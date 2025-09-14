Европа закрывает двери: привычные маршруты россиян превращаются в мираж

Ещё несколько лет назад миллионы россиян без труда отправлялись в Европу на отдых. Сегодня же заголовки новостей напоминают: привычный маршрут становится всё более недоступным.

Генконсульство Испании в Москве объявило о бессрочной приостановке приёма документов на шенгенские визы. На сайте визового центра BLS сказано, что выдача виз "временно прекращена по техническим причинам".

Визовые ограничения и санкции

Ранее сообщалось, что Германия поддерживает сокращение выдачи туристических виз гражданам России. А в 19-м пакете санкций ЕС уже заявлено об ужесточении визовой политики в отношении россиян.

По данным статистики ЕС за 2024 год, всего 565 тысяч россиян получили шенгенские визы. Для сравнения: до 2014 года эта цифра превышала 8 миллионов ежегодно.

До санкций: любимые маршруты россиян

До 2022 года Европа оставалась одним из самых привлекательных направлений для отдыха. Разнообразие культур, архитектуры, пляжей и гастрономии делало континент универсальным для туристов с любыми интересами.

Испания

Барселона: архитектура Гауди, пляжи, гастрономия.

Мадрид: музеи Прадо и Рейна София, исторические площади.

Коста-Брава: побережье, средневековые города.

Канарские острова: пляжи и вулканические пейзажи круглый год.

Италия

Рим: Колизей, Ватикан, фонтан Треви.

Флоренция: Галерея Уффици, Возрождение.

Венеция: каналы и романтика Сан-Марко.

Милан: столица моды, собор Дуомо.

Тоскана: винодельни и холмы.

Франция

Париж: Эйфелева башня, Лувр, Елисейские поля.

Лазурный берег: Ницца, Канны, Сен-Тропе.

Прованс: лавандовые поля и гастрономия.

Долина Луары: замки и виноградники.

Германия

Берлин: Бранденбургские ворота, музеи.

Мюнхен: Октоберфест и Альпы.

Бавария: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау.

Кёльн: собор и культурные события.

Другие популярные страны

Чехия: Прага и Карловы Вары.

Греция: Афины, Санторини и Крит.

Австрия: Вена и Зальцбург.

Венгрия: Будапешт с купальнями и мостами.

Португалия: Лиссабон, Порту, Алгарве и Мадейра.

Скандинавия: фьорды Норвегии, Стокгольм, Копенгаген и Хельсинки.

Когда-то Европа была для россиян почти вторым домом для отдыха. Сегодня же дороги на континент становятся всё менее доступными. Однако воспоминания о путешествиях по замкам, музеям и пляжам ещё долго будут греть душу тех, кто успел застать то время.