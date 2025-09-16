Идеальный перекус после кардиотренировки: вот как восстановить силы за 45 минут

Правильное питание после кардиотренировки— необходимость для эффективного восстановления и прогресса в тренировках.
В течение 30-45 минут после завершения нагрузки организм особенно восприимчив к питательным веществам, которые помогают восполнить энергетические потери и запустить процессы мышечного восстановления.
После пробежки важно потреблять 20-30 граммов белка для восстановления мышц и 40-60 граммов углеводов для пополнения запасов гликогена. Сочетание этих нутриентов с полезными жирами ускоряет восстановление и снижает риск травм.
Игнорирование послетренировочного приема пищи может привести к снижению производительности и усталости.
Даже при отсутствии аппетита после интенсивной пробежки важно потреблять хотя бы минимальное количество пищи.
Индивидуальные потребности могут варьироваться в зависимости от интенсивности нагрузки, продолжительности бега и личных особенностей организма, но принцип сочетания белков и углеводов остается универсальным для всех.
