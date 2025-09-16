Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Компактный мотор, большие амбиции: что скрывают автомобили с небольшими двигателями
Первое интервью матери задержанного редактора URA.RU: она сделала заявления о взятках и его отношениях с дядей
Женский спорт выходит из тени: новый спорт-бар меняет правила игры в Индианаполисе
Собака спит на ваших вещах не из-за любви: так она пытается подать вам тайный сигнал
Как довести свекровь в США до истерики? Эта простая фраза сделает это за вас за минуту
Когда макушку можно резать без вреда: календарь правильной обрезки берёзы
Ольга Орлова предъявила мужу ультиматум: какая сумма заставит её сидеть дома
Вулкан плюнул в небо, Землю затопило и высушило одновременно: климат сломался с треском
Жена Брюса Уиллиса нашла способ понимать тяжелобольного актёра без слов: вот что она делает

Препараты для похудения: обратная сторона медали – что происходит с телом на самом деле

4:36
Спорт

Современные препараты для снижения веса на основе GLP-1, такие как Ozempic, Wegovy, Zepbound или Mounjaro, действительно помогают сбросить вес, но без правильной диеты, достаточного количества белка, физических упражнений и гидратации они могут привести к потере мышечной массы, костной массы и питательных веществ.

Витамин Д
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Витамин Д

Как действуют препараты для похудения?

Препараты для похудения из семейства GLP-1, к которым относятся Ozempic, Wegovy, Zepbound и Mounjaro, изменяют уровень сахара в крови и влияют на чувство голода. Благодаря этому они могут существенно способствовать снижению веса. Однако, как отмечает профессор Джоанн Э. Мэнсон из Гарвардской медицинской школы, это лишь часть общей картины.

Эти препараты замедляют опорожнение желудка и усиливают чувство сытости, что приводит к уменьшению порций и снижению веса. К сожалению, если вы не потребляете достаточное количество белка и не занимаетесь спортом, то теряется не только жировая, но и мышечная и костная масса. Поэтому необходимо с самого начала продумать комплексный подход.

Сэмюэль Кляйн, профессор медицины Вашингтонского университета, предупреждает, что без физических упражнений результаты могут быть кратковременными. Поэтому он рекомендует составить план лечения вместе со специалистом и учитывать, что лекарства не заменяют здоровый образ жизни.

Поддержание мышечной массы: белок и силовые тренировки 

Согласно рекомендациям, следует потреблять около 1-1,5 г белка на килограмм веса тела в день, в идеале разделив его на 20-30 г белка на каждый прием пищи. Это предотвратит чрезмерную потерю мышечной массы, которая часто встречается у пациентов, принимающих препараты ГПП-1.

Основа — силовые тренировки два-три раза в неделю и 150 минут кардиотренировок в неделю. Постепенно увеличивайте нагрузку и следите за своим самочувствием. Физические упражнения помогают не только поддерживать мышечную массу, но и защищают костную массу, что особенно важно для людей старше 50 лет.

Если вы не знаете, как начать, обратитесь к тренеру или специалисту. Сэмюэл Кляйн рекомендует не ждать, пока ваш врач составит для вас подробный план, а активно спрашивать о программах тренировок.

Управляйте побочными эффектами 

Препараты для похудения могут вызывать такие побочные эффекты, как тошнота, запор и изжога. По словам Джоди Душей из Гарвардской медицинской школы, помогает дробное, но частое питание, ограничение потребления жирной пищи и медленное питание.

Также важен водный баланс — рекомендуется выпивать от 8 до 12 стаканов воды в день и включать в рацион продукты с высоким содержанием воды, такие как огурцы и арбуз. Избегайте алкоголя и чрезмерного употребления кофеина, которые обезвоживают. Это снизит риск обезвоживания, которое может возникнуть при приеме этих лекарств.

Что делать после достижения желаемого веса?

Как только вес стабилизируется, начинается фаза поддержания веса. Джоди Душей объясняет, что можно постепенно снижать дозу лекарств или увеличивать интервалы между приемами, обязательно проконсультировавшись с врачом. Некоторые люди прекращают прием лекарств, но им необходимо продолжать придерживаться выбранных привычек, иначе килограммы быстро вернутся.

Постоянство — ключ к успеху. Больше двигайтесь, контролируйте потребление белка и пейте достаточно воды. Лекарства помогут, но долгосрочный успех зависит от ежедневных решений.

Лекарства помогают, но образ жизни играет ключевую роль

Современные препараты для похудения могут помочь вам достичь желаемого веса, но они не сработают без вашего активного участия. Употребляйте достаточно белка, регулярно занимайтесь спортом, пейте много жидкости, прислушивайтесь к своему организму и консультируйтесь со специалистами. Это единственный способ добиться здоровых и долгосрочных результатов.

Важно, прежде чем принимать какие-либо препараты, необходимо заранее проконсультироваться с врачом.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Наука и техника
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Наука и техника
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Последние материалы
Вулкан плюнул в небо, Землю затопило и высушило одновременно: климат сломался с треском
Жена Брюса Уиллиса нашла способ понимать тяжелобольного актёра без слов: вот что она делает
Осень раздевает кожу: два секрета, которые вернут свежесть — и оба невероятно просты
Социальная и материальная пропасть в ЕС: какие страны оказались на дне
Топливо с разным октановым числом разводит водителей: когда переплата даёт комфорт, а не экономию
Зеленый фильтр для квартиры подает сигнал SOS: что хочет сказать ваш хлорофитум
Дети превратили стены в альбом для рисования? Каракули восковыми мелками удалит этот прибор
Холодная еда осенью крадёт силы: что вернуть в рацион, чтобы не сдаться простуде
Монстр древних морей, который стал жертвой собственных размеров
Алтайский шедевр природы: где находятся Чуйские меандры и как туда попасть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.