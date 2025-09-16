Идеальный перекус после кардиотренировки: вот как восстановить силы за 45 минут

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:51
Спорт

Правильное питание после кардиотренировки— необходимость для эффективного восстановления и прогресса в тренировках.

Женщины на пробежке
Фото: flickr.com by Mike Baird, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщины на пробежке

В течение 30-45 минут после завершения нагрузки организм особенно восприимчив к питательным веществам, которые помогают восполнить энергетические потери и запустить процессы мышечного восстановления.

Ключевые принципы восстановления

После пробежки важно потреблять 20-30 граммов белка для восстановления мышц и 40-60 граммов углеводов для пополнения запасов гликогена. Сочетание этих нутриентов с полезными жирами ускоряет восстановление и снижает риск травм.

Игнорирование послетренировочного приема пищи может привести к снижению производительности и усталости.

Практические варианты перекусов

  • Багет с ореховой пастой и яйцами — классическое сочетание быстрых углеводов и качественного белка
  • Тост с авокадо и яичницей — полезные жиры и белки для длительного насыщения
  • Бананово-протеиновый смузи — идеальное решение для тех, кто не хочет есть после тренировки
  • Цельнозерновые крекеры с сыром и греческий йогурт — сбалансированное сочетание белков и углеводов
  • Творог с курицей и авокадо — тройная порция белка с полезными жирами
  • Греческий йогурт с гранолой и ореховой пастой — энергетический заряд с пролонгированным действием

Важные нюансы

Даже при отсутствии аппетита после интенсивной пробежки важно потреблять хотя бы минимальное количество пищи. 

Индивидуальные потребности могут варьироваться в зависимости от интенсивности нагрузки, продолжительности бега и личных особенностей организма, но принцип сочетания белков и углеводов остается универсальным для всех.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
