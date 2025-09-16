Из шоу в большой спорт: как силовой экстрим покорил мир и вышел за пределы ярмарочных арен

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:15
Спорт

Силовой экстрим — одно из самых зрелищных направлений силового спорта. Атлеты переносят огромные покрышки, поднимают бетонные шары и даже тянут за собой машины или самолёты. Соревнования часто напоминают яркое шоу, но за эффектной картинкой скрываются колоссальная подготовка, сила и выносливость спортсменов.

Силовой экстрим — переворот покрышки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Силовой экстрим — переворот покрышки

Что такое силовой экстрим

Этот вид спорта появился как смесь пауэрлифтинга, тяжёлой атлетики и цирковых номеров. Основная суть — поднять или переместить максимально тяжёлый и нестандартный предмет. Это могут быть камни Атласа, бревно для жима, тракторные колёса, кеги или автомобили.

Главное отличие силового экстрима от классических дисциплин — отсутствие строгих нормативов. На соревнованиях каждый раз новые испытания, и атлету приходится быть готовым ко всему. Именно это делает экстрим зрелищным и непредсказуемым.

В России спорт развивается под эгидой Федерации силового экстрима. Соревнования проходят по всей стране и собирают тысячи зрителей.

Основные упражнения силового экстрима

Приседания Зерхера

Как выполнять:

  1. Встаньте у штанги и поднимите её так, чтобы она оказалась на сгибах локтей.

  2. Прижмите гриф к груди, держите корпус напряжённым.

  3. На вдохе плавно присядьте, отводя таз назад.

  4. На выдохе встаньте, выпрямляя ноги и удерживая спину прямой.

Ошибки: слишком низкий хват (давление на локти), округление спины.

"Прогулка фермера"

Как выполнять:

  1. Возьмите в каждую руку тяжёлый снаряд — гири, гантели или специальные ручки.

  2. Встаньте прямо, напрягите пресс.

  3. Сделайте шаги по заданной дистанции, сохраняя корпус неподвижным.

  4. Поставьте снаряды только после сигнала.

Ошибки: сутулость, слишком быстрый старт, неравномерный шаг.

Рывок одной рукой

Как выполнять:

  1. Поставьте гирю или тяжёлую гантель между ног.

  2. Присядьте, возьмите снаряд и резко вытяните его вверх.

  3. Одним движением зафиксируйте руку над головой.

  4. Контролируемо опустите снаряд вниз.

Ошибки: подъем только рукой без включения ног, потеря равновесия.

Чем силовой экстрим отличается от других видов спорта

В отличие от пауэрлифтинга и тяжёлой атлетики, где есть чёткие стандарты, в экстриме программа соревнований всегда разная. Атлет должен быть готов к любым условиям: сегодня — тянуть грузовик, завтра — поднимать бревно.

Здесь важна не только сила, но и выносливость, ловкость, координация. Кроме того, силовой экстрим — это шоу: зрителям интересно наблюдать, как человек поднимает то, что в обычной жизни кажется неподъёмным.

FAQ

Можно ли новичку заниматься силовым экстримом?
Нет, сначала нужно укрепить базу в пауэрлифтинге или тяжёлой атлетике.

Сколько весит бревно для стронга?
Обычно от 60 кг и выше, на соревнованиях вес может достигать 150 кг.

Опасен ли этот спорт?
Да, при неправильной технике или неподготовленности риск травм высокий. Поэтому обязательна постепенная подготовка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: слишком быстро брать максимальные веса.
→ Последствие: травмы суставов и мышц.
→ Альтернатива: постепенно увеличивать нагрузку.

• Ошибка: игнорировать защитное снаряжение.
→ Последствие: травмы спины и кистей.
→ Альтернатива: использовать ремни и напульсники.

Исторический контекст

Корни силового экстрима уходят в ярмарочные развлечения XIX века, когда силачи демонстрировали подъем телег, бочек и камней. В XX веке формат оформили в шоу strongman, популярное в США и Европе. В XXI веке спорт официально признан и активно развивается по всему миру, включая Россию.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
