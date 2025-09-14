Пресс Брэда Питта свёл Голливуд с ума: тренер раскрыл главный секрет звезды Бойцовского клуба

Спорт

Фитнес-тренер Дэвид Винер раскрыл, что стоит за знаменитым рельефным прессом голливудского актёра Брэда Питта в культовом фильме "Бойцовский клуб". Его слова приводит издание Men Today.

Фото: commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брэд Питт

По словам эксперта, главный секрет — это акцент на тренировке так называемых V-линий, то есть зоны стыка косых и поперечной мышц живота. Именно они создают тот самый выразительный рельеф, который так часто хотят поклонники фитнеса.

Винер подчеркнул, что добиться такой формы можно только при сочетании регулярных нагрузок и дисциплины в питании. Однако даже при правильных тренировках не у всех получится достичь результата, схожего с фигурой Питта: многое зависит от генетики и индивидуальных особенностей телосложения.

Тренировка "по-питтовски"

Эксперт предложил кардиопрограмму, в которой сочетаются интенсивные упражнения на выносливость и пресс:

три раунда по 75 прыжков,

50 подъёмов ног,

25 бурпи,

50 подъёмов корпуса.

Винер отметил, что вся сессия должна занимать менее часа — именно темп и непрерывная нагрузка обеспечивают нужный эффект.

Питание: часто, мало и правильно

Второй обязательный элемент — грамотный рацион. Винер советует есть чаще, но небольшими порциями, делая ставку на белковые продукты и сложные углеводы.

Такой подход поддерживает обмен веществ и не даёт лишнему жиру закрывать рельефные мышцы.

Несмотря на универсальность программы, тренер честно признал: у некоторых людей V-линии могут так и не проявиться. Причина — строение тела и особенности метаболизма.

"Не стоит сравнивать себя с актёрами, у которых для подготовки есть личные тренеры, диетологи и месяцы работы только над формой", — добавил Винер.