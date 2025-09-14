Фитнес-фанатики, внимание: вот почему ваши тренировки убивают либидо

Перетренированность — это серьезное состояние, которое возникает из-за дисбаланса между физической нагрузкой и временем, отведенным на восстановление. Это не просто легкая усталость, а системный сбой в работе организма, вызванный хроническим стрессом. О том, как его распознать и исправить, рассказала Анастасия Юркова, мастер-тренер направления групповых программ XFIT.
Организм подает четкие сигналы, которые важно не игнорировать. К ключевым симптомам перетренированности эксперт относит:
Анастасия Юркова объясняет, что в основе этого состояния лежит глубокий гормональный дисбаланс:
Таким образом, перетренированность через цепную реакцию напрямую ведет к снижению либидо и общей усталости, уточняет Газета.Ru.
Если вы обнаружили у себя эти признаки, тренер дает конкретные рекомендации:
1. Полный отдых. Сделайте перерыв от интенсивных тренировок на 5-7 дней.
Сделайте акцент на восстановление. В дни отдыха допустима только легкая активность:
2. Спокойное кардио в пульсовой зоне 50-60% от максимума (например, быстрая ходьба).
3. Постепенное возвращение. После перерыва вернитесь к тренировкам, но снизив нагрузку:
4. Работайте с образом жизни.
Для поддержания здоровья и прогресса важно соблюдать баланс. Общие рекомендации для любителей фитнеса:
1. Оптимальная частота: 2-4 интенсивные тренировки в неделю (силовые, интервальные, высокоинтенсивное кардио).
2. Восстановление - это часть тренировочного процесса. Включите в свой график:
3. Принцип адаптации: Чем выше нагрузка и уровень стресса в жизни, тем больше внимания нужно уделять восстановлению. Если времени на сон и процедуры нет — снижайте интенсивность тренировок.
Главный вывод: тренировки должны улучшать качество жизни, а не ухудшать его. Прислушивайтесь к своему телу, давайте ему отдых и помните, что прогресс происходит именно в период восстановления, а не во время самой нагрузки.
Уточнения
Либи́до (лат. lĭbīdo — похоть, желание, страсть, стремление) — одно из основных понятий психоанализа, разработанных Зигмундом Фрейдом для описания разнообразных проявлений сексуальности.
