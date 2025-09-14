Мышцы будут гореть: эти 7 упражнений сделают живот подтянутым без диет

Спорт

Пора признать, привычные скручивания и приседания — прошлый век. Они не помогают укрепить кор и почти не влияют на силу в повседневной жизни. Чтобы пресс действительно стал крепким, а живот подтянутым, нужны упражнения, которые включают в работу всё тело.

Сильный кор — это не только про плоский живот. Это ваша осанка, здоровье позвоночника и защита от болей в пояснице. Именно он удерживает тело в равновесии, помогает наклоняться, поднимать тяжести и двигаться без риска для спины.

"Наши основные мышцы соединяют верхнюю и нижнюю часть тела, и именно они обеспечивают стабильность в каждом движении", — отмечает сертифицированный тренер Тина Танг.

Если вы сидите по 8-10 часов в день, тем более стоит заняться укреплением кора. Это лучший способ бороться с сутулостью и мышечным дисбалансом, который возникает от сидячего образа жизни, пишет shape.com.

7 упражнений для пресса, которые работают

Эти движения помогут не только подтянуть живот, но и улучшить осанку, гибкость и силу в повседневных делах. Выполняйте каждое по 30 секунд, затем отдыхайте 30 секунд. Повторяйте по кругу или добавляйте в свой обычный тренировочный план.

Изометрический пресс

Лягте на спину, согните колени и поднимите их под углом 90 градусов. Ладонями упирайтесь в бедра, а коленями — сопротивляйтесь. Держите напряжение 30 секунд — пресс включится моментально.

Круги ногами

Поднимите прямые ноги вверх и рисуйте ими большие круги, удерживая поясницу прижатой к полу. Это движение отлично прорабатывает нижний пресс.

Спринтерский кранч

Лягте на спину и поочередно подтягивайте колено к противоположному локтю, полностью отрывая корпус от пола. Это продвинутая версия "велосипеда".

Высокая планка

Встаньте в планку на руках и поочередно подтягивайте колени к локтям. Одновременно работает пресс, плечи и ягодицы.

Боковая планка

Встаньте в боковую планку на предплечье. Верхнюю ногу подтяните к груди. Это движение подключает косые мышцы и делает пресс рельефным.

Планка с вытягиванием руки

Из позиции низкой планки вытягивайте одну руку вперед, сохраняя устойчивость. Пресс работает на стабилизацию, а плечи — на силу.

Стоячий дровосек

Встаньте, сцепите руки и выполняйте диагональные "рубящие" движения, будто раскалываете бревно. Отлично нагружает косые мышцы и готовит к реальным движениям в жизни.

Почему стоит попробовать

Эти упражнения создают прочный фундамент для всего тела. Сильный кор:

поддерживает позвоночник,

защищает от болей в пояснице,

улучшает осанку,

делает движения эффективными и безопасными.