Ленивая фитнес-революция: 4 главных преимуществ ходьбы по километру в день

2:09
Спорт

Ходьба — это, пожалуй, самый доступный вид физической активности. Чтобы получить от нее пользу, вовсе не обязательно наматывать десятки тысяч шагов — эксперты уверяют, что даже один километр в день способен значительно улучшить самочувствие и укрепить здоровье.

ходьба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
ходьба

Всего 15-20 минут регулярной ходьбы дают эффект, который накапливается и превращает эту простую привычку в мощный инструмент для тела и психики.

Сердце работает лучше

Даже короткая прогулка заставляет сердце работать активнее, улучшает кровообращение и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Если добавить чуть более быстрый темп, нагрузка становится сопоставимой с легкой кардиотренировкой.

Продлевает жизнь

Исследования подтверждают: регулярная ходьба снижает риск преждевременной смертности и защищает от ряда хронических болезней — от диабета и артрита до некоторых видов рака. Чем чаще вы двигаетесь, тем выше шансы на долгую и здоровую жизнь, пишет prevention.com.

Психологическая перезагрузка

Даже один километр в день помогает справляться со стрессом, снижает уровень тревожности и улучшает настроение. Быстрая ходьба в течение 20 минут действует как мягкий антидепрессант: очищает голову, повышает концентрацию и помогает взглянуть на повседневные задачи спокойнее.

Сжигает калории

Один километр ходьбы — это около 100 потраченных калорий. Для организма это немного, но в долгосрочной перспективе ежедневная активность играет роль: сжигаемые калории накапливаются и помогают удерживать вес под контролем.

Как выработать привычку

Эксперты советуют выбрать конкретное время для прогулки и закрепить его в расписании. Километр можно пройти утром перед работой, в обеденный перерыв или вечером после ужина. Если времени мало, дистанцию легко разбить на два-три коротких отрезка в течение дня.

Главное — стабильность: только так привычка приносит реальные результаты.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
