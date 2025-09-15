Удаление тренера Спартака: скандальный эпизод матча Динамо — что скрыто

Встреча на "ВТБ Арене", завершившаяся результативной ничьей со счетом 2:2, запомнилась не только яркой игрой, но и рядом острых эпизодов, вызвавших споры.

Речь идет в частности о моменте на 45+2-й минуте первого тайма, когда после контакта игроков "Спартак" остался без мяча, а "Динамо" организовало опасную атаку, завершившуюся голом. Главный тренер красно-белых Ивица Станкович был крайне возмущен тем, что судья Егор Егоров не прервал игру, и за свои протесты был удален с поля.

Бывший арбитр Игорь Федотов, анализируя этот инцидент в интервью "Чемпионату", поддержал решение коллеги. Он заявил, что Егоров верно не зафиксировал нарушение в центре поля, поскольку игрок "Спартака" сам отпустил мяч далеко вперед, а последующий контакт не был фолом. Федотов подчеркнул, что атака "Динамо" развивалась с паузой, что означало начало новой игровой фазы, и видеоповтор здесь не требовался.

Основную критику Федотов направил в адрес главного тренера "Спартака" Ивицы Станковича, чье поведение на боковой линии он счел недопустимым.

"Остальное — проблема Станковича и штаба "Спартака", который его, такое ощущение, и подстрекает. А если правду пишут про оскорбления, которые произнёс Станкович, то обнимашки тренеров с судьями перед матчами пора отменять. Это в чистом виде лицемерие", — заявил эксперт.

Что касается самой работы Егорова, то Федотов указал лишь на одну системную проблему в его судействе, которая, по его словам, тянется еще со времен работы арбитра в Первой лиге. Речь идет о том, что Егоров иногда некорректно выбирает позицию и мешает игрокам, попадая на их пути во время атак.

Федотов посоветовал судье работать над позиционированием, увеличивая дистанцию и лучше прогнозируя схемы передвижения футболистов, чтобы не влиять на ход игры.

Детали матча и участников

"Динамо" под руководством Марсела Личка вышло в этот матч в роли одного из лидеров чемпионата, делая ставку на агрессивный прессинг и быстрые контратаки. Главными творцами игры у "бело-голубых" стали Константин Тюкавин и Федор Смолов.

"Спартак" после нестабильного начала сезона остро нуждался в очках. Команда Ивицы Станковича пыталась контролировать мяч и действовала вторым номером, рассчитывая на скорости Квинси Промеса и Александра Соболева в контратаках.

Ивица Станкович известен своей эмоциональностью на бровке. Это уже не первое его удаление в сезоне РПЛ, что, по мнению Федотова, является проблемой не столько самого тренера, сколько руководства клуба, которое допускает такое поведение.

Судья Егор Егоров считается одним из перспективных арбитров РФС, но его назначения на матчи топ-команд часто сопровождаются дискуссиями, в основном из-за его активного стиля работы и позиционирования на поле.

Уточнения

