Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сварной шов выдаёт чужую историю авто: как вычислить поддельный VIN
Нафтогаз с протянутой рукой: Украине не хватает 5,5 млрд кубометров газа для отопительного сезона
Обычный корень или скрытая сила? Разложение под землей меняет всё для будущего роста
Почему ваша картошка не получается хрустящей: 5 ошибок, которые вы допускаете
Хватит винить себя в переедании: ученые нашли скрытую причину лишнего веса
Готова к революции в макияже? Новый гранж: мрак уходит, а на его место приходит нечто совершенно неожиданное
Муж Насти Ивлеевой отвоевал наследство: что скрывалось за трагической смертью его брата
Химия дружбы: ученые раскрыли секрет привязанности человека и кошки
Машины научились решать, когда водителю пора на пенсию: это новая реальность безопасности

Асана, которая расслабляет тело и ум: попробуйте — эффект почувствуете сразу

3:17
Спорт

Падахастасана — одна из простых, но очень действенных поз йоги. Её название переводится с санскрита как "ладони под стопами", и уже в этом кроется суть техники: глубокий наклон вперёд с заведёнными под ступни руками. Поза упоминается в классических текстах по хатха-йоге и традиционно включается в комплекс Сурья Намаскар, или "Приветствие Солнцу".

Падахастасана
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Падахастасана

История и смысл позы

Наклонные асаны в йоге всегда рассматривались как способ работать не только с телом, но и с вниманием. Падахастасана помогает развивать гибкость, тренировать концентрацию и одновременно приносит внутреннее успокоение.

Польза для тела и ума

При регулярной практике эта поза мягко вытягивает позвоночник, раскрывает подколенные сухожилия, икры и поясницу. В перевёрнутом положении усиливается приток крови к голове, что даёт ощущение свежести и снимает усталость. Дополнительный наклон воздействует и на органы брюшной полости, стимулируя пищеварение. А спокойное дыхание в позе помогает уравновесить нервную систему и уменьшить напряжение.

Техника выполнения

Начните с положения стоя, поставив стопы вместе или на ширину таза. На вдохе вытяните руки вверх, удлиняя позвоночник, затем на выдохе мягко наклонитесь вперёд, работая от тазобедренных суставов. Ладони заведите под стопы так, чтобы пальцы касались пяток, а голову полностью расслабьте. Оставайтесь в позе 5-8 дыхательных циклов, постепенно углубляя наклон.

Советы для начинающих

Главное в Падахастасане — не стремиться любой ценой коснуться коленей головой, а сохранять удлинение позвоночника. Если руки не достают до стоп, можно обхватить голени или использовать йога-блоки. Допустимо слегка согнуть колени, чтобы снять нагрузку с поясницы.

Частые ошибки

Многие новички излишне скругляют спину, стараясь уйти глубже в наклон. Это лишает позу эффекта вытяжения. Ошибка также в том, чтобы переносить вес только на пятки — он должен равномерно распределяться по всей стопе. Ещё один момент — зажатая шея: голова должна свободно свисать вниз.

Противопоказания

Поза не рекомендуется при острых болях в пояснице, грыжах в стадии обострения, при повышенном давлении и внутричерепных проблемах. Женщинам во втором и третьем триместре беременности от неё также лучше отказаться.

Для кого особенно полезна

Эта асана особенно хорошо подходит тем, кто много времени проводит сидя за компьютером. Она помогает компенсировать нагрузку на поясницу и шейный отдел, снимает зажимы и возвращает телу подвижность. Также поза полезна людям, испытывающим стресс и тревожность: мягкий наклон и спокойное дыхание действуют расслабляюще и помогают восстановить внутреннее равновесие. Бегуны и любители активных тренировок ценят её за возможность бережно растянуть заднюю поверхность ног и предотвратить перенапряжение мышц.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Домашние животные
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Последние материалы
Нафтогаз с протянутой рукой: Украине не хватает 5,5 млрд кубометров газа для отопительного сезона
Обычный корень или скрытая сила? Разложение под землей меняет всё для будущего роста
Почему ваша картошка не получается хрустящей: 5 ошибок, которые вы допускаете
Хватит винить себя в переедании: ученые нашли скрытую причину лишнего веса
Готова к революции в макияже? Новый гранж: мрак уходит, а на его место приходит нечто совершенно неожиданное
Муж Насти Ивлеевой отвоевал наследство: что скрывалось за трагической смертью его брата
Химия дружбы: ученые раскрыли секрет привязанности человека и кошки
Машины научились решать, когда водителю пора на пенсию: это новая реальность безопасности
Они следят за нами: НАСА обнаружило загадочные красные точки в космосе
Без виз и без границ: почему китайский туризм может стать испытанием для России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.