Игнорируете это упражнение? Тогда забудьте про идеальную осанку и сильный корпус

1:43
Спорт

Фитнес-мир полон новомодных техник. Но, как ни странно, именно одно из самых простых и знакомых каждому упражнений оказалось настоящим "скрытым оружием" для здоровья и силы.

отжимания
Фото: freepik
отжимания

По словам директора по исследованиям спортивной медицины клиники Мэйо Эндрю Джагима, самое недооценённое упражнение — это отжимания. Несмотря на свою простоту, они задействуют сразу несколько ключевых мышечных групп: грудные, плечи, руки, корпус и даже ягодицы.

Регулярное выполнение:

  • укрепляет мышцы кора;
  • улучшает осанку;
  • развивает силовую выносливость;
  • формирует правильное телосложение.

Техника имеет значение

Чтобы отжимания приносили максимальную пользу, важно выполнять их правильно:

  • руки чуть шире плеч, корпус в прямой линии от головы до пяток;
  • локти под углом около 45 градусов;
  • мышцы живота и ягодиц напряжены;
  • движение плавное, без рывков.

Джагим советует начинать постепенно:

  1. Отжимания от стены — идеальный вариант для новичков.
  2. С колен или с опорой на скамью — следующий шаг.
  3. Классические отжимания — базовый уровень.
  4. Продвинутые вариации: с ногами на возвышении, узкие на трицепс или с дополнительным весом.

Такой прогрессивный подход позволяет адаптироваться и безопасно наращивать нагрузку, пишет Men Today.

Почему отжимания недооценивают

Многие воспринимают их как школьное упражнение, не сравнимое с тренажёрами. Но именно простота делает их универсальными: их можно делать где угодно, без оборудования, а результат поразит даже опытных спортсменов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
