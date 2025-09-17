Фитнес-гуру молчат: как тренировки натощак меняют тело после 50 лет на самом деле

2:57 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренировки на голодный желудок остаются спорным, но популярным методом поддержания формы. Одни считают их эффективным инструментом для сжигания жира, другие предупреждают о возможных рисках для здоровья. Особенно актуальна эта тема после 50 лет, когда правильный подход к физической активности становится не только вопросом внешности, но и залогом долгой активной жизни.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Бег у побережья

"Я ничего не ем по утрам, просто пью кофе. Обычно я занимаюсь аэробикой 30 минут и фитнесом 30 минут. Но я делаю это одна; я не хожу в спортзал. Я убираю со стола в гостиной и выкладываюсь на полную", — объясняет Клара.

Зачем нужны утренние тренировки

Упражнения до завтрака помогают активизировать обмен веществ, стимулируют работу сердечно-сосудистой системы и заряжают энергией на весь день. Кардионагрузка улучшает кровообращение, ускоряет метаболизм, способствует снижению уровня сахара в крови и укрепляет сердце.

Однако в зрелом возрасте тренировки перестают быть элементом тщеславия — это стратегический выбор, который помогает дольше сохранять здоровье и мобильность.

Получаса быстрой ходьбы, танцев или езды на велосипеде достаточно, чтобы запустить этот внутренний двигатель, который борется с усталостью и устраняет скованность.

И, как эта женщина, некоторые предпочитают начинать тренировки натощак, прямо в постели. Это может быть хорошим способом активизировать сжигание жира и повысить выносливость.

"Тренировки натощак усиливают биологический отклик на физическую нагрузку, что в конечном итоге улучшает результаты", — пишет Revue du pratique.

Риски тренировок натощак

Но будьте осторожны: это подходит не всем и требует умения прислушиваться к своим ощущениям, чтобы избежать упадка сил. Эта практика предназначена для спортивных целей, для людей, которые регулярно тренируются и имеют хорошую общую переносимость гипогликемии.

Также не следует путать тренировки натощак с тренировками во время диеты — такое сочетание может быть более проблематичным.

Тренировки натощак не рекомендуются для очень интенсивных или длительных занятий. Риск усталости, головокружения или низкого кровяного давления выше, поэтому не предпринимайте этого без консультации со специалистом.

Помимо этой "аэробной" нагрузки, силовые тренировки необходимы после пятидесяти лет. Мышечная масса естественным образом уменьшается с возрастом. Включение приседаний, упражнений на корпус или нескольких правильно подобранных весов помогает поддерживать тонус фигуры, а также защищает кости, улучшает осанку и ускоряет расход энергии в состоянии покоя. Это очень важно.