Забудьте про зал — здоровье спасают мелочи: именно столько активности продлит вашу жизнь

Найти время для спорта сложно, особенно если работа и быт забирают все силы. Но новое исследование австралийских учёных показывает: даже минимальная активность способна заметно продлить жизнь и снизить риск преждевременной смерти. Речь идёт буквально о нескольких минутах в неделю, которые легко встроить в повседневность.
Команда Сиднейского университета во главе с профессором Эммануэлем Стаматакисом изучила, могут ли так называемые "интенсивные всплески" (VILPA) заменить полноценные тренировки. Это короткие, но энергозатратные действия: подъем тяжёлых сумок, быстрая ходьба по лестнице, активные игры с детьми или прогулка в гору.
Учёные проанализировали данные 3293 американцев, которые не занимались спортом систематически. Средний возраст участников составил 51 год. Людей снабдили фитнес-браслетами и наблюдали за ними около шести лет.
Результат оказался неожиданным: даже одна минута активных движений в день снижала риск смерти на 38%. Причём нагрузку можно было дробить: шесть раз по 10 секунд в течение суток давали тот же эффект.
"Вполне логично, что это может быть полезно для здоровья. Но в подобных исследованиях невозможно доказать причинно-следственную связь", — отметил профессор Эммануэль Стаматакис.
Классическая рекомендация врачей звучит так: 150 минут умеренной физической активности в неделю или 75 минут интенсивной. Но исследование показало: даже 7 минут энергичных движений за семь дней уже дают результат.
Для тех, кто совсем далёк от спорта, такой вариант может стать первой ступенью к более серьёзным тренировкам.
Откажитесь от лифта в пользу лестницы.
Выходите на одну остановку раньше и идите пешком.
Несите продукты в сумках вместо тележки.
Делайте короткие энергичные паузы на работе: приседания, быстрая ходьба.
Играйте с детьми в подвижные игры.
Миф: Только спортзал приносит результат.
Правда: Даже бытовая нагрузка улучшает здоровье.
Миф: Минутная активность не имеет значения.
Правда: Исследования показали снижение риска смерти на 38%.
Миф: Нужны дорогие гаджеты.
Правда: Достаточно удобной обуви и желания.
Как выбрать оптимальный формат активности?
Если нет времени на спортзал, начните с коротких всплесков: лестница, энергичная ходьба, подъём тяжестей.
Сколько стоит минимальный набор для занятий?
В большинстве случаев не нужно тратиться — достаточно удобных кроссовок.
Что лучше — бег или короткие всплески?
Бег эффективнее для выносливости, но VILPA отлично подходит новичкам и занятым людям.
Раньше физическая активность была неотъемлемой частью жизни. Люди добывали воду, обрабатывали землю, много ходили. Современные технологии снизили ежедневные нагрузки, и учёные всё чаще ищут способы вернуть "естественное движение" в повседневность.
Короткая активность положительно влияет не только на тело, но и на психику. Несколько минут энергичных движений помогают справиться со стрессом, улучшают сон и концентрацию.
Ошибка: сидячая работа без перерывов.
Последствие: головные боли, ухудшение обмена веществ.
Альтернатива: каждые 60 минут вставать и делать 10-15 секунд активных движений.
...заменить привычку проверять телефон на привычку пройтись по лестнице? В перспективе это даст больше пользы для здоровья, чем лишние пять минут в мессенджере.
Даже кратковременная нагрузка запускает выработку эндорфинов.
10 секунд бега трусцой сжигают около 2 калорий.
У офисных работников риск ранней смерти на 20% выше, чем у людей с подвижной профессией.
Животное с клювом утки и хвостом бобра скрывает тайну, которая может изменить наше понимание эволюции и медицины.