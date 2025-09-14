Динамо – Спартак 2:2: Карпин объяснил, почему выход Тюкавина — это только начало

Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин после ничейного дерби со "Спартаком" (2:2) в 8-м туре РПЛ положительно оценил появление на поле форварда Константина Тюкавина, который только что вернулся в строй после травмы.
Карпин подчеркнул, что игроку необходимо набирать игровую практику, чтобы выйти на пиковую форму.
"Сам Тюкавин не знает, когда мы увидим того Тюкавина. Тренироваться можно сколько угодно, но игровой тонус не заменить. За те 15 минут, что у него были, он сыграл нормально. Еще мог и гол забить", — сказал Карпин.
Эмоциональное столичное дерби, прошедшее на "ВТБ Арене", стало одним из самых зрелищных матчей тура и подарило болельщикам насыщенную игру с борьбой до последней секунды, пишет Газета.Ru.
Константин Тюкавин — 22-летний воспитанник московского "Динамо", один из ключевых и самых перспективных игроков команды. В прошлом сезоне он стал настоящим открытием чемпионата, забив 14 голов и отдав 7 результативных передач в 27 матчах РПЛ, что принесло ему звание лучшего молодого игрока лиги.
Эта ничья позволила "Динамо" сохранить место в верхней части таблицы РПЛ, в то время как "Спартак" набрал важное очко в трудном выездном матче.
Уточнения
Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.
Константи́н Алекса́ндрович Тюка́вин (род. 22 июня 2002, Котлас, Архангельская область) — российский футболист, нападающий клуба «Динамо» Москва и сборной России.
