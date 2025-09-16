Скручивания без боли: как одно упражнение помогает позвоночнику оставаться здоровым

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:00
Спорт

Ротации позвоночника с роллом — это упражнение, которое одновременно включает мышцы спины и пресса, улучшает подвижность позвоночника и помогает снять напряжение. Оно отлично подходит для заминки после силовой тренировки или как самостоятельное упражнение для укрепления мышечного корсета.

Ротации позвоночника с роллом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ротации позвоночника с роллом

Как выполнять ротации позвоночника с роллом

Для классического варианта понадобится ролл для миофасциального релиза. Сядьте на коврик и положите ролл позади себя. Опуститесь так, чтобы он оказался под нижними рёбрами. Руки сцепите в замок за головой, ноги согните и плотно прижмите колени друг к другу.

На вдохе разверните локти в стороны и аккуратно разогните позвоночник. Затем направьте колени вправо, выполняя скручивание. На выдохе вернитесь в исходное положение. Следующий повтор сделайте с поворотом влево.

В чём польза упражнения

Ротации позвоночника полезны тем, что сочетают разгибание и скручивание. Благодаря такому движению улучшается питание межпозвонковых дисков, они лучше увлажняются и дольше остаются здоровыми. Это помогает снизить риск болей и дискомфорта в спине.

Не менее важен и вклад в тренировку пресса. Во время разгибания мышцы удлиняются и работают на растяжение, а при возврате в исходное положение сокращаются и включаются в работу. Такой тип нагрузки делает мышцы пресса функционально сильнее.

Как разнообразить ротации

Если вы только начинаете и упражнение кажется сложным, попробуйте облегчённый вариант без ролла. Для этого лягте прямо на коврик, руки сложите за головой, ноги согните в коленях. На вдохе разведите локти в стороны и поверните колени вправо. На выдохе вернитесь в центр, затем выполните поворот в другую сторону.

Опытные спортсмены могут добавить небольшой утяжелитель в руки, например лёгкую гантель или медицинбол, чтобы усложнить работу пресса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка — выполнять упражнение рывками.
→ Последствие: риск перегрузить поясницу.
Альтернатива: двигайтесь медленно и под контролем дыхания.

Ошибка — разводить колени.
→ Последствие: нагрузка уходит с целевых мышц, эффективность снижается.
Альтернатива: держите ноги прижатыми друг к другу.

Ошибка — чрезмерный прогиб в пояснице.
→ Последствие: излишняя нагрузка на позвоночник.
Альтернатива: выполняйте движение с небольшой амплитудой.

Советы шаг за шагом

— Делайте ротации после тренировки верхней части тела — в заминке они помогают расслабить спину.
— Один подход длится 1-2 минуты, больше в начале не требуется.
— Дышите ровно: вдох на раскрытие, выдох на возвращение.
— Для лучшего эффекта добавьте в комплекс упражнения на растяжку грудного отдела.

FAQ

Как часто выполнять ротации?
Достаточно 2-3 раз в неделю или после каждой тренировки верхней части тела.

Можно ли делать при болях в спине?
Только после консультации с врачом. При лёгкой усталости упражнение помогает, но при серьёзных проблемах с позвоночником его лучше отложить.

Сколько повторов нужно?
Делайте один непрерывный подход по 1-2 минуты, чередуя стороны.

Мифы и правда

  • "Ротации — это только для гибкости". На самом деле они укрепляют и мышцы кора.
  • "Ролл нужен только для массажа". Упражнение показывает, что его можно использовать и для тренировки.
  • "Скручивания вредны для спины". В контролируемой технике они наоборот помогают сохранить здоровье позвоночника.
Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
