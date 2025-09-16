Максимум мышц, минимум риска: идеальная программа тренировок для тех, кому за 40

Возраст после 40 лет требует особого подхода к тренировкам, направленного на безопасное и эффективное наращивание мышечной массы.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спортивный мужчина

Программа "Muscle After 40" предлагает научно обоснованный метод тренировок, учитывающий возрастные особенности организма, пишет Menshealth.

Ключевые принципы тренировок

Частота: 3 тренировки в неделю с обязательным днем отдыха между занятиями

Структура: программа разделена на 3 фазы по 3 недели каждая

Безопасность: акцент на тщательной разминке и технике выполнения упражнений

Прогрессия: постепенное увеличение нагрузки и объема тренировок

Неделя 1: базовая подготовка

День 1 (верх тела)

Жим гантелей на наклонной скамье: 3x6-8

Тяга вертикального блока: 3x6-8

Сгибания рук с гантелями: 3x8-10

Разгибания трицепса: 3x8-10

Приседания с гантелью: 3x10-12

Сгибания ног лежа: 3x10-12

Планка: 3x30 сек

День 2 (фокус на ноги и спину)

Становая тяга: 3x8-10

Приседания с гантелями: 3x8-10

Жим гантелей нейтральным хватом: 3x10-12

Тяга гантели одной рукой: 3x10-12

Подъемы гантелей через стороны: 3x12-15

Подъемы гантелей в наклоне: 3x12-15

Подъемы на носки: 3x25

День 3 (комплексная проработка)

Тяга вертикального блока: 3x10-12

Сведения в кроссовере: 3x10-12

Молотковые сгибания: 3x12-15

Жим вниз на трицепс: 3x12-15

Жим ногами: 3x15-20

Разгибания ног: 3x15-20

Важные рекомендации

Разминка: обязательна общая разминка (5-10 минут кардио) и специальная (подходы с легким весом)

Выбор веса: используйте метод "поперечных подходов" для основных упражнений

Отдых: между подходами — до полного восстановления дыхания

Питание: обеспечьте достаточное потребление белка (1.6-2.2 г/кг веса)