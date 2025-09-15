Удаление тренера Спартака: скандальный эпизод матча Динамо — что скрыто

Встреча на "ВТБ Арене", завершившаяся результативной ничьей со счетом 2:2, запомнилась не только яркой игрой, но и рядом острых эпизодов, вызвавших споры.
Речь идет в частности о моменте на 45+2-й минуте первого тайма, когда после контакта игроков "Спартак" остался без мяча, а "Динамо" организовало опасную атаку, завершившуюся голом. Главный тренер красно-белых Ивица Станкович был крайне возмущен тем, что судья Егор Егоров не прервал игру, и за свои протесты был удален с поля.
Бывший арбитр Игорь Федотов, анализируя этот инцидент в интервью "Чемпионату", поддержал решение коллеги. Он заявил, что Егоров верно не зафиксировал нарушение в центре поля, поскольку игрок "Спартака" сам отпустил мяч далеко вперед, а последующий контакт не был фолом. Федотов подчеркнул, что атака "Динамо" развивалась с паузой, что означало начало новой игровой фазы, и видеоповтор здесь не требовался.
Основную критику Федотов направил в адрес главного тренера "Спартака" Ивицы Станковича, чье поведение на боковой линии он счел недопустимым.
"Остальное — проблема Станковича и штаба "Спартака", который его, такое ощущение, и подстрекает. А если правду пишут про оскорбления, которые произнёс Станкович, то обнимашки тренеров с судьями перед матчами пора отменять. Это в чистом виде лицемерие", — заявил эксперт.
Что касается самой работы Егорова, то Федотов указал лишь на одну системную проблему в его судействе, которая, по его словам, тянется еще со времен работы арбитра в Первой лиге. Речь идет о том, что Егоров иногда некорректно выбирает позицию и мешает игрокам, попадая на их пути во время атак.
Федотов посоветовал судье работать над позиционированием, увеличивая дистанцию и лучше прогнозируя схемы передвижения футболистов, чтобы не влиять на ход игры.
Уточнения
«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.
