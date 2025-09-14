Фитнес-фанатики, внимание: вот почему ваши тренировки убивают либидо

Перетренированность — это серьезное состояние, которое возникает из-за дисбаланса между физической нагрузкой и временем, отведенным на восстановление. Это не просто легкая усталость, а системный сбой в работе организма, вызванный хроническим стрессом. О том, как его распознать и исправить, рассказала Анастасия Юркова, мастер-тренер направления групповых программ XFIT.

Тревожные признаки: как понять, что вы перетренировались

Организм подает четкие сигналы, которые важно не игнорировать. К ключевым симптомам перетренированности эксперт относит:

Хроническую усталость: Чувство изнеможения сразу после пробуждения, даже после полноценного сна.

Чувство изнеможения сразу после пробуждения, даже после полноценного сна. Нарушения сна: Бессонница, частые ночные пробуждения или, наоборот, потребность в 9-10 часах сна, который не приносит бодрости.

Бессонница, частые ночные пробуждения или, наоборот, потребность в 9-10 часах сна, который не приносит бодрости. Эмоциональные изменения: Повышенная раздражительность, апатия, снижение мотивации.

Повышенная раздражительность, апатия, снижение мотивации. Ухудшение когнитивных функций: Проблемы с концентрацией, памятью, снижение работоспособности.

Проблемы с концентрацией, памятью, снижение работоспособности. Снижение иммунитета: Участившиеся простуды, обострение хронических заболеваний (например, герпеса).

Участившиеся простуды, обострение хронических заболеваний (например, герпеса). Снижение либидо: Потеря полового влечения — один из ключевых маркеров гормонального сбоя.

Потеря полового влечения — один из ключевых маркеров гормонального сбоя. Гормональный механизм: почему пропадает желание тренироваться и не только.

Анастасия Юркова объясняет, что в основе этого состояния лежит глубокий гормональный дисбаланс:

Хронический стресс от чрезмерных нагрузок заставляет надпочечники постоянно вырабатывать кортизол. Постоянно высокий уровень кортизола подавляет работу гипоталамуса и гипофиза — отделов мозга, регулирующих выработку гормонов. Это, в свою очередь, приводит к снижению выработки тестостерона — ключевого гормона не только для роста мышц, но и для поддержания полового влечения.

Таким образом, перетренированность через цепную реакцию напрямую ведет к снижению либидо и общей усталости, уточняет Газета.Ru.

План действий: что делать при перетренированности

Если вы обнаружили у себя эти признаки, тренер дает конкретные рекомендации:

1. Полный отдых. Сделайте перерыв от интенсивных тренировок на 5-7 дней.

Сделайте акцент на восстановление. В дни отдыха допустима только легкая активность:

2. Спокойное кардио в пульсовой зоне 50-60% от максимума (например, быстрая ходьба).

Растяжка (стретчинг).

МФР (миофасциальный релиз) с роллом.

Мягкие практики: йога, пилатес.

3. Постепенное возвращение. После перерыва вернитесь к тренировкам, но снизив нагрузку:

Тренируйтесь не чаще 2-3 раз в неделю.

Уменьшите рабочие веса, количество подходов и повторений.

Соблюдайте не менее 48 часов между интенсивными занятиями для полноценного восстановления.

4. Работайте с образом жизни.

Сон: обеспечьте себе 7-9 часов качественного сна.

Питание: сбалансируйте рацион, убедитесь, что потребляете достаточно белка, сложных углеводов и полезных жиров.

Управление стрессом: снижайте общий уровень стресса через медитацию, прогулки на свежем воздухе, хобби.

Как предотвратить перетренированность: правила баланса

Для поддержания здоровья и прогресса важно соблюдать баланс. Общие рекомендации для любителей фитнеса:

1. Оптимальная частота: 2-4 интенсивные тренировки в неделю (силовые, интервальные, высокоинтенсивное кардио).

2. Восстановление - это часть тренировочного процесса. Включите в свой график:

Массаж.

МФР.

Растяжку.

Баню/сауну (при отсутствии противопоказаний).

3. Принцип адаптации: Чем выше нагрузка и уровень стресса в жизни, тем больше внимания нужно уделять восстановлению. Если времени на сон и процедуры нет — снижайте интенсивность тренировок.

Главный вывод: тренировки должны улучшать качество жизни, а не ухудшать его. Прислушивайтесь к своему телу, давайте ему отдых и помните, что прогресс происходит именно в период восстановления, а не во время самой нагрузки.

