Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Феномен отровертов: почему некоторые люди чувствуют себя лишними даже среди друзей
Ошибка с застройщиком стоит дороже кредита: жильё не достроят, а деньги исчезнут
Откройте для себя Эс-Сувейру: как осень превращает марокканский город в рай на Земле
От давящей коробки к просторному интерьеру: дизайнерские хитрости для визуального поднятия потолка
Избавляемся от вздутия живота без лекарств: действенные лайфхаки, которые стоит знать каждому
Безработицы нет, а зарплата ниже МРОТ? Парадоксы рынка труда в России
Маленькая модница: мама Тимати раскрыла бьюти-секреты своей 11-летней внучки
Вкуснее магазинного в 10 раз: вот как правильно засолить сало дома в обычной банке — простой рецепт
Всё о бесшовной блефаропластике: показания, преимущества и противопоказания

Не только классика: 5 вариаций популярной асаны, которые откроют новые грани практики

Спорт

Поза "Собака мордой вниз" (Адхо Мукха Шванасана) — одна из базовых асан, которая встречается почти в каждом комплексе йоги. Она укрепляет мышцы корпуса, помогает растянуть заднюю поверхность ног, снимает напряжение в спине и улучшает кровообращение. Но для новичков её техника может показаться сложной, а у опытных практиков со временем возникает желание усилить эффект.

Поза "Собака мордой вниз"
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поза "Собака мордой вниз"

Поэтому существует несколько модификаций, которые позволяют адаптировать позу под уровень подготовки. Одни варианты облегчают нагрузку и помогают освоить правильное выстраивание, другие делают практику более интенсивной и развивают силу.

С опорой на стул

Прекрасный вариант для тех, кто только начинает заниматься йогой или испытывает ограничение подвижности. Упритесь ладонями в сиденье стула и отойдите назад, пока тело не образует угол. Такая позиция уменьшает нагрузку на плечи и запястья, помогает мягко вытянуть спину и заднюю поверхность ног.

С согнутыми коленями

Если в классической "Собаке" трудно выпрямить ноги и сохранить спину ровной, лучше слегка согнуть колени. Это позволит убрать излишнее напряжение с поясницы и сосредоточиться на вытяжении позвоночника и раскрытии грудного отдела. Постепенно, с развитием гибкости, ноги можно будет выпрямлять всё больше.

Поза дельфина

Эта вариация выполняется с опорой на предплечья. Она снижает нагрузку на запястья и одновременно укрепляет плечевой пояс и мышцы кора. Поза дельфина хорошо готовит тело к более сложным инверсиям, а также помогает глубже почувствовать вытяжение спины и расслабить шею.

Поза щенка

Щенок — это промежуточное положение между "Собакой мордой вниз" и позой ребёнка. Встаньте на четвереньки, оставив таз над коленями, и вытяните руки вперёд, опуская грудь к полу. Поза мягко раскрывает плечи и грудной отдел, снимает нагрузку с поясницы и хорошо подходит для завершения практики или расслабляющей растяжки.

Из планки в собаку мордой вниз

Динамический вариант для продвинутых. Из положения планки плавно подтолкните таз вверх и назад, переходя в "Собаку мордой вниз". Такой переход активизирует всё тело, развивает силу рук и пресса, улучшает подвижность плеч и бёдер. Это отличный способ разогреться и включить основные группы мышц перед интенсивной тренировкой.

Частые ошибки

Новички часто переносят слишком много веса в руки, из-за чего устают запястья. Ещё одна ошибка — округление спины: в позе важно стремиться вытянуть позвоночник, а не "согнуться дугой". Многие стараются во что бы то ни стало поставить пятки на пол, хотя в этом нет необходимости — лучше сосредоточиться на вытяжении. Также не стоит зажимать шею: голова должна оставаться расслабленной и свободно свисать вниз.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Домашние животные
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Домашние животные
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Брак с Киркоровым — фикция: два факта заставили Пригожина усомниться в словах Пугачёвой
Шоу-бизнес
Брак с Киркоровым — фикция: два факта заставили Пригожина усомниться в словах Пугачёвой
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Последние материалы
Вызов Nvidia принят: российские банки делают ставку на китайский ускорители для ИИ
Останутся без муравьёв: популяция этих насекомых стремительно сокращается
Длинношеий призрак юрского моря: скелет, пролежавший в музее 50 лет, раскрыл тайну эволюции
Обманчивая чистота? 5 мест в отеле, которые игнорируют при уборке
Забудьте про тыквы! Трендовый осенний декор в 2025-м выглядит совсем иначе
Условия Трампа по санкциям против России сочли невыполнимыми
Ваш ангел-хранитель на дороге: кто такой аварийный комиссар и зачем он нужен
Хотелось досадить: вот что на самом деле заставило Остроумову выйти замуж за Гафта
Чего не знают о кератиновых масках: главные ошибки ухода и их последствия для волос
Йога для ленивых: одно упражнение, которое заменит массаж и растяжку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.