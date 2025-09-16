Боль после тренировки: 5 тревожных звоночков вашего тела

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:39
Спорт

Лёгкая боль после тренировки — нормальное явление, ведущее к выздоровлению. Но бывают случаи, когда боль — это тревожный сигнал. Когда стоит расслабиться, когда остановиться, а когда обратиться к врачу?

Недомогание
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Недомогание

Что такое DOMS и когда не нужно паниковать?

Лёгкая мышечная боль, известная как DOMS (отсроченная мышечная боль), — распространённое и естественное явление. Она возникает через 12-72 часа после интенсивной тренировки, когда в мышечных волокнах происходит микроскопическое повреждение. Обычно это диффузная, тупая боль, которая затрагивает обе стороны тела и облегчается при движении.

Однако, если боль усиливается, становится односторонней, острой или сопровождается отёком, это может быть признаком проблемы. Вот несколько признаков, на которые следует обратить внимание:

Острая боль при движении или прикосновении

Если боль колющая, локализованная и острая, это может быть:

  • разрыв мышцы или сухожилия
  • растяжение сустава
  • стрессовый перелом

Этот тип боли часто усиливается при определённом движении и не проходит даже после отдыха. Если вы чувствуете, что эта область очень чувствительна, пора сделать перерыв и обратиться к специалисту.

Боль в суставах и ограничение подвижности

Болит ли у вас колено, плечо или бедро, и вы не можете полностью согнуть или разогнуть его? Ощущаете ли вы смещение или нестабильность? Это может быть:

  • растяжение связки,
  • разрыв хряща,
  • воспаление сустава или бурсит.

Особенно, если боль сопровождается щелчками, отеком или блокировкой, не откладывайте визит к физиотерапевту.

Боль в груди и одышка

Боль в груди при физической нагрузке никогда не бывает нормальной. Если она жгучая, давящая, не проходит в покое или отдает в руку или челюсть, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Это может быть признаком сердечного приступа.

Покалывание, онемение, стреляющая боль

Если боль отдает в конечности, сопровождаясь покалыванием или потерей чувствительности, возможно, это:

  • сдавление нерва (например, грыжа межпозвоночного диска),
  • воспаление нервного корешка.

Некоторые проблемы с нервами усугубляются при физических нагрузках и могут даже привести к слабости конечности. Не игнорируйте их — чем раньше вы начнете реабилитацию, тем лучше будут результаты.

Боль, усиливающаяся после физических нагрузок

Обычная боль уменьшается при умеренных движениях. Однако, если на следующий день вы не можете встать с постели, хромаете или боль усиливается с каждым днем, пора пересмотреть свои тренировки и обратиться к специалисту.

Изменение положения тела или походки

Вы замечали, что при приседании отклоняетесь в сторону, бежите "криво" или сутулитесь, чтобы избежать боли? Ваше тело подсознательно пытается защитить себя и перегружает другие части тела. Такие компенсационные реакции приводят к дальнейшим травмам.

Слабость или потеря силы

Если после травмы ваши мышцы настолько болят, что вы не можете поднять обычные веса, причиной может быть более серьезная травма. Если боль утихает, но сила не восстанавливается или продолжает усиливаться, обратитесь к врачу или физиотерапевту.

Когда следует прекратить занятия спортом?

Прекратите занятия, если:

  1. вы чувствуете острую, внезапную или стреляющую боль;
  2. боль ограничивает ваши движения или силу;
  3. у вас появляются отёки, синяки или вы теряете подвижность;
  4. боль усиливается в состоянии покоя или будит вас ночью;
  5. вы чувствуете неустойчивость или меняется осанка.

Физиотерапевт или врач спортивной медицины может помочь вам определить причину и подсказать безопасный способ вернуться к тренировкам. Перерыв не означает конец, но может быть ключом к предотвращению более серьёзных проблем.

Боль во время занятий спортом не является автоматически признаком прогресса. Хотя лёгкая мышечная боль — обычное явление и часто приятная, острая, односторонняя, стреляющая или постоянная боль сигнализирует о проблеме. Научитесь прислушиваться к своему телу — это поможет вам тренироваться дольше, безопаснее и без травм.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
