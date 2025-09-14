Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Недовольство растёт: переход на евро вызвал массовые протесты в Болгарии
Сломаете мозг, но получите удовольствие: эти пять сюрреалистических фильмов бросают вызов разуму
Квартира как марафон: как дойти до финиша без кредитных костылей
Не старость, а приговор: каждая собака после восьми лет рискует стать заложником артрита
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Хорватия без Дубровника: где искать настоящую Истрию вдали от туристов
На пляжах США находят ведьмины бутылки: что таят в себе эти запечатанные сосуды
Морщины бегут, складки тают: трио из масел объявило войну возрасту без уколов и скальпеля
Хрустящее и яркое печенье с матчей: зелёный десерт, который покоряет с первого раза

Больше не нужно выбирать: вот как стать качком и марафонцем одновременно

2:18
Спорт

До недавнего времени считалось, что нужно выбирать: либо ты качаешься и становишься мощным, либо бегаешь марафоны и развиваешь выносливость. Но новая волна фитнеса доказала обратное — сила и выносливость могут жить в одном теле.

Разведение гантелей в наклоне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Разведение гантелей в наклоне

Именно это и называется гибридной тренировкой: подход, в котором совмещаются тяжелые упражнения с весами и кардио-нагрузки. В итоге вы получаете не только красивое и сильное тело, но и способность выдерживать километры бега, заплывы и любые другие испытания.

Кто такие гибридные атлеты?

Гибридный атлет — это человек, который одновременно работает над мощью и выносливостью. Простой пример: он может приседать со штангой в зале, а на следующий день — бежать полумарафон.

В отличие от бодибилдеров или бегунов, гибридные спортсмены стремятся быть универсальными: сильными, быстрыми и выносливыми, пишет muscleandfitness.com.

Почему это становится трендом?

Рост популярности гибридных тренировок связан сразу с несколькими факторами:

  • Кроссфит-соревнования сделали этот формат массовым.
  • Соцсети транслируют миллионам зрителей видео с атлетами, которые одновременно жмут сотни килограммов и бегут десятки километров.
  • Эффективность: такой тренинг реально переносится на повседневную жизнь. Вы не просто хорошо выглядите, а становитесь функционально сильным.

Как построить программу

Главная задача — правильно сбалансировать нагрузку. Обычно тренировки делят так:

  • В начале недели — силовые и спринты.
  • В середине — упражнения на верх или низ тела в облегчённом режиме.
  • Ближе к выходным — длинное кардио на выносливость.
  • Плюс обязательные дни восстановления: йога, растяжка, лёгкая активность.

Такой график позволяет телу развиваться во всех направлениях и не перегружать одну систему.

Почему вам стоит попробовать

Гибридные тренировки — это новый уровень фитнеса, где вам не нужно выбирать между красивыми мышцами и выносливостью.

Они дают силу и энергию, которые работают не только в спортзале, но и в жизни.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Наука и техника
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Последние материалы
Недовольство растёт: переход на евро вызвал массовые протесты в Болгарии
Сломаете мозг, но получите удовольствие: эти пять сюрреалистических фильмов бросают вызов разуму
Квартира как марафон: как дойти до финиша без кредитных костылей
Больше не нужно выбирать: вот как стать качком и марафонцем одновременно
Не старость, а приговор: каждая собака после восьми лет рискует стать заложником артрита
Хорватия без Дубровника: где искать настоящую Истрию вдали от туристов
Морщины бегут, складки тают: трио из масел объявило войну возрасту без уколов и скальпеля
На пляжах США находят ведьмины бутылки: что таят в себе эти запечатанные сосуды
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Хрустящее и яркое печенье с матчей: зелёный десерт, который покоряет с первого раза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.