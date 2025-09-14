Спорт, который калечит: неожиданный рейтинг самых травмоопасных дисциплин

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Многие воспринимают спорт как исключительно полезную активность для здоровья, но статистика показывает: риск травм в некоторых дисциплинах довольно высок. Американский Национальный совет по безопасности (The National Safety Council) составил рейтинг, отражающий данные по травматизму у любителей разных возрастов. В него вошли виды спорта, популярные у широкого круга людей. Ниже — пять наиболее травмоопасных направлений, исключая экстремальные дисциплины и единоборства.

Травма бега
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Травма бега

Велоспорт

На 100 тысяч человек приходится более 120 случаев травм, и чаще всего страдают дети от 5 до 14 лет. Самые распространённые повреждения — разрывы мениска, боковых и крестообразных связок. Опасность возникает в основном из-за падений и столкновений с другими велосипедистами или препятствиями. Основная защита — шлем, очки и специальная экипировка.

Баскетбол

Этот динамичный вид спорта даёт почти 95 травм на 100 тысяч человек. Чаще всего страдают молодые люди от 15 до 24 лет. Основные повреждения связаны с коленями и голеностопами: разрывы связок, растяжения, травмы ахиллова сухожилия. Возможны травмы пальцев рук, а также удары мячом в лицо. Причина — резкие остановки, смена направления и нагрузка на суставы во время прыжков. В качестве профилактики используют наколенники, бандажи и защитные рукава.

Американский футбол

Наиболее контактный командный спорт, где фиксируют около 80 травм на 100 тысяч человек. Особо уязвимы подростки от 5 до 14 лет. Наиболее распространены сотрясения мозга, растяжения и вывихи. При столкновениях страдают как нижние, так и верхние конечности. Игроки защищаются шлемами, каркасами и капами, но даже это не исключает рисков.

Плавание

Казалось бы, безопасный вид спорта, но статистика говорит об обратном: более 56 травм на 100 тысяч человек. Под ударом — плечи, шея и поясница. Неправильная техника или чрезмерные нагрузки приводят к растяжениям, воспалениям и хронической боли. У детей часто встречаются отиты. Для профилактики используют очки и беруши, а также внимательно следят за техникой движений.

Футбол

Около 54 травм на 100 тысяч человек, а больше всего подвержены дети от 5 до 14 лет. Наиболее частые повреждения — разрывы крестообразных связок, растяжения и сотрясения мозга. Риск особенно высок при подкатах и верховой борьбе за мяч, где возможны столкновения головами или удары локтем. Базовая защита — щитки для голени, но они не спасают от всех видов травм.

Как снизить риск травм в спорте

Несмотря на высокий уровень травматизма в популярных дисциплинах, часть рисков можно минимизировать. Главное — правильная подготовка и разумная нагрузка.

Во-первых, регулярная разминка и растяжка перед тренировкой помогают разогреть мышцы и подготовить суставы к нагрузке. Это снижает вероятность растяжений и разрывов.

Во-вторых, важно подбирать экипировку. В велоспорте это шлем и очки, в футболе — щитки, в баскетболе — бандажи для суставов. Даже простая защита способна уберечь от серьёзных повреждений.

Третье правило касается техники. Многие травмы в плавании или футболе связаны с неверными движениями, поэтому особенно новичкам полезно заниматься под присмотром тренера.

Наконец, стоит учитывать восстановление. Перегрузки и слишком частые тренировки без отдыха только повышают вероятность травмы.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
