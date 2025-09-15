Секрет вечной молодости прячется в нас: гормон, без которого организм сдаётся раньше времени

Многие думают, что соматотропин (гормон роста) нужен только детям и подросткам. Но правда в том, что без него организм не может полноценно работать и в зрелом возрасте. Этот гормон отвечает за рост костей, поддержание мышечной массы, синтез коллагена и — самое важное — за липидный обмен. Именно он помогает контролировать жир и замедлять старение.

Упражнения

Ожирение и риски

Ожирение давно перестало быть просто эстетической проблемой. Оно становится причиной множества болезней:

диабета;

сердечно-сосудистых патологий;

онкологических заболеваний.

Особенно опасен висцеральный жир в брюшной полости — он нарушает обменные процессы и запускает цепочку негативных изменений.

Такой тип ожирения называют центральным. Из-за него метаболизм замедляется, а здоровье ухудшается стремительно. Но есть хорошая новость: избавиться от лишнего жира на животе можно без лекарств и процедур — достаточно движения и правильного питания.

Что делает соматотропин в организме

Гормон роста состоит из комплекса белков — инсулиноподобных факторов роста, связанных протеинов и гормона грелина. Он влияет на все системы организма, но его ключевая роль — в жировом обмене.

В моменты энергетического дефицита соматотропин переключает организм на использование жиров в качестве топлива, сохраняя белки и углеводы. Особенно активно этот процесс идёт ночью и между приёмами пищи.

Как повысить уровень гормона роста

1. Аэробные нагрузки

Кардиотренировки помогают организму окислять жирные кислоты и поддерживать липидный обмен.

Регулярные тренировки — главное условие для лечения любых болезней, вызванных излишками жировых отложений.

Для мужчин эффективнее тренировки от 10 до 30 минут, для женщин достаточно 10 минут. Длительность и регулярность важнее самой интенсивности.

2. Силовые упражнения

Работа с весами стимулирует выработку гормона роста даже лучше, чем аэробные упражнения. Особенно важны силовые тренировки после 30 лет, когда начинается естественная потеря мышечной массы.

Рекомендуется выполнять физические упражнения не менее 3х раз в неделю. Но, недостаточно выполнять только кардиотренировки. Важно включать небольшие весовые нагрузки.

Так можно предотвратить саркопению — постепенную атрофию мышц, которая становится одной из причин ухудшения здоровья в пожилом возрасте.

Почему тренировки так важны

Физическая активность — один из самых мощных стимулов секреции соматотропина. Возраст и пол не играют роли: организм реагирует на интенсивность и регулярность нагрузки.

Чем больше тренировок на выносливость вы делаете, тем больше соматотропина выделяет ваш гипофиз.

С возрастом его уровень естественно снижается, что и становится одной из причин старения. Но регулярные тренировки, правильное питание и полноценный сон способны замедлить этот процесс.