Хватит бегать просто так: 3 секрета, как превратить пробежку в мощнейший жиросжигатель

4:32 Your browser does not support the audio element. Спорт

Для многих бег — это не только удовольствие и ощущение свободы, но и мощный инструмент для снижения веса. Однако чтобы добиться реальных результатов, важно подходить к тренировкам грамотно. Профессор аспирантуры по похудению и метаболизму колледжа УНИГУАСУ Рафаэль Карвалью объясняет, какие стратегии бега наиболее эффективны для жиросжигания.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Тренировка для мозга

Две эффективные стратегии бега для похудения

1. Интервальный бег (высокая интенсивность)

Эта методика основана на чередовании периодов максимальной нагрузки и восстановления. Такой подход не только ускоряет сжигание калорий во время тренировки, но и запускает эффект "дожигания" (EPOC), когда метаболизм остается повышенным еще несколько часов после занятий, сообщает terra.com.br.

Как это работает:

Высокая интенсивность: 2 минуты бега на скорости 10 км/ч (или на уровне воспринимаемой нагрузки "тяжело"/"очень тяжело").

2 минуты бега на скорости 10 км/ч (или на уровне воспринимаемой нагрузки "тяжело"/"очень тяжело"). Низкая интенсивность: 2 минуты восстановительной ходьбы или легкого бега трусцой (5 км/ч или уровень нагрузки "легко"/"умеренно").

2 минуты восстановительной ходьбы или легкого бега трусцой (5 км/ч или уровень нагрузки "легко"/"умеренно"). Продолжительность: Чередуйте интервалы в течение 25-30 минут.

Совет: Для отслеживания интенсивности используйте пульсометр. Зона жиросжигания — примерно 70-80% от вашей максимальной частоты пульса (рассчитывается как 220 минус ваш возраст).

2. Бег по пересеченной местности

Бег по холмам или тропам с естественными препятствиями задействует больше мышц и требует больше энергии, чем бег по ровной поверхности. Это усиливает расход калорий и делает тренировку более разнообразной.

Почему это работает:

Изменение рельефа заставляет тело постоянно адаптироваться, что повышает интенсивность нагрузки даже при той же скорости. Кроме того, такие тренировки укрепляют мышцы ног и кора, улучшают координацию и снижают риск монотонности.

Как повысить эффективность бега для похудения: полезные советы

1. Регулярность важнее длительности.

Для заметных результатов достаточно 3 тренировок в неделю по 25-30 минут. Главное — постоянство.

2. Комбинируйте бег с силовыми тренировками.

Как подчеркивает профессор Карвалью, мышечная масса ускоряет метаболизм в состоянии покоя. Добавьте 2-3 силовые тренировки в неделю (приседания, выпады, упражнения на пресс), чтобы усилить жиросжигание.

3. Следите за питанием.

Бег повышает аппетит, поэтому важно контролировать рацион:

Увеличьте потребление белка (курица, рыба, тофу, бобовые) для сытости и восстановления мышц.

Выбирайте сложные углеводы (гречка, овсянка, бурый рис) для энергии.

Избегайте "компенсации" калорий после тренировки сладостями или фастфудом.

4. Не игнорируйте восстановление.

Высыпайтесь (7-8 часов в сутки) — недосып замедляет метаболизм.

Делайте растяжку после бега, чтобы снизить риск травм.

Пейте воду до, во время и после тренировки.

5. Используйте гаджеты для мотивации.

Приложения для бега (например, Strava, Nike Run Club) помогут отслеживать прогресс, скорость и калории, а также добавляют элемент игры.

Что важно запомнить?

Интервальные тренировки эффективнее равномерного бега для сжигания жира.

Рельеф местности незначительно влияет на расход калорий, но делает тренировки интереснее.

Силовые упражнения — обязательное дополнение к бегу для ускорения метаболизма.

Результаты приходят только при сочетании тренировок, правильного питания и восстановления.

"Научные исследования подтверждают: всего три интервальные тренировки в неделю по 25-30 минут достаточно для значительного улучшения здоровья, снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и устойчивого похудения", — заключает Рафаэль Карвалью.

Начните с малого, слушайте свое тело и постепенно увеличивайте интенсивность — и бег станет вашим надежным союзником в борьбе за стройность и здоровье!

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.



