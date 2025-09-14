Самая недооценённая аминокислота: без неё спорт, мозг и иммунитет ломаются по цепочке

Представьте себе аминокислоту, которая одновременно помогает вашим мышцам расти, мозгу работать быстрее, а иммунитету — держать оборону. Всё это о глютамине. Это одна из самых распространённых аминокислот в организме, и хотя наш организм умеет её синтезировать, бывают ситуации, когда собственных запасов оказывается недостаточно.

Зачем нужен глютамин

Мышцы и энергия

Глютамин — строительный материал для мышечной ткани. Он помогает быстрее восстанавливаться после тренировок и участвует в производстве глюкозы в печени. Именно поэтому спортсменам его требуется больше, чем людям без интенсивных нагрузок.

Глютамин — предшественник нейротрансмиттеров, которые отвечают за передачу нервных импульсов. По сути, он влияет на внимание, настроение и уровень мотивации.

Эта аминокислота участвует в выведении продуктов метаболизма и поддерживает баланс азота.

Лейкоциты используют глютамин как источник энергии, а значит, без него защита организма ослабевает.

Ежедневная норма

Для обычного человека достаточно около 5 г в день — это можно получить из рациона с высоким содержанием белка.

Для спортсменов:

3-5 г 2-3 раза в сутки для роста и восстановления.

При экстремальных нагрузках — до 10 г дважды в день.

Особые случаи:

Людям с нарушениями пищеварения или хроническими заболеваниями может понадобиться дополнительный контроль уровня глютамина.

Где содержится глютамин

В 100 г продукта:

говядина — 1,2 г

куриное яйцо — 0,6 г

кукуруза — 0,4 г

молоко, рис — 0,3 г

Также богаты глютамином: морепродукты, курятина, ягнятина, творог, фасоль, орехи.

Добавки: когда и как принимать

Если вы используете БАДы с глютамином, придерживайтесь простых правил:

принимать до и после тренировки, а также на ночь;

в дни без спорта — 2 раза в день (обязательно перед сном);

начинать с 5 г в день, постепенно увеличивая дозу;

лучше усваивается вместе с белковой пищей.

Исследования показывают, что даже при дозировке до 40 г в день побочных эффектов не наблюдается.

Глютамин — это не просто аминокислота, а универсальный помощник для мышц, мозга, иммунитета и обмена веществ. Его можно получить из обычных продуктов, но при высоких нагрузках добавки становятся оправданными. Главное — подходить к этому разумно и с консультацией специалиста.