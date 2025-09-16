Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Геополитика вновь раскачивает нефтяные качели: цена Brent превысила отметку в 67 долларов за баррель
Грибок будет в шоке: полведра этого порошка превращают мёртвую землю в плодородный ковер
Аромат на всю кухню: эти лепешки с зеленью и чесноком исчезают со стола в мгновение ока
Деньги вернут даже после мошенников: главное условие для клиентов
Сырость в погребе отступит навсегда: наши деды знали этот взрывной метод — соседи обзавидуются
Секрет автомобилистов: как придать салону приятный аромат с помощью обычной прищепки
Лучше в твоей жизни не будет: Водонаева обругала Колсона Бейкера за предательство Меган Фокс
Повышенное давление у ребёнка — скрытая угроза: риск ранней смерти возрастает кратно
Масло вместо спирта: духи, которые не раздражают кожу и держатся весь день

Энергия бьет ключом: когда ложиться спать, чтобы тренировки приносили радость

3:12
Спорт

Хотите больше заниматься спортом? Небольшое изменение в вашем вечернем распорядке может стать ключом к успеху.

Кровать
Фото: Designed by Freepik by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кровать

Более ранний отход ко сну может привести к большей физической активности на следующий день, даже если вы спите столько же, сколько обычно. Важна не только продолжительность сна, но и время. На что может повлиять ваш вечерний распорядок?

Более ранний сон как ключ к активному дню

Исследование, опубликованное в Scientific Reports, показало, что люди, которые ложились спать раньше, были более физически активны на следующий день, независимо от того, сколько часов они спали. Важна была не продолжительность сна, а время, когда они ложились спать. Ранний отход ко сну может быть простым способом естественным образом усилить желание заниматься спортом и улучшить общую физическую форму.

Сколько часов нужно спать?

Исследования выявили интересный парадокс: немного более короткий сон (например, полчаса) приводил к более высокой физической активности у некоторых людей, в то время как слишком долгий сон снижал их мотивацию к занятиям спортом. Однако это не означает, что нам следует намеренно сокращать время сна — важно время сна.

Когда мы спим в соответствии с нашим естественным биоритмом, наш организм активизируется быстрее после пробуждения, и мы чувствуем большую мотивацию к движению.

Как скорректировать вечерний распорядок дня?

Ваш вечерний распорядок дня напрямую влияет на то, насколько хорошо и когда вы засыпаете. Эксперты рекомендуют ограничить синий свет экранов как минимум за час до сна, уменьшить освещение и создать спокойную обстановку. Утреннее воздействие дневного света также полезно, поскольку оно укрепляет циркадные ритмы.

Важно постепенно сдвигать время отхода ко сну, например, на 15 минут раньше каждые несколько дней. Таким образом, ваш организм естественным образом привыкнет, и вы будете просыпаться более отдохнувшими и активными.

Важна не только продолжительность сна, но и время сна.

Ваш циркадный ритм — внутренние часы организма — контролирует не только ваш сон, но и вашу физическую работоспособность, уровень энергии и настроение.

Если вы ложитесь спать слишком поздно, даже качественного сна может быть недостаточно, чтобы вы чувствовали себя отдохнувшим и мотивированным. Физические упражнения и сон взаимосвязаны: активный день способствует качественному сну, и наоборот. Поэтому стоит обращать внимание не только на количество часов сна, но и на время отхода ко сну.

Выводы

Чтобы больше двигаться, не обязательно спать дольше. Иногда достаточно изменить свои вечерние привычки и ложиться спать раньше. Это поможет вашему организму лучше восстановиться и быть готовым к следующему дню. Идете ли вы в спортзал, гуляете или просто хотите зарядиться энергией в течение дня, вечерний режим — ключ к улучшению физической формы без каких-либо усилий.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Авто
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Домашние животные
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Европа закрывает двери: привычные маршруты россиян превращаются в мираж
Новости спорта
Европа закрывает двери: привычные маршруты россиян превращаются в мираж
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Последние материалы
Геополитика вновь раскачивает нефтяные качели: цена Brent превысила отметку в 67 долларов за баррель
Грибок будет в шоке: полведра этого порошка превращают мёртвую землю в плодородный ковер
Аромат на всю кухню: эти лепешки с зеленью и чесноком исчезают со стола в мгновение ока
Деньги вернут даже после мошенников: главное условие для клиентов
Сырость в погребе отступит навсегда: наши деды знали этот взрывной метод — соседи обзавидуются
Секрет автомобилистов: как придать салону приятный аромат с помощью обычной прищепки
Энергия бьет ключом: когда ложиться спать, чтобы тренировки приносили радость
Лучше в твоей жизни не будет: Водонаева обругала Колсона Бейкера за предательство Меган Фокс
Повышенное давление у ребёнка — скрытая угроза: риск ранней смерти возрастает кратно
Масло вместо спирта: духи, которые не раздражают кожу и держатся весь день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.