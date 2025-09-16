Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Извержение вулкана едва не уничтожило человечество: находки в Южной Африке раскрывают давние тайны
Китайский претендент удивил дизелем и внедорожной начинкой: хватит ли этого для российских дорог
Как эмигрант из Венгрии покорил Голливуд: история Микки Харгитая, который вдохновил Шварценеггера
Ешь как великан, худей как модель: посуда скрывает главный секрет стройности
Голодная тарелка съедает тепло: как заставить микроволновку греть еду, а не посуду
Три способа применения янтарной кислоты, которые спасут урожай без химии
Интервидение против Евровидения: Эрнст назвал главную фишку музыкального конкурса
Советская классика на ужин: макароны по-флотски по рецепту бабушки — ностальгия в каждой ложке
Россия побила собственный рекорд: уголь в Южную Корею пошёл миллионами тонн

Заморозка счетов вместо голов: неожиданный удар пришёлся по финансам Соболева

3:20
Спорт

Истории о проблемах известных спортсменов с налоговой службой нередко становятся темой для обсуждений, ведь речь идёт не только о деньгах, но и о репутации. Недавно в центре внимания оказался нападающий "Зенита" Александр Соболев. Его счета оказались заблокированы Федеральной налоговой службой, и эта ситуация наглядно показывает, насколько важно внимательно относиться к юридическим формальностям даже тем, кто зарабатывает миллионы.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Что произошло с Соболевым

В конце августа ФНС заморозила два счёта футболиста — в "Альфа-Банке" и "Газпромбанке". Причиной стала не долгая задолженность и не судебные дела, а простая бюрократическая недоработка: индивидуальный предприниматель Соболев вовремя не подал отчётность.

Сам ИП спортсмен оформил ещё в июле прошлого года в Барнауле, своём родном городе. Деятельность связана с покупкой и продажей недвижимости, которая принадлежала самому футболисту. Местная межрайонная налоговая инспекция и приняла решение о блокировке. При этом долгов и исполнительных производств у него не числится, что делает ситуацию скорее технической, чем критической, сообщает издание "Постньюс".

Чем блокировка отличается от ареста счетов

Блокировка, наложенная налоговой, не означает, что деньги исчезли или изъяты. Средства остаются на счетах, но воспользоваться ими до устранения нарушений невозможно. Это не арест по судебному решению, а временная мера контроля.

В отличие от долгового взыскания, когда деньги списываются в пользу государства или кредиторов, блокировка прекращается автоматически после выполнения требований налоговой — в данном случае сдачи отчётности.

Советы шаг за шагом: как не попасть в такую ситуацию

  1. Следите за сроками подачи деклараций и бухгалтерских отчётов. Даже если у ИП не было движения по счёту, "нулевую" отчётность всё равно нужно сдавать.

  2. Используйте онлайн-сервисы напоминаний или бухгалтерское сопровождение, чтобы не пропустить даты.

  3. Храните все документы в порядке: налоговая часто запрашивает подтверждения.

  4. Если уведомление о нарушении всё-таки пришло, реагируйте сразу: чем быстрее устраните недочёт, тем быстрее снимут блокировку.

  5. Для публичных людей — спортсменов, артистов, блогеров — лучше сразу передать бухгалтерию на аутсорсинг. Это дешевле и надёжнее, чем разбираться в законах самостоятельно.

А что, если…

...полностью проигнорировать налоговую? Тогда блокировка может затянуться, начнут начисляться штрафы и пени, а в случае продолжительного игнорирования вопрос перейдёт в плоскость исполнительного производства. Это уже не просто "заморозка", а реальные финансовые потери.

Исторический контекст

Случаи блокировки счетов известных спортсменов и артистов не редкость. В разные годы в прессе обсуждались истории о задержках налоговых выплат у певцов, актёров и футболистов. Для большинства это заканчивалось уплатой штрафа и восстановлением доступа к счетам.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Домашние животные
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Домашние животные
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Наука и техника
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Последние материалы
Китайский претендент удивил дизелем и внедорожной начинкой: хватит ли этого для российских дорог
Как эмигрант из Венгрии покорил Голливуд: история Микки Харгитая, который вдохновил Шварценеггера
Ешь как великан, худей как модель: посуда скрывает главный секрет стройности
Голодная тарелка съедает тепло: как заставить микроволновку греть еду, а не посуду
Три способа применения янтарной кислоты, которые спасут урожай без химии
Интервидение против Евровидения: Эрнст назвал главную фишку музыкального конкурса
Советская классика на ужин: макароны по-флотски по рецепту бабушки — ностальгия в каждой ложке
Россия побила собственный рекорд: уголь в Южную Корею пошёл миллионами тонн
Российский пенсионер против европейского: шокирующая разница в цифрах говорит сама за себя
Харассмент или выбор? Буланова открывает глаза на интимные жертвы ради карьеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.