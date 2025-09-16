Препараты для похудения: обратная сторона медали – что происходит с телом на самом деле

Современные препараты для снижения веса на основе GLP-1, такие как Ozempic, Wegovy, Zepbound или Mounjaro, действительно помогают сбросить вес, но без правильной диеты, достаточного количества белка, физических упражнений и гидратации они могут привести к потере мышечной массы, костной массы и питательных веществ.

Как действуют препараты для похудения?

Препараты для похудения из семейства GLP-1, к которым относятся Ozempic, Wegovy, Zepbound и Mounjaro, изменяют уровень сахара в крови и влияют на чувство голода. Благодаря этому они могут существенно способствовать снижению веса. Однако, как отмечает профессор Джоанн Э. Мэнсон из Гарвардской медицинской школы, это лишь часть общей картины.

Эти препараты замедляют опорожнение желудка и усиливают чувство сытости, что приводит к уменьшению порций и снижению веса. К сожалению, если вы не потребляете достаточное количество белка и не занимаетесь спортом, то теряется не только жировая, но и мышечная и костная масса. Поэтому необходимо с самого начала продумать комплексный подход.

Сэмюэль Кляйн, профессор медицины Вашингтонского университета, предупреждает, что без физических упражнений результаты могут быть кратковременными. Поэтому он рекомендует составить план лечения вместе со специалистом и учитывать, что лекарства не заменяют здоровый образ жизни.

Поддержание мышечной массы: белок и силовые тренировки

Согласно рекомендациям, следует потреблять около 1-1,5 г белка на килограмм веса тела в день, в идеале разделив его на 20-30 г белка на каждый прием пищи. Это предотвратит чрезмерную потерю мышечной массы, которая часто встречается у пациентов, принимающих препараты ГПП-1.

Основа — силовые тренировки два-три раза в неделю и 150 минут кардиотренировок в неделю. Постепенно увеличивайте нагрузку и следите за своим самочувствием. Физические упражнения помогают не только поддерживать мышечную массу, но и защищают костную массу, что особенно важно для людей старше 50 лет.

Если вы не знаете, как начать, обратитесь к тренеру или специалисту. Сэмюэл Кляйн рекомендует не ждать, пока ваш врач составит для вас подробный план, а активно спрашивать о программах тренировок.

Управляйте побочными эффектами

Препараты для похудения могут вызывать такие побочные эффекты, как тошнота, запор и изжога. По словам Джоди Душей из Гарвардской медицинской школы, помогает дробное, но частое питание, ограничение потребления жирной пищи и медленное питание.

Также важен водный баланс — рекомендуется выпивать от 8 до 12 стаканов воды в день и включать в рацион продукты с высоким содержанием воды, такие как огурцы и арбуз. Избегайте алкоголя и чрезмерного употребления кофеина, которые обезвоживают. Это снизит риск обезвоживания, которое может возникнуть при приеме этих лекарств.

Что делать после достижения желаемого веса?

Как только вес стабилизируется, начинается фаза поддержания веса. Джоди Душей объясняет, что можно постепенно снижать дозу лекарств или увеличивать интервалы между приемами, обязательно проконсультировавшись с врачом. Некоторые люди прекращают прием лекарств, но им необходимо продолжать придерживаться выбранных привычек, иначе килограммы быстро вернутся.

Постоянство — ключ к успеху. Больше двигайтесь, контролируйте потребление белка и пейте достаточно воды. Лекарства помогут, но долгосрочный успех зависит от ежедневных решений.

Лекарства помогают, но образ жизни играет ключевую роль

Современные препараты для похудения могут помочь вам достичь желаемого веса, но они не сработают без вашего активного участия. Употребляйте достаточно белка, регулярно занимайтесь спортом, пейте много жидкости, прислушивайтесь к своему организму и консультируйтесь со специалистами. Это единственный способ добиться здоровых и долгосрочных результатов.

Важно, прежде чем принимать какие-либо препараты, необходимо заранее проконсультироваться с врачом.