Игнорируете это упражнение? Тогда забудьте про идеальную осанку и сильный корпус

Спорт

Фитнес-мир полон новомодных техник. Но, как ни странно, именно одно из самых простых и знакомых каждому упражнений оказалось настоящим "скрытым оружием" для здоровья и силы.

Фото: freepik отжимания

По словам директора по исследованиям спортивной медицины клиники Мэйо Эндрю Джагима, самое недооценённое упражнение — это отжимания. Несмотря на свою простоту, они задействуют сразу несколько ключевых мышечных групп: грудные, плечи, руки, корпус и даже ягодицы.

Регулярное выполнение:

укрепляет мышцы кора;

улучшает осанку;

развивает силовую выносливость;

формирует правильное телосложение.

Техника имеет значение

Чтобы отжимания приносили максимальную пользу, важно выполнять их правильно:

руки чуть шире плеч, корпус в прямой линии от головы до пяток;

локти под углом около 45 градусов;

мышцы живота и ягодиц напряжены;

движение плавное, без рывков.

Джагим советует начинать постепенно:

Отжимания от стены — идеальный вариант для новичков. С колен или с опорой на скамью — следующий шаг. Классические отжимания — базовый уровень. Продвинутые вариации: с ногами на возвышении, узкие на трицепс или с дополнительным весом.

Такой прогрессивный подход позволяет адаптироваться и безопасно наращивать нагрузку, пишет Men Today.

Почему отжимания недооценивают

Многие воспринимают их как школьное упражнение, не сравнимое с тренажёрами. Но именно простота делает их универсальными: их можно делать где угодно, без оборудования, а результат поразит даже опытных спортсменов.