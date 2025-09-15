Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зрители в шоке: этот фильм побил рекорды Покемонов и Мстителей без единого голливудского актёра
Экзотическая чистка ушей манит: но одна деталь способна превратить ритуал в беду
Тормоз остался без дела: вот какая манера езды приносит экономию топлива
Больше никаких кубиков из магазина: готовим этот бульон, и он идеально подходит для любых блюд
Спорт для занятых женщин: эти эффективные упражнения заменят поход в спортзал
Раньше было забавно: слова актёра Дмитрия Лагачева приобрели пророческий смысл после его смерти
Исчезнувшие гиганты: почему Франция потеряла свои тропические Гималаи
Два миллиона за мастерство: Бурковский проводит эксклюзивные курсы в Лондоне по системе Станиславского
Пледы и носки не спасут: вот чем согреть жильё, пока отопление остаётся только в планах

Колени и таз скажут спасибо: 5 упражнений, которые защищают суставы от скованности

3:35
Спорт

Начинайте утро не только с чашки кофе, но и с короткой разминки для суставов. Колени и тазобедренные суставы ежедневно испытывают нагрузку, поэтому важно "разбудить" их ещё до активного дня. Несколько минут зарядки помогут улучшить подвижность, разогнать кровь и снизить ощущение скованности.

Вращение таза дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вращение таза дома

Почему суставам нужна зарядка

Регулярная утренняя гимнастика не требует спортивной подготовки. Её цель — забота о здоровье и лёгкости движений. Если вы ведёте сидячий образ жизни, перенесли травмы или замечаете, что суставы стали менее подвижными, такие упражнения особенно полезны.

5 упражнений для суставов

Вращение таза

Станьте прямо, поставьте ноги на ширину плеч и положите руки на талию. Делайте плавные круговые движения тазом: сначала по часовой стрелке, затем в обратную сторону. На вдохе отведите таз вперёд, на выдохе — назад. Выполните по 10-12 вращений в каждую сторону.

Разгибание колена

Встаньте рядом с устойчивым стулом и обопритесь на него рукой. Поднимите ногу, согнув колено. Медленно выпрямите её, задержитесь на секунду и снова согните. На выдохе разгибайте, на вдохе возвращайте в исходное положение. Сделайте по 8-10 повторений каждой ногой.

Мах ногой в сторону

Встаньте за спинкой стула и держитесь руками. На выдохе отведите ногу в сторону, затем на вдохе медленно верните её обратно. Следите, чтобы корпус не раскачивался. Повторите поочерёдно обеими ногами, всего 14-16 махов.

Подъём колена

Встаньте боком к стулу и держитесь за него рукой. Поднимите колено вверх, как будто шагаете по ступеньке. На выдохе поднимайте, на вдохе опускайте. Не отклоняйтесь назад и не сутультесь. Выполните 18-20 подъёмов коленей всего.

Подъём на носки

Встаньте прямо, при необходимости держитесь за стул. На выдохе поднимитесь на носки, задержитесь на секунду, затем плавно опуститесь на вдохе. Выполните 12-14 подъёмов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выполнять резкие движения.
Последствие: риск растяжения и боли в суставах.
Альтернатива: делайте плавно, в ритме дыхания.

Ошибка: забывать про опору при первых тренировках.
Последствие: потеря равновесия и вероятность падения.
Альтернатива: держитесь за спинку стула или стену.

Ошибка: игнорировать боль при упражнениях.
Последствие: усугубление проблем с суставами.
Альтернатива: снизьте амплитуду, уменьшите количество повторений или сделайте паузу.

Ошибка: заниматься нерегулярно.
Последствие: отсутствие заметного эффекта.
Альтернатива: выполняйте упражнения ежедневно — утром, в перерыве на работе или вечером.

Как включить упражнения в день

Эта зарядка занимает всего 5-7 минут, её можно делать каждое утро, в обеденный перерыв или вечером для снятия усталости. Главное — выполнять движения плавно и в ритме дыхания. Уже через неделю суставы станут подвижнее, походка легче, а день начнётся с энергии.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Красота и стиль
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Наука и техника
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Новости спорта
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Популярное
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны

Животное с клювом утки и хвостом бобра скрывает тайну, которая может изменить наше понимание эволюции и медицины.

Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Последние материалы
Тепло или болезнь: врач объяснил, чем грозит сон с животными в одной постели
Фрукт вместо лекарства: сентябрьское угощение пернатым приносит саду больше, чем кажется
Власть бактерий: чем грозит постоянная сухость во рту по утрам — не игнорируйте этот симптом
Пострадавший ждёт выплату, а виновник улыбается без страховки: как взыскать ущерб с водителя напрямую
Топ продуктов для бодрости: забудьте про кофе и энергетики
Зачем Тимати 20 охранников: Буланова пристыдила пафосных звёзд за дешёвые понты
Эти мелочи делают из резюме магнит для работодателя — проверьте свое прямо сейчас
Секрет рассыпчатого риса: мелкая деталь, которая решает исход всей готовки
Магия в баночке или дорогая пустышка: вся правда о спортивной добавке ZMA
Рефинансирование или ожидание? Как ключевая ставка влияет на ваш кредит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.