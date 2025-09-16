Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Женский спорт выходит из тени: новый спорт-бар меняет правила игры в Индианаполисе

2:29
Спорт

Женский спорт-бар "The Sports Bra" открывается в Индианаполисе, а его временные мероприятия уже привлекают толпы.

Команда
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Команда

Ещё до открытия женский бар уже формирует сообщество, организуя вечеринки по просмотру сериала "Лихорадка" и временные мероприятия по всему городу.

Это бар, полностью посвященный женскому спорту, и еще до своего открытия он уже начинает собирать поклонников.

Это франшиза под названием "The Sports Bra", которая впервые открылась в Портленде, штат Орегон, и расширяется на такие города, как Лас-Вегас, Бостон, Сент-Луис, а теперь и Индианаполис.

"Это первый раз, когда сообщество The Sports Bra собралось вместе, чтобы посмотреть матч Fever", — сказала Ив Келлер, владелица франшизы.

Она возглавляет инициативу по открытию The Sports Bra в Индианаполисе и говорит, что это больше, чем просто место для просмотра игр.

По её словам, речь идёт о создании сообщества, которое ценит и поддерживает женский спорт.

"Болельщики женского спорта — самые преданные и страстные болельщики", — рассказала Келлер телеканалу WRTV.

Хотя открытие бара, расположенного недалеко от центра города, ожидается не раньше конца 2026 года, Келлер и её команда уже устраивают вечеринки с просмотром матчей по всему городу.

В прошлое воскресенье почти 90 человек заполнили бар The District Tap в Нортсайде, чтобы поболеть за команду Indiana Fever в плей-офф.

"Людям просто нужно собственное пространство, чтобы смотреть женские спортивные матчи", — сказала Келлер. "Мы появляемся повсюду, и я провела три или четыре мероприятия в сентябре, и столько же будет в октябре".

Поклонники, такие как Джен Уайт, говорят, что отклик уже продемонстрировал высокий спрос на подобные площадки в Инди.

"Люди сотрудничают, налаживают связи и чувствуют силу единения", — сказала Уайт.

Келлер говорит, что интерес инвесторов высок, персонал уже на связи, и последний шаг — найти место.

"Мы уже вошли в число лучших городов для женского спорта, и это только поможет", — сказала Уайт.

До официального открытия стадиона временные мероприятия будут продолжаться. Судя по количеству пришедших в воскресенье, ажиотаж только растёт.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
