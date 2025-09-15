Обычная гиря даёт больше, чем кажется: упражнения, которые прокачают всё тело

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Гиря считается одним из самых универсальных снарядов для домашних и заловых тренировок. Её ценят за компактность, многофункциональность и способность прокачивать всё тело без сложных тренажёров. С гирей можно развить силу, выносливость и гибкость, улучшить координацию и даже похудеть. Главное — знать правильные упражнения и соблюдать технику.

Многозадачный фитнес
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Многозадачный фитнес

Почему именно гиря

Этот снаряд появился ещё в XVIII веке и использовался на ярмарках как мера веса. Со временем гиря перекочевала в спорт и стала популярна у военных и атлетов. Сегодня её применяют не только для силовой подготовки, но и в фитнесе, кроссфите и даже реабилитационных программах.

Регулярные занятия помогают:

  • укрепить мышцы плечевого пояса, рук, ног и спины;
  • развить выносливость и координацию движений;
  • улучшить работу сердечно-сосудистой системы;
  • сжечь лишние калории.

Основные упражнения с гирей

Жим гири стоя одной рукой

Укрепляет дельтовидные мышцы, трицепс и мышцы кора. Важно держать корпус стабильным.

Как выполнять:

  1. Встаньте прямо, ноги на ширине таза.

  2. Возьмите гирю в правую руку и поднимите её на уровень плеча. Левую руку положите на бедро.

  3. Сделайте вдох, напрягите мышцы живота и ягодиц для стабилизации корпуса.

  4. На выдохе вытолкните гирю вверх над плечевым суставом.

  5. Зафиксируйте руку в верхней точке, не прогибаясь в пояснице.

  6. На вдохе медленно опустите гирю обратно на плечо.

Ошибки: прогиб в спине, слишком быстрый подъём без контроля, работа инерцией.

Жим гири лёжа одной рукой

Фокус на грудные мышцы и трицепс. Спина и живот работают минимально, акцент переносится на верх тела.

Как выполнять:

  1. Лягте на спину, ноги согнуты, стопы на полу.

  2. Гирю возьмите правой рукой и прижмите к плечу.

  3. На вдохе приготовьтесь, напрягите пресс.

  4. На выдохе выжмите гирю строго вверх над плечевым суставом.

  5. Сделайте паузу, затем плавно опустите снаряд на плечо.

Ошибки: смещение руки внутрь, рывок корпусом, неполное выпрямление локтя.

Шраги

Простое, но эффективное упражнение для трапециевидных мышц.

Как выполнять:

  1. Встаньте прямо, ноги на ширине таза.

  2. Возьмите гирю двумя руками, опустите их вниз.

  3. На вдохе расправьте плечи.

  4. На выдохе поднимите плечи максимально вверх, стараясь "дотянуться до ушей".

  5. Задержитесь в верхней точке на 1-2 секунды.

  6. Медленно опустите плечи.

Ошибки: вращательные движения плечами, раскачка корпуса.

Вращение гири вокруг головы

Задействует дельты и укрепляет суставы. Кор работает статично, помогая удерживать равновесие.

Как выполнять:

  1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.

  2. Возьмите гирю двумя руками, перевернув её основанием вверх.

  3. Держите снаряд на уровне груди, сведите лопатки.

  4. На выдохе заведите гирю за голову через правую сторону.

  5. На вдохе продолжите движение по кругу и вернитесь в исходное положение.

  6. Повторите то же через левую сторону.

Ошибки: быстрые движения без контроля, чрезмерный прогиб в пояснице.

Мельница

Упражнение на гибкость и силу. Работают мышцы пресса, плеч, ягодиц и спины.

Как выполнять:

  1. Встаньте, ноги шире плеч, гиря в правой руке.

  2. Резко поднимите гирю над плечевым суставом.

  3. Сведите лопатки, взгляд направьте вперёд.

  4. На вдохе перенесите вес на правую ногу и наклонитесь влево, касаясь рукой пола.

  5. На выдохе поднимитесь с прямой спиной.

Ошибки: округление спины, смещение гири вперёд, слишком глубокий наклон без контроля.

Гоблет-приседания

Классика для ног и ягодиц.

Как выполнять:

  1. Возьмите гирю обеими руками, прижмите к груди.

  2. Ноги немного шире плеч, носки разверните наружу.

  3. Сведите лопатки, выпрямите спину.

  4. На вдохе медленно присядьте, отводя таз назад.

  5. Следите, чтобы колени двигались в сторону носков.

  6. На выдохе встаньте, сохраняя спину прямой.

Ошибки: колени "заваливаются" внутрь, спина округляется, рывки корпусом.

Баланс с гирей на одной ноге

Помогает развивать координацию. В работу включаются мышцы всего тела, особенно кора.

Как выполнять:

  1. Встаньте прямо, гиря в правой руке.

  2. Поднимите левую ногу согнутой в колене.

  3. Перенесите гирю к груди, удерживая равновесие.

  4. Медленно вернитесь в исходное положение.

  5. Повторите на другую сторону.

Ошибки: спешка, сутулость, неправильное распределение веса.

А что если…

А что если заменить гирю другим снарядом? Часть упражнений можно выполнить с гантелями или бутылкой воды, но уникальная форма гири даёт особую нагрузку. Поэтому, если цель — развитие силы и координации, гиря остаётся лучшим выбором.

Исторический контекст

  • XVIII век — гири использовались как мера веса.
  • XIX век — становятся популярными в армии.
  • XX век — зарождается гиревой спорт.
  • XXI век — гиря снова в моде благодаря фитнесу и кроссфиту.
Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
