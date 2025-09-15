Взорвите свои мышцы с умом: секретные стратегии для тех, кто хочет большего, делая меньше

Меньше значит больше — даже когда речь идёт о силовых тренировках. Новые исследования показывают, что для набора мышечной массы и силы не обязательно проводить часы в спортзале. Ключ к успеху — правильное количество подходов, достаточная интенсивность и продуманный план тренировок. Как эффективно нарастить мышечную массу?
Новый анализ 67 исследований, опубликованных на платформе SportRxiv, принёс неожиданный вывод: наибольшую пользу для роста мышечной массы и силы дают первые два последовательных подхода и максимум 11 дробных подходов за одну тренировку. Это противоречит распространённому мнению, что больше подходов всегда означает лучшие результаты.
Прямые подходы нагружают целевую мышцу напрямую — как правило, это касается жима лёжа для грудных мышц. Дробные подходы активируют её косвенно, например, в упражнениях на трицепс, где грудь задействована лишь частично.
По мнению авторов исследования, ключ к успеху — интенсивность и регулярность, а не количество. Двух последовательных подходов и одиннадцати дробных подходов более чем достаточно — дополнительные подходы дают лишь минимальный прирост, но увеличивают утомляемость и продлевают восстановление мышц.
Для наращивания силы эксперты рекомендуют тренироваться 2-3 раза в неделю с небольшим объёмом, но высокой интенсивностью. Для роста мышц можно выбирать меньшее количество тренировок в неделю, но большее количество подходов. Однако это всегда зависит от индивидуальной реакции организма.
Идеальное количество повторений в каждом подходе зависит от цели:
Это подтверждает физиолог Джордан Бореман, который отмечает, что более интенсивный первый подход запускает основные процессы роста силы. Последующие подходы приносят лишь незначительный эффект, но более утомительны.
Рекомендации экспертов просты:
Вместо длинных, изнурительных тренировок попробуйте разумно распределить подходы, уделяя особое внимание качеству. Мышцы растут не со временем в зале, а благодаря грамотному подходу.
