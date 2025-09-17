Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простую садовую хитрость называют секретным оружием: эффект, который трудно переоценить
Автолюбители в СССР спасали кузов без детейлинга: 4 странных совета, которые работают и сегодня
5 яблок — и ароматный датский десерт покорит всех: раскройте секрет пирога Эблекаге
Тысяча лет в одной жизни: феномен долгожителей разрушает привычные представления
Не понимаю женщин: Алёна Водонаева прошлась по внешности задержанного в Грузии афериста из Tinder
Насекомые исчезают быстрее, чем мы думали: горы теряют свой последний оплот
Филлеры в подбородок: эффект, показания и возможные риски
Ошибка Renault? Что привело к отказу в регистрации товарного знака в России
Находка из почвы: учёные заставили бактерии производить разные виды пластика

Фитнес-гуру молчат: как тренировки натощак меняют тело после 50 лет на самом деле

2:57
Спорт

Тренировки на голодный желудок остаются спорным, но популярным методом поддержания формы. Одни считают их эффективным инструментом для сжигания жира, другие предупреждают о возможных рисках для здоровья. Особенно актуальна эта тема после 50 лет, когда правильный подход к физической активности становится не только вопросом внешности, но и залогом долгой активной жизни.

Бег у побережья
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Бег у побережья

"Я ничего не ем по утрам, просто пью кофе. Обычно я занимаюсь аэробикой 30 минут и фитнесом 30 минут. Но я делаю это одна; я не хожу в спортзал. Я убираю со стола в гостиной и выкладываюсь на полную", — объясняет Клара.

Зачем нужны утренние тренировки

Упражнения до завтрака помогают активизировать обмен веществ, стимулируют работу сердечно-сосудистой системы и заряжают энергией на весь день. Кардионагрузка улучшает кровообращение, ускоряет метаболизм, способствует снижению уровня сахара в крови и укрепляет сердце.

Однако в зрелом возрасте тренировки перестают быть элементом тщеславия — это стратегический выбор, который помогает дольше сохранять здоровье и мобильность.

Получаса быстрой ходьбы, танцев или езды на велосипеде достаточно, чтобы запустить этот внутренний двигатель, который борется с усталостью и устраняет скованность.

И, как эта женщина, некоторые предпочитают начинать тренировки натощак, прямо в постели. Это может быть хорошим способом активизировать сжигание жира и повысить выносливость.

"Тренировки натощак усиливают биологический отклик на физическую нагрузку, что в конечном итоге улучшает результаты", — пишет Revue du pratique.

Риски тренировок натощак

Но будьте осторожны: это подходит не всем и требует умения прислушиваться к своим ощущениям, чтобы избежать упадка сил. Эта практика предназначена для спортивных целей, для людей, которые регулярно тренируются и имеют хорошую общую переносимость гипогликемии.

Также не следует путать тренировки натощак с тренировками во время диеты — такое сочетание может быть более проблематичным.

Тренировки натощак не рекомендуются для очень интенсивных или длительных занятий. Риск усталости, головокружения или низкого кровяного давления выше, поэтому не предпринимайте этого без консультации со специалистом.

Помимо этой "аэробной" нагрузки, силовые тренировки необходимы после пятидесяти лет. Мышечная масса естественным образом уменьшается с возрастом. Включение приседаний, упражнений на корпус или нескольких правильно подобранных весов помогает поддерживать тонус фигуры, а также защищает кости, улучшает осанку и ускоряет расход энергии в состоянии покоя. Это очень важно.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Домашние животные
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Наука и техника
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Авто
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Последние материалы
Подъём, который никто не ожидал: сомы покоряют горы — законы гравитации бессильны
Кажется пустяком, а на деле губит мотор — осенью эти мелочи становятся роковыми
Сон с кошкой или собакой обернётся бедой: врачи предупреждают о смертельных рисках
Быстро и эффективно: этот метод мытья посуды удивит даже профессионалов
Бассейн сжёг больше нервов, чем жира: худеют только те, кто знает эту хитрость
Роковое интервью: как слова Пугачёвой повлияют на будущее Кристины Орбакайте
Использование лосьона перед сывороткой: разбираем плюсы и минусы шага
Знания ломают барьеры старения: это образование открывает дверь к долголетию и здоровью
Бензин снова золотой, но водители нашли хитрость: расход падает на треть — без тюнинга и лишних затрат
Тормоз идей и наркотик под прикрытием: как алкоголь превращает мозг в пустоту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.