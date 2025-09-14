Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Альпы, пивные сады и старинные соборы: эти 12 вокзалов Германии открывают путь к чудесам страны
Платите пошлины или принимайте условия сделки: южнокорейский министр вернулся из США с пустыми руками
Крыжовник вымерзает в одну ночь: 6 шагов, которые спасают кусты от гибели
Камеры рисуют штрафы из воздуха: как доказать, что камера ошиблась и скорость не превышали
Один флакон — сотня решений: жир, грязь и нагар уходят даже с самых капризных поверхностей
Эту актрису Брежнев называл главной звездой страны: как сложилась её судьба
Стресс провоцирует воспаления: как нервное напряжение отражается на коже
Тёплая обувь превращает ноги в рассадник грибка и трещин: как не допустить беды
Советский хит снова в моде: почему эту закуску из баклажанов готовили поколениями

Это простое упражнение возвращает гибкость суставам и снимает зажимы со спины

Спорт

Наклоны с шагом в сторону — это простое, но эффективное упражнение для разминки. Оно помогает мягко разогреть мышцы и суставы перед основной частью тренировки и снизить риск травм. Движение сочетает элемент шагового выпада и бокового наклона, благодаря чему в работу вовлекаются сразу несколько мышечных групп.

Фитнес тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Фитнес тренировка

Как выполнять упражнение

Встаньте прямо, поставьте ноги на ширину плеч, руки свободно опустите вдоль корпуса. На вдохе сделайте скрестный шаг правой ногой за левую и одновременно поднимите правую руку. На выдохе вернитесь в исходное положение. Выполняйте движение плавно, стараясь сохранять устойчивость.

Польза наклонов

Главное преимущество упражнения — активная работа основных суставов: позвоночника, тазобедренных и плечевых. Оно готовит их к нагрузке и улучшает подвижность. Дополнительный эффект связан с поясницей: при наклоне растягивается квадратная мышца, что помогает снять напряжение и уменьшить дискомфорт в нижней части спины. Такое воздействие особенно полезно для тех, кто долго сидит в течение дня.

Варианты выполнения

Чтобы добавить элемент координации, можно выполнять наклоны, удерживая ногу на весу, слегка отводя её назад. Это усложнит задачу и включит в работу мышцы-стабилизаторы. Если же хочется увеличить нагрузку, возьмите в руки гантели — так упражнение станет частью силовой разминки.

Сколько и как часто делать

Наклоны с шагом в сторону лучше включать в начало тренировки. Оптимально выполнять по одному подходу на каждую сторону длительностью около минуты. Между сторонами отдыхать не нужно: смена направления уже сама по себе является активной паузой.

смена направления уже сама по себе является активной паузой.

Частые ошибки

Слишком резкие движения. Выполнение в рывке не только снижает эффективность, но и может привести к растяжению. Движение должно быть плавным и контролируемым.
Сутулость. Если спина округляется, нагрузка уходит не на мышцы-стабилизаторы, а на позвоночник. Важно держать корпус вытянутым.
Малый шаг. Если шаг слишком короткий, наклон становится формальным и мышцы почти не включаются. Старайтесь шагать так, чтобы почувствовать растяжение в боковой поверхности корпуса.
Задержка дыхания. Многие новички забывают дышать в движении. Важно выполнять вдох при шаге и наклоне, а на выдохе возвращаться в исходное положение.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Новости спорта
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Украина перестала получать азербайджанский газ
Экономика и бизнес
Украина перестала получать азербайджанский газ
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Последние материалы
Альпы, пивные сады и старинные соборы: эти 12 вокзалов Германии открывают путь к чудесам страны
Платите пошлины или принимайте условия сделки: южнокорейский министр вернулся из США с пустыми руками
Крыжовник вымерзает в одну ночь: 6 шагов, которые спасают кусты от гибели
Камеры рисуют штрафы из воздуха: как доказать, что камера ошиблась и скорость не превышали
Один флакон — сотня решений: жир, грязь и нагар уходят даже с самых капризных поверхностей
Эту актрису Брежнев называл главной звездой страны: как сложилась её судьба
Стресс провоцирует воспаления: как нервное напряжение отражается на коже
Тёплая обувь превращает ноги в рассадник грибка и трещин: как не допустить беды
Советский хит снова в моде: почему эту закуску из баклажанов готовили поколениями
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.