Забудьте про зал — здоровье спасают мелочи: именно столько активности продлит вашу жизнь

4:29
Спорт

Найти время для спорта сложно, особенно если работа и быт забирают все силы. Но новое исследование австралийских учёных показывает: даже минимальная активность способна заметно продлить жизнь и снизить риск преждевременной смерти. Речь идёт буквально о нескольких минутах в неделю, которые легко встроить в повседневность.

Фитнес
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Фитнес

Почему важны короткие всплески активности

Команда Сиднейского университета во главе с профессором Эммануэлем Стаматакисом изучила, могут ли так называемые "интенсивные всплески" (VILPA) заменить полноценные тренировки. Это короткие, но энергозатратные действия: подъем тяжёлых сумок, быстрая ходьба по лестнице, активные игры с детьми или прогулка в гору.

Учёные проанализировали данные 3293 американцев, которые не занимались спортом систематически. Средний возраст участников составил 51 год. Людей снабдили фитнес-браслетами и наблюдали за ними около шести лет.

Результат оказался неожиданным: даже одна минута активных движений в день снижала риск смерти на 38%. Причём нагрузку можно было дробить: шесть раз по 10 секунд в течение суток давали тот же эффект.

"Вполне логично, что это может быть полезно для здоровья. Но в подобных исследованиях невозможно доказать причинно-следственную связь", — отметил профессор Эммануэль Стаматакис.

Сколько нужно для пользы

Классическая рекомендация врачей звучит так: 150 минут умеренной физической активности в неделю или 75 минут интенсивной. Но исследование показало: даже 7 минут энергичных движений за семь дней уже дают результат.

Для тех, кто совсем далёк от спорта, такой вариант может стать первой ступенью к более серьёзным тренировкам.

Как внедрить в повседневность

  1. Откажитесь от лифта в пользу лестницы.

  2. Выходите на одну остановку раньше и идите пешком.

  3. Несите продукты в сумках вместо тележки.

  4. Делайте короткие энергичные паузы на работе: приседания, быстрая ходьба.

  5. Играйте с детьми в подвижные игры.

Мифы и правда

  • Миф: Только спортзал приносит результат.
    Правда: Даже бытовая нагрузка улучшает здоровье.

  • Миф: Минутная активность не имеет значения.
    Правда: Исследования показали снижение риска смерти на 38%.

  • Миф: Нужны дорогие гаджеты.
    Правда: Достаточно удобной обуви и желания.

FAQ

Как выбрать оптимальный формат активности?

Если нет времени на спортзал, начните с коротких всплесков: лестница, энергичная ходьба, подъём тяжестей.

Сколько стоит минимальный набор для занятий?

В большинстве случаев не нужно тратиться — достаточно удобных кроссовок.

Что лучше — бег или короткие всплески?

Бег эффективнее для выносливости, но VILPA отлично подходит новичкам и занятым людям.

Исторический контекст

Раньше физическая активность была неотъемлемой частью жизни. Люди добывали воду, обрабатывали землю, много ходили. Современные технологии снизили ежедневные нагрузки, и учёные всё чаще ищут способы вернуть "естественное движение" в повседневность.

Сон и психология

Короткая активность положительно влияет не только на тело, но и на психику. Несколько минут энергичных движений помогают справиться со стрессом, улучшают сон и концентрацию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сидячая работа без перерывов.

  • Последствие: головные боли, ухудшение обмена веществ.

  • Альтернатива: каждые 60 минут вставать и делать 10-15 секунд активных движений.

А что если…

...заменить привычку проверять телефон на привычку пройтись по лестнице? В перспективе это даст больше пользы для здоровья, чем лишние пять минут в мессенджере.

Интересные факты

  1. Даже кратковременная нагрузка запускает выработку эндорфинов.

  2. 10 секунд бега трусцой сжигают около 2 калорий.

  3. У офисных работников риск ранней смерти на 20% выше, чем у людей с подвижной профессией.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
