к тренировкам, а самостоятельная практика, которая улучшает гибкость, снимает стресс и укрепляет здоровье. Она доступна каждому, не требует сложного оборудования и может выполняться в удобное время дома.

Главное — заниматься регулярно, двигаться постепенно и слушать свое тело. Тогда даже шпагат перестанет казаться чем-то невозможным.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
