Маска и трубка вместо зала: как снорклинг прокачивает выносливость и мышцы

3:18
Спорт

Среди популярных развлечений на морских курортах особое место занимает снорклинг — плавание с маской, трубкой и ластами. Это доступный и увлекательный способ увидеть красоту подводного мира, познакомиться с кораллами, рыбами и другими обитателями моря. При этом снорклинг остаётся не только развлечением, но и полезной физической активностью, которая положительно влияет на организм.

Морская звезда и дайвер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морская звезда и дайвер

Что такое снорклинг

Снорклингом называют плавание по поверхности воды с маской, дыхательной трубкой и ластами. Человек постоянно дышит через трубку, оставаясь на поверхности, и может наблюдать за морской жизнью без акваланга и сложного снаряжения.

В отличие от дайвинга, здесь не требуется серьёзной подготовки: достаточно пройти краткий инструктаж и немного попрактиковаться. На большинстве курортов можно взять в аренду маску и ласты прямо на пляже.

Польза для здоровья

Ментальное здоровье

Исследования показывают, что контакт с "синим пространством" — водой и подводным миром — благотворно влияет на психику. Люди, которые занимались снорклингом несколько раз в неделю, отмечали снижение тревожности и улучшение настроения.

Физическое здоровье

Снорклинг сочетает в себе плавание и дыхательные упражнения. Это укрепляет сердце, лёгкие, мышцы ног и корпуса. Хотя масштабных научных работ немного, врачи отмечают, что такой отдых полезен для дыхательной системы и общей выносливости.

Чем снорклинг отличается от дайвинга

Глубина погружения

Снорклинг — это плавание у самой поверхности воды. Вы плывёте с маской и трубкой, дышите спокойно и рассматриваете подводный мир сверху. Дайвинг же уводит человека на глубину: там нужен акваланг и серьёзное оборудование.

Снаряжение

Для снорклинга хватит трёх вещей: маска, трубка и ласты. Всё просто и доступно. Дайвинг требует большего: баллон с воздухом, гидрокостюм, регулятор, дайв-компьютер. Такое оснащение дороже и сложнее в использовании.

Подготовка и психологический фактор

Снорклинг подходит даже новичкам — достаточно короткого инструктажа. Дайвинг требует обучения и большей уверенности под водой. К тому же, некоторые люди в замкнутом подводном пространстве испытывают тревогу или панику.

Время под водой

Снорклер может плавать столько, сколько захочет: воздух всегда рядом. Дайвер ограничен запасом кислорода в баллоне, поэтому каждый выход под воду имеет чёткие временные рамки.

Для кого подходит

Снорклинг — выбор тех, кто хочет лёгкого и доступного отдыха на море. Дайвинг — для тех, кто готов к серьёзным впечатлениям и не боится глубины.

Исторический контекст

  • В древности жители побережий использовали полые тростники как трубки для дыхания.
  • В XX веке появились первые маски и ласты для отдыхающих.
  • Сегодня снорклинг — одно из самых популярных развлечений на пляжах по всему миру.
Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
