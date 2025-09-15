Удаление тренера Спартака: скандальный эпизод матча Динамо — что скрыто

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:13
Спорт

Встреча на "ВТБ Арене", завершившаяся результативной ничьей со счетом 2:2, запомнилась не только яркой игрой, но и рядом острых эпизодов, вызвавших споры.

Спартак
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спартак

Речь идет в частности о моменте на 45+2-й минуте первого тайма, когда после контакта игроков "Спартак" остался без мяча, а "Динамо" организовало опасную атаку, завершившуюся голом. Главный тренер красно-белых Ивица Станкович был крайне возмущен тем, что судья Егор Егоров не прервал игру, и за свои протесты был удален с поля.

Бывший арбитр Игорь Федотов, анализируя этот инцидент в интервью "Чемпионату", поддержал решение коллеги. Он заявил, что Егоров верно не зафиксировал нарушение в центре поля, поскольку игрок "Спартака" сам отпустил мяч далеко вперед, а последующий контакт не был фолом. Федотов подчеркнул, что атака "Динамо" развивалась с паузой, что означало начало новой игровой фазы, и видеоповтор здесь не требовался.

Основную критику Федотов направил в адрес главного тренера "Спартака" Ивицы Станковича, чье поведение на боковой линии он счел недопустимым.

"Остальное — проблема Станковича и штаба "Спартака", который его, такое ощущение, и подстрекает. А если правду пишут про оскорбления, которые произнёс Станкович, то обнимашки тренеров с судьями перед матчами пора отменять. Это в чистом виде лицемерие", — заявил эксперт.

Что касается самой работы Егорова, то Федотов указал лишь на одну системную проблему в его судействе, которая, по его словам, тянется еще со времен работы арбитра в Первой лиге. Речь идет о том, что Егоров иногда некорректно выбирает позицию и мешает игрокам, попадая на их пути во время атак.

Федотов посоветовал судье работать над позиционированием, увеличивая дистанцию и лучше прогнозируя схемы передвижения футболистов, чтобы не влиять на ход игры.

Детали матча и участников

  • "Динамо" под руководством Марсела Личка вышло в этот матч в роли одного из лидеров чемпионата, делая ставку на агрессивный прессинг и быстрые контратаки. Главными творцами игры у "бело-голубых" стали Константин Тюкавин и Федор Смолов.
  • "Спартак" после нестабильного начала сезона остро нуждался в очках. Команда Ивицы Станковича пыталась контролировать мяч и действовала вторым номером, рассчитывая на скорости Квинси Промеса и Александра Соболева в контратаках.
  • Ивица Станкович известен своей эмоциональностью на бровке. Это уже не первое его удаление в сезоне РПЛ, что, по мнению Федотова, является проблемой не столько самого тренера, сколько руководства клуба, которое допускает такое поведение.
  • Судья Егор Егоров считается одним из перспективных арбитров РФС, но его назначения на матчи топ-команд часто сопровождаются дискуссиями, в основном из-за его активного стиля работы и позиционирования на поле.

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
