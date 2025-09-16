Максимум мышц, минимум риска: идеальная программа тренировок для тех, кому за 40

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:26
Спорт

Возраст после 40 лет требует особого подхода к тренировкам, направленного на безопасное и эффективное наращивание мышечной массы.

Спортивный мужчина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивный мужчина

Программа "Muscle After 40" предлагает научно обоснованный метод тренировок, учитывающий возрастные особенности организма, пишет Menshealth.

Ключевые принципы тренировок

  • Частота: 3 тренировки в неделю с обязательным днем отдыха между занятиями
  • Структура: программа разделена на 3 фазы по 3 недели каждая
  • Безопасность: акцент на тщательной разминке и технике выполнения упражнений
  • Прогрессия: постепенное увеличение нагрузки и объема тренировок

Неделя 1: базовая подготовка

День 1 (верх тела)

  • Жим гантелей на наклонной скамье: 3x6-8
  • Тяга вертикального блока: 3x6-8
  • Сгибания рук с гантелями: 3x8-10
  • Разгибания трицепса: 3x8-10
  • Приседания с гантелью: 3x10-12
  • Сгибания ног лежа: 3x10-12
  • Планка: 3x30 сек

День 2 (фокус на ноги и спину)

  • Становая тяга: 3x8-10
  • Приседания с гантелями: 3x8-10
  • Жим гантелей нейтральным хватом: 3x10-12
  • Тяга гантели одной рукой: 3x10-12
  • Подъемы гантелей через стороны: 3x12-15
  • Подъемы гантелей в наклоне: 3x12-15
  • Подъемы на носки: 3x25

День 3 (комплексная проработка)

  • Тяга вертикального блока: 3x10-12
  • Сведения в кроссовере: 3x10-12
  • Молотковые сгибания: 3x12-15
  • Жим вниз на трицепс: 3x12-15
  • Жим ногами: 3x15-20
  • Разгибания ног: 3x15-20

Важные рекомендации

  • Разминка: обязательна общая разминка (5-10 минут кардио) и специальная (подходы с легким весом)
  • Выбор веса: используйте метод "поперечных подходов" для основных упражнений
  • Отдых: между подходами — до полного восстановления дыхания
  • Питание: обеспечьте достаточное потребление белка (1.6-2.2 г/кг веса)
Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
