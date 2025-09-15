Тренер Овечкина в опале: что за письмо перевернуло карьеру Лава

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Расследование в отношении тренера российского хоккеиста Александра Овечкина, Митча Лава открыли в Национальной хоккейной лиге.

Александр Овечкин
Фото: commons.wikimedia.org by All-Pro Reels from District of Columbia, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Александр Овечкин

Хоккейный клуб США "Вашингтон" уволил помощника главного тренера Митча Лава до завершения расследования Лиги.

Из-за чего это произошло, неизвестно.

Как сообщает Washington Post, расследование по делам тренера американского клуба, за который выступает наш соотечественник Александр Овечкин, началось летом 2024 года, когда в НХЛ пришло письмо с обвинениями в адрес Лава.

Он при этом считается одним из ключевых тренеров команды. С его именем связывают сенсационный выход "Вашингтона" в плей-офф в последних двух сезонах.

Ранее "Кэпиталз" не был претендентом на попадание в зону плей-офф, но в конце концов игроки превзошли все ожидания — закончили регулярный чемпионат на первом месте Восточной конференции.

Тогда 41-летний специалист в межсезонье стал одним из ведущих претендентов на пост главного тренера "Питтсбурга" Евгения Малкина, "Бостона" и "Сиэтла".14:07


Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
