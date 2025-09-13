Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасный стиль: 7 видов обуви обуви, из-за которых боль в коленях станет хронической
Обман в каждой пачке: почему полезные хлопья на завтрак — это худшее, что можно дать ребёнку
Золотистая корочка, нежный фарш и чесночный аромат: рецепт, от которого невозможно оторваться
Восточный экспресс по-казахски: Алматы запускает прямой поезд в Москву
Это станет главным трендом 2026 года: IKEA изобрела альтернативу традиционным жалюзи
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Следите за сентябрьским небом: когда ждать северное сияние над США
Долгая жизнь овощей: что нужно сделать после сбора, чтобы они сохранились до весны
Электромобили выходят на новый уровень: зарядка теперь занимает минуты, а не часы

Хватит бегать просто так: 3 секрета, как превратить пробежку в мощнейший жиросжигатель

4:32
Спорт

Для многих бег — это не только удовольствие и ощущение свободы, но и мощный инструмент для снижения веса. Однако чтобы добиться реальных результатов, важно подходить к тренировкам грамотно. Профессор аспирантуры по похудению и метаболизму колледжа УНИГУАСУ Рафаэль Карвалью объясняет, какие стратегии бега наиболее эффективны для жиросжигания.

Тренировка для мозга
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тренировка для мозга

Две эффективные стратегии бега для похудения

1. Интервальный бег (высокая интенсивность)

Эта методика основана на чередовании периодов максимальной нагрузки и восстановления. Такой подход не только ускоряет сжигание калорий во время тренировки, но и запускает эффект "дожигания" (EPOC), когда метаболизм остается повышенным еще несколько часов после занятий, сообщает terra.com.br.

Как это работает:

  • Высокая интенсивность: 2 минуты бега на скорости 10 км/ч (или на уровне воспринимаемой нагрузки "тяжело"/"очень тяжело").
  • Низкая интенсивность: 2 минуты восстановительной ходьбы или легкого бега трусцой (5 км/ч или уровень нагрузки "легко"/"умеренно").
  • Продолжительность: Чередуйте интервалы в течение 25-30 минут.

Совет: Для отслеживания интенсивности используйте пульсометр. Зона жиросжигания — примерно 70-80% от вашей максимальной частоты пульса (рассчитывается как 220 минус ваш возраст).

2. Бег по пересеченной местности

Бег по холмам или тропам с естественными препятствиями задействует больше мышц и требует больше энергии, чем бег по ровной поверхности. Это усиливает расход калорий и делает тренировку более разнообразной.

Почему это работает:

Изменение рельефа заставляет тело постоянно адаптироваться, что повышает интенсивность нагрузки даже при той же скорости. Кроме того, такие тренировки укрепляют мышцы ног и кора, улучшают координацию и снижают риск монотонности.

Как повысить эффективность бега для похудения: полезные советы

1. Регулярность важнее длительности.

Для заметных результатов достаточно 3 тренировок в неделю по 25-30 минут. Главное — постоянство.

2. Комбинируйте бег с силовыми тренировками.

Как подчеркивает профессор Карвалью, мышечная масса ускоряет метаболизм в состоянии покоя. Добавьте 2-3 силовые тренировки в неделю (приседания, выпады, упражнения на пресс), чтобы усилить жиросжигание.

3. Следите за питанием.

Бег повышает аппетит, поэтому важно контролировать рацион:

  • Увеличьте потребление белка (курица, рыба, тофу, бобовые) для сытости и восстановления мышц.
  • Выбирайте сложные углеводы (гречка, овсянка, бурый рис) для энергии.
  • Избегайте "компенсации" калорий после тренировки сладостями или фастфудом.

4. Не игнорируйте восстановление.

  • Высыпайтесь (7-8 часов в сутки) — недосып замедляет метаболизм.
  • Делайте растяжку после бега, чтобы снизить риск травм.
  • Пейте воду до, во время и после тренировки.

5. Используйте гаджеты для мотивации.

Приложения для бега (например, Strava, Nike Run Club) помогут отслеживать прогресс, скорость и калории, а также добавляют элемент игры.

Что важно запомнить?

  • Интервальные тренировки эффективнее равномерного бега для сжигания жира.
  • Рельеф местности незначительно влияет на расход калорий, но делает тренировки интереснее.
  • Силовые упражнения — обязательное дополнение к бегу для ускорения метаболизма.
  • Результаты приходят только при сочетании тренировок, правильного питания и восстановления.

"Научные исследования подтверждают: всего три интервальные тренировки в неделю по 25-30 минут достаточно для значительного улучшения здоровья, снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и устойчивого похудения", — заключает Рафаэль Карвалью.

Начните с малого, слушайте свое тело и постепенно увеличивайте интенсивность — и бег станет вашим надежным союзником в борьбе за стройность и здоровье!

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Четыре суперкара, с которыми можно жить: кто реально выдерживает пробки и бордюры
Авто
Четыре суперкара, с которыми можно жить: кто реально выдерживает пробки и бордюры
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Наука и техника
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Наука и техника
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Мгновенный эффект от тренировки: эти 3 упражнения изменят ваше тело
Мгновенный эффект от тренировки: эти 3 упражнения изменят ваше тело
Последние материалы
Опасный стиль: 7 видов обуви обуви, из-за которых боль в коленях станет хронической
Обман в каждой пачке: почему полезные хлопья на завтрак — это худшее, что можно дать ребёнку
Золотистая корочка, нежный фарш и чесночный аромат: рецепт, от которого невозможно оторваться
Восточный экспресс по-казахски: Алматы запускает прямой поезд в Москву
Это станет главным трендом 2026 года: IKEA изобрела альтернативу традиционным жалюзи
Хватит бегать просто так: 3 секрета, как превратить пробежку в мощнейший жиросжигатель
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Следите за сентябрьским небом: когда ждать северное сияние над США
Долгая жизнь овощей: что нужно сделать после сбора, чтобы они сохранились до весны
Электромобили выходят на новый уровень: зарядка теперь занимает минуты, а не часы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.