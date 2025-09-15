Фитнес-бомба: лучшие упражнения для ягодиц, если у вас больные колени

1:31 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многие думают, что красивые ягодицы невозможны без приседаний и выпадов, но для людей с больными коленями такие упражнения превращаются в настоящую пытку. Хорошая новость в том, что существуют альтернативы, которые позволяют сохранить суставы в безопасности и при этом включить ягодицы в работу по максимуму.

Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фитнес

Эти движения не только формируют мышцы, но и укрепляют заднюю цепочку — спину, бедра и корпус.

Румынская тяга

Одно из самых эффективных упражнений, которое не перегружает колени. Ноги ставятся на ширину бедер, спина остается прямой, гантели или штанга двигаются вдоль голеней. Движение идет за счет наклона в тазобедренных суставах, а не сгибания коленей. Возвращение в исходное положение сопровождается мощным сжатием ягодиц.

Ягодичный мостик

Классика, которая идеально подходит при болях в коленях. Лягте на спину, согните ноги, стопы на полу. Поднимите бедра вверх, задержитесь в пике и медленно опуститесь. Чтобы усложнить задачу, попробуйте вариант на одной ноге, удерживая вторую вытянутой, пишет shape.com.

Кардио без боли в суставах

Силовые упражнения стоит дополнять щадящим кардио. Лучший выбор — гребной тренажер, эллипс или велотренажер. Эти варианты дают нагрузку сердцу и мышцам, но не давят на суставы.