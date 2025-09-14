Пресс Брэда Питта свёл Голливуд с ума: тренер раскрыл главный секрет звезды Бойцовского клуба

Фитнес-тренер Дэвид Винер раскрыл, что стоит за знаменитым рельефным прессом голливудского актёра Брэда Питта в культовом фильме "Бойцовский клуб". Его слова приводит издание Men Today.
По словам эксперта, главный секрет — это акцент на тренировке так называемых V-линий, то есть зоны стыка косых и поперечной мышц живота. Именно они создают тот самый выразительный рельеф, который так часто хотят поклонники фитнеса.
Винер подчеркнул, что добиться такой формы можно только при сочетании регулярных нагрузок и дисциплины в питании. Однако даже при правильных тренировках не у всех получится достичь результата, схожего с фигурой Питта: многое зависит от генетики и индивидуальных особенностей телосложения.
Эксперт предложил кардиопрограмму, в которой сочетаются интенсивные упражнения на выносливость и пресс:
Винер отметил, что вся сессия должна занимать менее часа — именно темп и непрерывная нагрузка обеспечивают нужный эффект.
Второй обязательный элемент — грамотный рацион. Винер советует есть чаще, но небольшими порциями, делая ставку на белковые продукты и сложные углеводы.
Такой подход поддерживает обмен веществ и не даёт лишнему жиру закрывать рельефные мышцы.
Несмотря на универсальность программы, тренер честно признал: у некоторых людей V-линии могут так и не проявиться. Причина — строение тела и особенности метаболизма.
"Не стоит сравнивать себя с актёрами, у которых для подготовки есть личные тренеры, диетологи и месяцы работы только над формой", — добавил Винер.
