Сытно, но не полезно: как любимый бутерброд маскируется под здоровую еду и вредит вашей фигуре

4:22 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бутерброд с сыром и колбасой давно стал привычным завтраком миллионов россиян. Он кажется быстрым, удобным и сытным решением перед работой или учёбой. Однако врачи всё чаще обращают внимание: этот "универсальный перекус" далеко не так безобиден, как принято считать.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Завтрак с бутербродом

Любимый бутерброд

Эндокринологи и диетологи отмечают, что в основе проблемы лежит сочетание сразу трёх компонентов: хлеба, колбасы и сыра. Белый дрожжевой хлеб зачастую содержит разрыхлители и добавки, которые не несут ценности для организма. Колбасные изделия, даже дорогие, входят в список продуктов, повышающих риск онкологических заболеваний. Сыры, в свою очередь, требуют внимательного выбора: нередко вместо молочного жира в составе встречаются суррогаты.

"Бутерброды с колбасой и сыром не являются чем-то запретным, но есть их каждый день не стоит", — пояснил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

Опасные нюансы идеального завтрака

Люди с непереносимостью белка казеина могут столкнуться с неприятными последствиями: отёками, нарушениями работы ЖКТ, тяжестью в желудке. Тем, кто следит за фигурой, такие завтраки тоже не подходят — высокая калорийность быстро "съедает" дневную норму энергии, провоцируя лишний вес.

Кроме того, сочетание хлеба, жиров и соли делает такой перекус источником скрытого риска для сердца и сосудов. Диетологи отмечают: регулярное употребление приводит к повышению уровня холестерина и нагрузке на печень.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Быстрый и сытный завтрак Высокая калорийность Доступность продуктов Риск лишнего веса Простота приготовления Наличие добавок и консервантов Возможность заменить ингредиенты Повышенный риск болезней ЖКТ и сердца Сравнение завтраков Завтрак Калорийность Польза Риски Бутерброд с колбасой и сыром Высокая Сытость Лишний вес, заболевания ЖКТ Омлет с овощами Средняя Белок, витамины Минимальны Овсянка с фруктами Низкая Клетчатка, энергия Практически отсутствуют Советы Выбирайте цельнозерновой хлеб без дрожжей и разрыхлителей. Отдавайте предпочтение нежирным сырам с натуральным составом. Колбасу лучше заменить на отварное мясо, индейку или курицу. Добавьте к завтраку овощи — огурец, помидор, листья салата. Используйте блендер для приготовления смузи, если нужен быстрый и полезный перекус. Мифы и правда Миф: "Колбаса из премиум-сегмента безопасна".

Правда: даже качественная продукция относится к переработанным мясным изделиям, которые не рекомендуют для частого употребления.

Миф: "Сыр всегда полезен для костей".

Правда: при непереносимости казеина он может навредить пищеварению и вызвать отёки.

Миф: "Хлеб на закваске не вредит".

Правда: зависит от состава — добавки и усилители вкуса сводят пользу к минимуму. Интересные факты Колбаса относится к категории "processed meat", а Всемирная организация здравоохранения советует ограничивать её потребление.

В странах Скандинавии к завтраку чаще подают цельнозерновой хлеб с рыбой, а не с колбасой.

В Италии утренние привычки и вовсе обходятся без бутербродов — там чаще выбирают кофе с круассаном. Привычный бутерброд с колбасой и сыром, который кажется быстрым и удобным решением для завтрака, на деле может нанести больше вреда, чем пользы. Высокая калорийность, скрытые добавки в хлебе и мясных изделиях, а также возможные проблемы от сыра делают такой вариант небезопасным при регулярном употреблении. Полностью исключать его из рациона не требуется, но важно относиться к выбору ингредиентов осознанно и не превращать этот перекус в ежедневный ритуал. Здоровая альтернатива — цельнозерновой хлеб, натуральные сыры, отварное мясо или рыба, дополненные овощами и зеленью. Такой завтрак даст энергию, насытит витаминами и поможет сохранить фигуру и здоровье на долгие годы.