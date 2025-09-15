Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молдавия на грани переворота: власть играет ва-банк перед выборами
Мягкая посадка или экономический провал? Путин задал роковой вопрос финансистам
1,5 миллиарда рублей за слова о Дудаеве: Пугачёву ждёт суд
Время перезагрузки для вашего сада: используйте новолуние, чтобы обновить и укрепить растения
Спина кручком? Откройте для себя простой способ исправить осанку без усилий
Миллионы на ремонт, а толку ноль: квартира без этого финального штриха превращается в безликий короб
Космос заложил бомбу замедленного действия: взрывы чёрных дыр могут скоро озарить небосвод
Селена Гомес разрыдалась из-за мультфильма: вот что её так задело
Инопланетные туфельки на подоконнике: почему полив по привычке губит экзотический куст

Съедаете свои усилия: этот тип продуктов сводит на нет все ваши тренировки

3:37
Спорт

Новое масштабное исследование показывает, что одного лишь увеличения физической активности недостаточно для значительного снижения веса. Крайне важно скорректировать рацион питания и ограничить потребление ультра-обработанных продуктов, которые способствуют перееданию и увеличивают усвоение калорий. Результаты меняют наше представление об эффективном, долгосрочном и устойчивом снижении веса.

Диета
Фото: https://www.freepik.com
Диета

Это поменяет наш взгляд на потерю веса

Группа учёных наблюдала за 4213 взрослыми из 34 различных групп населения по всему миру — от традиционных общин до фермеров и жителей индустриальных стран. Они измеряли ИМТ, процентное содержание жира в организме и различные виды энергетических затрат.

Оказалось, что, несмотря на то, что жители индустриальных стран тратят больше энергии в абсолютном выражении, они также потребляют больше калорий, часто из ультра-обработанных продуктов. Исследование, опубликованное в журнале PNAS, привело к однозначному выводу: важно то, что мы едим, а не только то, сколько двигаемся.

Почему недостаточно одного спорта?

Физические упражнения, несомненно, полезны для здоровья, но их влияние на потерю веса часто переоценивают. Если потребление калорий остаётся высоким, одни только физические упражнения не могут компенсировать избыток энергии.

Люди часто подсознательно едят больше после тренировки, что нивелирует достигнутый дефицит калорий. Вот почему может случиться, что даже при регулярных занятиях бегом или силовыми тренировками вес не снижается так, как ожидалось.

Ультраобработанные продукты и много калорий

Качество рациона имеет решающее значение. Ультраобработанные продукты должны быть вкусными и вызывать соблазн переедать. Они легко усваиваются, что увеличивает долю усваиваемых калорий и снижает чувство сытости. В результате повышается ИМТ и процент жира в организме. Этот тип питания стал распространённой частью рациона в промышленно развитых странах и способствует росту числа случаев ожирения во всём мире.

Что рекомендуют эксперты?

По мнению таких экспертов, как Томас М. Холланд, важно контролировать не только количество, но и качество потребляемых калорий. Мир Али из Центра хирургического снижения веса MemorialCare подчёркивает, что без корректировки рациона питания похудение невозможно, даже если вы больше двигаетесь.

Физические упражнения по-прежнему важны для здоровья сердечно-сосудистой системы и психического здоровья, но диета — главный инструмент для долгосрочного снижения веса.

Более здоровый выбор также может быть поддержан государственными мерами. К ним относятся субсидии на фрукты и овощи, ограничения на рекламу нездоровой пищи и более чёткая маркировка ингредиентов на упаковке. Всё это помогает людям ориентироваться и выбирать продукты, которые действительно полезны для организма.

Чтобы сократить потребление калорий и питаться сбалансированно, отдавайте предпочтение свежим продуктам, планируйте своё питание, читайте этикетки и избегайте обработанных продуктов. Старайтесь есть меньшими порциями, больше белка и клетчатки, употреблять достаточное количество воды и питаться регулярно.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Домашние животные
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Еда и рецепты
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Наука и техника
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Популярное
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны

Животное с клювом утки и хвостом бобра скрывает тайну, которая может изменить наше понимание эволюции и медицины.

Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Последние материалы
Космос заложил бомбу замедленного действия: взрывы чёрных дыр могут скоро озарить небосвод
Селена Гомес разрыдалась из-за мультфильма: вот что её так задело
Инопланетные туфельки на подоконнике: почему полив по привычке губит экзотический куст
Негатив уходит во сне: зачем кошки ложатся именно к стопам хозяина
Чтобы он жил спокойно: Анна Седокова объяснила молчание о Тимме после нападения журналистов
Багажник становится причиной спора: как правильно реагировать на требование инспектора
Съедаете свои усилия: этот тип продуктов сводит на нет все ваши тренировки
Овощ с привкусом магии: зеленушка из символа очищения стала звездой здорового меню
Замки, где оживает история: почему туристы со всего мира выбирают именно их
От связи с Япончиком до участия в Битве экстрасенсов: чем шокирует жизнь и судьба Николь Кузнецовой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.