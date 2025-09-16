Энергия бьет ключом: когда ложиться спать, чтобы тренировки приносили радость

Хотите больше заниматься спортом? Небольшое изменение в вашем вечернем распорядке может стать ключом к успеху.

Фото: Designed by Freepik by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кровать

Более ранний отход ко сну может привести к большей физической активности на следующий день, даже если вы спите столько же, сколько обычно. Важна не только продолжительность сна, но и время. На что может повлиять ваш вечерний распорядок?

Более ранний сон как ключ к активному дню

Исследование, опубликованное в Scientific Reports, показало, что люди, которые ложились спать раньше, были более физически активны на следующий день, независимо от того, сколько часов они спали. Важна была не продолжительность сна, а время, когда они ложились спать. Ранний отход ко сну может быть простым способом естественным образом усилить желание заниматься спортом и улучшить общую физическую форму.

Сколько часов нужно спать?

Исследования выявили интересный парадокс: немного более короткий сон (например, полчаса) приводил к более высокой физической активности у некоторых людей, в то время как слишком долгий сон снижал их мотивацию к занятиям спортом. Однако это не означает, что нам следует намеренно сокращать время сна — важно время сна.

Когда мы спим в соответствии с нашим естественным биоритмом, наш организм активизируется быстрее после пробуждения, и мы чувствуем большую мотивацию к движению.

Как скорректировать вечерний распорядок дня?

Ваш вечерний распорядок дня напрямую влияет на то, насколько хорошо и когда вы засыпаете. Эксперты рекомендуют ограничить синий свет экранов как минимум за час до сна, уменьшить освещение и создать спокойную обстановку. Утреннее воздействие дневного света также полезно, поскольку оно укрепляет циркадные ритмы.

Важно постепенно сдвигать время отхода ко сну, например, на 15 минут раньше каждые несколько дней. Таким образом, ваш организм естественным образом привыкнет, и вы будете просыпаться более отдохнувшими и активными.

Важна не только продолжительность сна, но и время сна.

Ваш циркадный ритм — внутренние часы организма — контролирует не только ваш сон, но и вашу физическую работоспособность, уровень энергии и настроение.

Если вы ложитесь спать слишком поздно, даже качественного сна может быть недостаточно, чтобы вы чувствовали себя отдохнувшим и мотивированным. Физические упражнения и сон взаимосвязаны: активный день способствует качественному сну, и наоборот. Поэтому стоит обращать внимание не только на количество часов сна, но и на время отхода ко сну.

Выводы

Чтобы больше двигаться, не обязательно спать дольше. Иногда достаточно изменить свои вечерние привычки и ложиться спать раньше. Это поможет вашему организму лучше восстановиться и быть готовым к следующему дню. Идете ли вы в спортзал, гуляете или просто хотите зарядиться энергией в течение дня, вечерний режим — ключ к улучшению физической формы без каких-либо усилий.