Асана, которая расслабляет тело и ум: попробуйте — эффект почувствуете сразу

3:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Падахастасана — одна из простых, но очень действенных поз йоги. Её название переводится с санскрита как "ладони под стопами", и уже в этом кроется суть техники: глубокий наклон вперёд с заведёнными под ступни руками. Поза упоминается в классических текстах по хатха-йоге и традиционно включается в комплекс Сурья Намаскар, или "Приветствие Солнцу".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Падахастасана

История и смысл позы

Наклонные асаны в йоге всегда рассматривались как способ работать не только с телом, но и с вниманием. Падахастасана помогает развивать гибкость, тренировать концентрацию и одновременно приносит внутреннее успокоение.

Польза для тела и ума

При регулярной практике эта поза мягко вытягивает позвоночник, раскрывает подколенные сухожилия, икры и поясницу. В перевёрнутом положении усиливается приток крови к голове, что даёт ощущение свежести и снимает усталость. Дополнительный наклон воздействует и на органы брюшной полости, стимулируя пищеварение. А спокойное дыхание в позе помогает уравновесить нервную систему и уменьшить напряжение.

Техника выполнения

Начните с положения стоя, поставив стопы вместе или на ширину таза. На вдохе вытяните руки вверх, удлиняя позвоночник, затем на выдохе мягко наклонитесь вперёд, работая от тазобедренных суставов. Ладони заведите под стопы так, чтобы пальцы касались пяток, а голову полностью расслабьте. Оставайтесь в позе 5-8 дыхательных циклов, постепенно углубляя наклон.

Советы для начинающих

Главное в Падахастасане — не стремиться любой ценой коснуться коленей головой, а сохранять удлинение позвоночника. Если руки не достают до стоп, можно обхватить голени или использовать йога-блоки. Допустимо слегка согнуть колени, чтобы снять нагрузку с поясницы.

Частые ошибки

Многие новички излишне скругляют спину, стараясь уйти глубже в наклон. Это лишает позу эффекта вытяжения. Ошибка также в том, чтобы переносить вес только на пятки — он должен равномерно распределяться по всей стопе. Ещё один момент — зажатая шея: голова должна свободно свисать вниз.

Противопоказания

Поза не рекомендуется при острых болях в пояснице, грыжах в стадии обострения, при повышенном давлении и внутричерепных проблемах. Женщинам во втором и третьем триместре беременности от неё также лучше отказаться.

Для кого особенно полезна

Эта асана особенно хорошо подходит тем, кто много времени проводит сидя за компьютером. Она помогает компенсировать нагрузку на поясницу и шейный отдел, снимает зажимы и возвращает телу подвижность. Также поза полезна людям, испытывающим стресс и тревожность: мягкий наклон и спокойное дыхание действуют расслабляюще и помогают восстановить внутреннее равновесие. Бегуны и любители активных тренировок ценят её за возможность бережно растянуть заднюю поверхность ног и предотвратить перенапряжение мышц.