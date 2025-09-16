Заморозка счетов вместо голов: неожиданный удар пришёлся по финансам Соболева

3:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Истории о проблемах известных спортсменов с налоговой службой нередко становятся темой для обсуждений, ведь речь идёт не только о деньгах, но и о репутации. Недавно в центре внимания оказался нападающий "Зенита" Александр Соболев. Его счета оказались заблокированы Федеральной налоговой службой, и эта ситуация наглядно показывает, насколько важно внимательно относиться к юридическим формальностям даже тем, кто зарабатывает миллионы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

Что произошло с Соболевым

В конце августа ФНС заморозила два счёта футболиста — в "Альфа-Банке" и "Газпромбанке". Причиной стала не долгая задолженность и не судебные дела, а простая бюрократическая недоработка: индивидуальный предприниматель Соболев вовремя не подал отчётность.

Сам ИП спортсмен оформил ещё в июле прошлого года в Барнауле, своём родном городе. Деятельность связана с покупкой и продажей недвижимости, которая принадлежала самому футболисту. Местная межрайонная налоговая инспекция и приняла решение о блокировке. При этом долгов и исполнительных производств у него не числится, что делает ситуацию скорее технической, чем критической, сообщает издание "Постньюс".

Чем блокировка отличается от ареста счетов

Блокировка, наложенная налоговой, не означает, что деньги исчезли или изъяты. Средства остаются на счетах, но воспользоваться ими до устранения нарушений невозможно. Это не арест по судебному решению, а временная мера контроля.

В отличие от долгового взыскания, когда деньги списываются в пользу государства или кредиторов, блокировка прекращается автоматически после выполнения требований налоговой — в данном случае сдачи отчётности.

Советы шаг за шагом: как не попасть в такую ситуацию

Следите за сроками подачи деклараций и бухгалтерских отчётов. Даже если у ИП не было движения по счёту, "нулевую" отчётность всё равно нужно сдавать. Используйте онлайн-сервисы напоминаний или бухгалтерское сопровождение, чтобы не пропустить даты. Храните все документы в порядке: налоговая часто запрашивает подтверждения. Если уведомление о нарушении всё-таки пришло, реагируйте сразу: чем быстрее устраните недочёт, тем быстрее снимут блокировку. Для публичных людей — спортсменов, артистов, блогеров — лучше сразу передать бухгалтерию на аутсорсинг. Это дешевле и надёжнее, чем разбираться в законах самостоятельно.

А что, если…

...полностью проигнорировать налоговую? Тогда блокировка может затянуться, начнут начисляться штрафы и пени, а в случае продолжительного игнорирования вопрос перейдёт в плоскость исполнительного производства. Это уже не просто "заморозка", а реальные финансовые потери.

Исторический контекст

Случаи блокировки счетов известных спортсменов и артистов не редкость. В разные годы в прессе обсуждались истории о задержках налоговых выплат у певцов, актёров и футболистов. Для большинства это заканчивалось уплатой штрафа и восстановлением доступа к счетам.