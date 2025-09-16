Максимум мышц, минимум риска: идеальная программа тренировок для тех, кому за 40
Возраст после 40 лет требует особого подхода к тренировкам, направленного на безопасное и эффективное наращивание мышечной массы.
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Программа "Muscle After 40" предлагает научно обоснованный метод тренировок, учитывающий возрастные особенности организма, пишет Menshealth.
Ключевые принципы тренировок
- Частота: 3 тренировки в неделю с обязательным днем отдыха между занятиями
- Структура: программа разделена на 3 фазы по 3 недели каждая
- Безопасность: акцент на тщательной разминке и технике выполнения упражнений
- Прогрессия: постепенное увеличение нагрузки и объема тренировок
Неделя 1: базовая подготовка
День 1 (верх тела)
- Жим гантелей на наклонной скамье: 3x6-8
- Тяга вертикального блока: 3x6-8
- Сгибания рук с гантелями: 3x8-10
- Разгибания трицепса: 3x8-10
- Приседания с гантелью: 3x10-12
- Сгибания ног лежа: 3x10-12
- Планка: 3x30 сек
День 2 (фокус на ноги и спину)
- Становая тяга: 3x8-10
- Приседания с гантелями: 3x8-10
- Жим гантелей нейтральным хватом: 3x10-12
- Тяга гантели одной рукой: 3x10-12
- Подъемы гантелей через стороны: 3x12-15
- Подъемы гантелей в наклоне: 3x12-15
- Подъемы на носки: 3x25
День 3 (комплексная проработка)
- Тяга вертикального блока: 3x10-12
- Сведения в кроссовере: 3x10-12
- Молотковые сгибания: 3x12-15
- Жим вниз на трицепс: 3x12-15
- Жим ногами: 3x15-20
- Разгибания ног: 3x15-20
Важные рекомендации
- Разминка: обязательна общая разминка (5-10 минут кардио) и специальная (подходы с легким весом)
- Выбор веса: используйте метод "поперечных подходов" для основных упражнений
- Отдых: между подходами — до полного восстановления дыхания
- Питание: обеспечьте достаточное потребление белка (1.6-2.2 г/кг веса)
