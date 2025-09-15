Игнорируете это упражнение? Тогда забудьте про идеальную осанку и сильный корпус

Фитнес-мир полон новомодных техник. Но, как ни странно, именно одно из самых простых и знакомых каждому упражнений оказалось настоящим "скрытым оружием" для здоровья и силы.
По словам директора по исследованиям спортивной медицины клиники Мэйо Эндрю Джагима, самое недооценённое упражнение — это отжимания. Несмотря на свою простоту, они задействуют сразу несколько ключевых мышечных групп: грудные, плечи, руки, корпус и даже ягодицы.
Регулярное выполнение:
Чтобы отжимания приносили максимальную пользу, важно выполнять их правильно:
Джагим советует начинать постепенно:
Такой прогрессивный подход позволяет адаптироваться и безопасно наращивать нагрузку, пишет Men Today.
Многие воспринимают их как школьное упражнение, не сравнимое с тренажёрами. Но именно простота делает их универсальными: их можно делать где угодно, без оборудования, а результат поразит даже опытных спортсменов.
