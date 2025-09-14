Откройте резерв энергии: упражнения, которые расслабляют и заряжают одновременно

Сильные и гибкие мышцы позволяют чувствовать лёгкость в теле, а растяжка — один из самых простых способов этого добиться. Даже короткий комплекс помогает улучшить подвижность суставов, снять напряжение и усталость после рабочего дня или тренировки. Выполнять такие упражнения можно в спортзале, дома или даже в парке.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Утренняя зарядка в спальне

Польза растяжки для всего тела

Регулярная растяжка улучшает кровообращение и обмен веществ, помогает мышцам быстрее восстанавливаться и делает движения более свободными. Она полезна не только спортсменам, но и тем, кто много времени проводит за компьютером или в дороге. Всего 10-15 минут в день достаточно, чтобы почувствовать результат: исчезает скованность, уменьшается отёчность и появляется ощущение лёгкости.

Упражнение 1. Растяжка для кистей

Небольшая разминка рук помогает избежать зажимов и боли в суставах, а также улучшает подвижность пальцев. Вытяните руки вперёд и поочерёдно натягивайте пальцы вверх и вниз. Затем сцепите пальцы в замок, разверните ладонями наружу и потяните их вперёд. Для более глубокой растяжки согните кисть так, чтобы пальцы тянулись к плечу, и слегка помогите второй рукой.

Упражнение 2. Вытяжение рук в наклоне

Это упражнение раскрывает плечи и боковую поверхность корпуса. Встаньте прямо, вытяните руки в замок над головой и сделайте наклон вправо, удерживая вытяжение несколько секунд. Повторите в другую сторону.

Упражнение 3. Поза треугольника

Классическая асана из йоги укрепляет осанку и растягивает спину, внутреннюю и заднюю поверхность бёдер. Поставьте ноги широко, вытяните руки в стороны и наклонитесь к стопе, не сгибая коленей. Если гибкость позволяет, упритесь рукой в пол и направьте взгляд на верхнюю ладонь.

Упражнение 4. Наклоны к стопам сидя

Упражнение воздействует сразу на несколько мышечных групп. Сядьте на пол, разведите ноги, согните одну и уприте стопу в бедро. Поднимите руку и на выдохе выполните наклон к вытянутой ноге. Постарайтесь дотянуться рукой до стопы и опустить корпус как можно ниже.

Упражнение 5. Растяжка в скручивании

Скручивание расслабляет мышцы спины и делает позвоночник более подвижным. Сядьте на пол, вытяните ноги, согните одну и поставьте её за колено другой. Локтем упритесь в колено и мягко скручивайте корпус в противоположную сторону, задержавшись на несколько секунд.

Упражнение 6. Складка

Это упражнение отлично растягивает заднюю поверхность ног и поясницу. Сядьте прямо, вытяните ноги, на выдохе наклонитесь к стопам и постарайтесь коснуться их грудью. Двигайтесь постепенно, избегая рывков.