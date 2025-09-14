Европа закрывает двери: привычные маршруты россиян превращаются в мираж

Ещё несколько лет назад миллионы россиян без труда отправлялись в Европу на отдых. Сегодня же заголовки новостей напоминают: привычный маршрут становится всё более недоступным.
Генконсульство Испании в Москве объявило о бессрочной приостановке приёма документов на шенгенские визы. На сайте визового центра BLS сказано, что выдача виз "временно прекращена по техническим причинам".
Ранее сообщалось, что Германия поддерживает сокращение выдачи туристических виз гражданам России. А в 19-м пакете санкций ЕС уже заявлено об ужесточении визовой политики в отношении россиян.
По данным статистики ЕС за 2024 год, всего 565 тысяч россиян получили шенгенские визы. Для сравнения: до 2014 года эта цифра превышала 8 миллионов ежегодно.
До 2022 года Европа оставалась одним из самых привлекательных направлений для отдыха. Разнообразие культур, архитектуры, пляжей и гастрономии делало континент универсальным для туристов с любыми интересами.
Когда-то Европа была для россиян почти вторым домом для отдыха. Сегодня же дороги на континент становятся всё менее доступными. Однако воспоминания о путешествиях по замкам, музеям и пляжам ещё долго будут греть душу тех, кто успел застать то время.
