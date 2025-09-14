Протеин, креатин, витамины… Какие добавки реально работают, а какие — просто дорогая пыль

Многие, кто хочет быстрее достичь спортивных целей, задаются вопросом: а нужны ли вообще пищевые добавки? Вокруг них множество мифов: кто-то считает их волшебным средством для роста мышц, а кто-то — пустой тратой денег. Давайте разберёмся, что это такое, какие бывают виды и когда они действительно полезны.
Пищевые добавки — это продукты, которые дополняют рацион, восполняя нехватку питательных веществ. Они выпускаются в виде порошков, капсул, таблеток или жидкостей и могут содержать белки, витамины, минералы, аминокислоты и другие вещества, поддерживающие организм во время тренировок.
Добавки могут оказаться полезными, если ваш рацион не обеспечивает все потребности организма. Они помогают:
Но стоит помнить: не все добавки доказали эффективность, а при неправильном применении некоторые могут даже навредить.
Да. Для большинства людей сбалансированное питание полностью покрывает потребности организма. Белок можно получить из мяса, рыбы, бобовых, витамины и минералы — из овощей, фруктов и злаков. Если питание разнообразное и полноценное, необходимость в добавках сводится к минимуму.
Если вы всё же решили использовать спортивные добавки, важно подойти к этому разумно:
Добавки могут быть отличным помощником в спорте, но не являются обязательными для всех. Основу успеха составляют правильное питание, регулярные тренировки и здоровый образ жизни. Помните: любые средства должны быть безопасными и подобранными под ваши личные потребности.
