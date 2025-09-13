Хватит бегать просто так: 3 секрета, как превратить пробежку в мощнейший жиросжигатель

Для многих бег — это не только удовольствие и ощущение свободы, но и мощный инструмент для снижения веса. Однако чтобы добиться реальных результатов, важно подходить к тренировкам грамотно. Профессор аспирантуры по похудению и метаболизму колледжа УНИГУАСУ Рафаэль Карвалью объясняет, какие стратегии бега наиболее эффективны для жиросжигания.
Эта методика основана на чередовании периодов максимальной нагрузки и восстановления. Такой подход не только ускоряет сжигание калорий во время тренировки, но и запускает эффект "дожигания" (EPOC), когда метаболизм остается повышенным еще несколько часов после занятий, сообщает terra.com.br.
Совет: Для отслеживания интенсивности используйте пульсометр. Зона жиросжигания — примерно 70-80% от вашей максимальной частоты пульса (рассчитывается как 220 минус ваш возраст).
Бег по холмам или тропам с естественными препятствиями задействует больше мышц и требует больше энергии, чем бег по ровной поверхности. Это усиливает расход калорий и делает тренировку более разнообразной.
Изменение рельефа заставляет тело постоянно адаптироваться, что повышает интенсивность нагрузки даже при той же скорости. Кроме того, такие тренировки укрепляют мышцы ног и кора, улучшают координацию и снижают риск монотонности.
Для заметных результатов достаточно 3 тренировок в неделю по 25-30 минут. Главное — постоянство.
Как подчеркивает профессор Карвалью, мышечная масса ускоряет метаболизм в состоянии покоя. Добавьте 2-3 силовые тренировки в неделю (приседания, выпады, упражнения на пресс), чтобы усилить жиросжигание.
Бег повышает аппетит, поэтому важно контролировать рацион:
Приложения для бега (например, Strava, Nike Run Club) помогут отслеживать прогресс, скорость и калории, а также добавляют элемент игры.
"Научные исследования подтверждают: всего три интервальные тренировки в неделю по 25-30 минут достаточно для значительного улучшения здоровья, снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и устойчивого похудения", — заключает Рафаэль Карвалью.
Начните с малого, слушайте свое тело и постепенно увеличивайте интенсивность — и бег станет вашим надежным союзником в борьбе за стройность и здоровье!

