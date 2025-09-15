Усилий мало, а тело будто после спортзала: никаких подвохов — этот метод действительно работает

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Ищете способ оставаться в форме без изнурительных забегов и многочасовых тренировок? Всё больше людей выбирают LISS — низкоинтенсивные кардионагрузки, которые можно встроить в повседневный ритм и при этом получать ощутимую пользу для здоровья.

Спортивная девушка с прямой осанкой в спортзале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спортивная девушка с прямой осанкой в спортзале

Что такое LISS и почему это работает

Термин LISS расшифровывается как low-intensity steady-state - "устойчивое состояние с низкой интенсивностью". Это тренировки, в которых вы работаете примерно на половину своих возможностей, но делаете это достаточно долго. Например, прогулка быстрым шагом, плавание, лёгкая езда на велосипеде или полчаса на эллиптическом тренажёре.

В отличие от HIIT, где сердце колотится на пределе, LISS не изматывает. При этом исследования показывают, что регулярные занятия в умеренном режиме помогают снижать давление, укреплять сердечно-сосудистую систему и даже улучшать когнитивные функции.

"Упражнения с низкой нагрузкой позволяют поддерживать уровень физической подготовки без риска перетренироваться или получить травму", — сказал физиотерапевт Фаррен Морган.

Долгосрочные преимущества

LISS помогает щадить суставы и связки, снижает нагрузку на кости, а значит, остаётся актуальным даже в пожилом возрасте. Такие тренировки уменьшают вероятность остеоартрита и помогают контролировать симптомы уже существующих заболеваний.

Кроме того, занятия подходят абсолютно всем — от новичков до спортсменов, нуждающихся в восстановлении после тяжёлых нагрузок.

"Регулярность — ключевой фактор в любой фитнес-программе, а возможность выполнять упражнения без страха получить травму помогает поддерживать общее состояние здоровья", — отметил Морган.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Подходит для всех уровней подготовки Требует больше времени
Минимальная травмоопасность Сжигает меньше калорий за минуту
Улучшает выносливость и здоровье сердца Может показаться скучным
Снижает стресс и повышает настроение Не всегда эффективен для быстрого похудения

Сравнение LISS и HIIT

Параметр LISS HIIT
Интенсивность Низкая, 50-65% от максимума Высокая, до 90%
Длительность 30-60 минут 10-25 минут
Основной источник энергии Жиры Углеводы
Риск травмы Минимальный Повышенный
Эффект Постепенное улучшение здоровья Быстрый расход калорий

Советы шаг за шагом

  1. Выберите активность, которая вам приятна: ходьба, плавание, велосипед, гребной или лыжный тренажёр.

  2. Держите пульс в диапазоне 50-65% от максимального (поможет фитнес-браслет).

  3. Тренируйтесь 3-5 раз в неделю по 40-60 минут.

  4. Чередуйте LISS с силовыми упражнениями, чтобы сохранять мышечную массу.

  5. Добавляйте разнообразие: прогулки на свежем воздухе, лёгкий бег, йога.

Мифы и правда

  • Миф: LISS не помогает худеть.
    Правда: помогает, но требует больше времени и правильного питания.

  • Миф: такие тренировки бесполезны для молодых.
    Правда: LISS укрепляет сердце и снижает уровень стресса в любом возрасте.

  • Миф: только HIIT улучшает выносливость.
    Правда: регулярные LISS тоже развивают её, но мягче и безопаснее.

FAQ

Сколько длится тренировка LISS?

Обычно от 30 до 60 минут.

Можно ли похудеть только с LISS?

Да, но результат придёт медленнее, особенно без диетического контроля.

Что лучше: LISS или HIIT?

Лучше сочетать оба подхода в зависимости от целей и уровня подготовки.

Исторический контекст

Кардионагрузки низкой интенсивности давно применялись в спорте: марафонцы и лыжники использовали длительные лёгкие тренировки для наработки базы выносливости. Позже фитнес-индустрия сместила акцент на быстрые HIIT-программы, но сегодня интерес к LISS возвращается — как к более щадящему и устойчивому формату.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять LISS слишком коротко.
    Последствие: отсутствует эффект.
    Альтернатива: доводите занятия до 40-60 минут.

  • Ошибка: делать только кардио.
    Последствие: потеря мышечной массы.
    Альтернатива: добавьте силовые упражнения с гантелями.

  • Ошибка: тренироваться без контроля пульса.
    Последствие: вы выходите за рамки LISS.
    Альтернатива: используйте фитнес-браслет или пульсометр.

А что если…

...вы устали от интенсивных тренировок? Тогда LISS станет мягким мостиком к возвращению в спорт. Если вы новичок — это безопасный старт. А для тех, кто восстанавливается после травм, низкоинтенсивные занятия помогут укрепить организм без перегрузок.

Продолжайте работать с весами

Поддержание мышц — важный элемент любой программы. Даже при акценте на LISS полезно включать базовые силовые упражнения: приседания, жим лёжа, становую тягу. Работайте с умеренными весами и контролируйте амплитуду — это защитит суставы и обеспечит рост мышечной массы.

Интересные факты

  1. При LISS-тренировках организм дольше остаётся в "жировой зоне", чем при HIIT.

  2. Умеренные нагрузки снижают уровень гормона стресса кортизола.

  3. Прогулка в быстром темпе может заменить до 30 минут работы на тренажёре.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
