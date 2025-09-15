Каменные мышцы оживают за 5 минут: это устройство работает быстрее массажиста

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:33
Спорт

Вы когда-нибудь задумывались, можно ли заменить получасовой массаж всего несколькими минутами? Перкуссионный массаж делает это возможным. Его суть — в активном простукивании мышц при помощи специального устройства, которое работает со скоростью до трёх тысяч ударов в минуту. Такой ритм не под силу даже самому опытному массажисту.

Перкуссионный массаж
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Перкуссионный массаж

Что это такое

Перкуссионный массаж — это методика, основанная на коротких и частых ударных движениях. Благодаря этому мышцы получают глубокую проработку, снимается напряжение и уменьшается боль.

Особенно ценят этот способ те, кто сталкивается с синдромом отсроченной мышечной боли (DOMS), когда неприятные ощущения появляются через день после тренировки. Простукивание помогает быстрее выводить молочную кислоту и предотвращает такие последствия.

Преимущества метода

  • Скорость и эффективность. Всего 5 минут работы эквивалентны примерно получасу традиционного массажа.
  • Компактность. Массажёр легко взять с собой и использовать в любое время, без записи к специалисту.
  • Дополнительные функции. В профессиональных моделях есть подогрев насадки, совмещение вибрации и ударов, а также встроенный термометр для контроля разогрева мышц.

Когда использовать

Перкуссионный массажёр помогает:

  • при подготовке к тренировке, разогревая мышцы;
  • после нагрузок — для снятия усталости и восстановления;
  • в период реабилитации после травм или операций;
  • при регулярном напряжении мышц из-за сидячей работы или долгого стояния.

Наибольший эффект достигается при проработке спины, плеч, ягодиц и ног.

Перспективы и популярность

Сегодня всё больше спортсменов, тренеров и просто любителей фитнеса выбирают эту методику. Она объединяет сразу несколько эффектов: расслабление, обезболивание и улучшение кровообращения. А значит, мышцы быстрее восстанавливаются и меньше "каменеют" после нагрузки.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
